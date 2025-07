Najvažnije informacije na jednom mestu: Sve je spremno za EXIT 202

Uz njih stižu i najtraženije umetnice techno scene Amelie Lens, Nina Kraviz, Indira Paganotto i Sara Landry, Boris Brejcha, Yousuke Yukimatsu, Lorenzo Raganzini i Paolo Ferrara. Noći na Glavnoj bini obeležiće i nastupi Boba Geldofa sa bendom The Boomtown Rats, dvostruka evrovizijska pobednica Loreen, Gala, i mnogi drugi.

Stižu i DJ-ica Miley Serious, BIIA, Cole Knight, kao i domaći predstavnici Juno, Balša b2b Dažbog, Asarri b2b Katalina, Dejan Milićević, Stormmm i Mdngt, kao i istaknuti predstavnici regionalne scene – Goblini, Ritam Nereda, Atheist Rap, Marko Louis, Partibrejkersi, Nikola Vranjković, Pekinška patka, Bojana Vunturišević, Coby, Amna, Hiljson Mandela, Z++, Oxajo, Džoni Midnajt Trio, Crni Cerak & Lacku, Z++, Kendi, Sunshine, Naked, Prljava Frekvencija, Jet Black Diamonds, Total Chaos, Asphyx, The Meffs, Perkele, Meryl Streek, Gloryhammer, Public Serpents, Krisiun, Impiety, The Drowns, Billy Liar, Dordeduh, The Committee, Heavy Lungs, ALLT, Ocean of Another, Pure Impact, Disvladislav, Lower Parts of Human Sludge, Nihilo, Ludilo, VLKN, ESKRÖTA, Worm Man, A Gram Trip, PI*KE VRIŠTE i mnogi drugi.





Na Exitovu multižanrovsku raskrsnicu stižu i pobednici muzičkih konkursa Play @ EXIT i GrassrEUoots - Kapitaklizma, Deformitet, Lisilo i Novski, uz nove generacije metal i alternativne scene Škart, Ukratko Štef i Posleden Udar i Wrishlas.

Celokupan program je dostupan ovde.

ULAZNICE

U prodaji su trenutno jednodnevne ulaznice, a za sve goste van Novog Sada ostavljen je odgovarajući kontingent na festivalskim kapijama. Informacije o cenama ulaznica se nalaze u sekciji Ulaznice na festivalskom sajtu, kao i na prodajnim mestima i onlajn na stranicama Gigs Tix-a.

Četvorodnevne ulaznice potrebno je zameniti za festivalske narukvice, a jednodnevna ulaznica omogućava direktan ulazak na festival, bez zamene za festivalsku narukvicu.

Radna vremena i lokacije zamenskih mesta:

CENTAR: Trg Republike/Riblja pijaca

utorak, 8. jul: 16-22h

sreda, 9. jul: 16-22h

četvrtak, 10. jul: 12-24h

KAMP

utorak, 8. jul: 16-22h

sreda, 9. jul: 16-22h

četvrtak, 10. jul: 12-24h

TVRĐAVA

utorak, 8. jul: 13-20h

sreda, 9. jul: 10-20h

četvrtak, 10. jul: 10-03h

petak, 11. jul: 18-03h

subota, 12. jul: 18-03h

nedelja, 13. jul: 18-03h

Festivalska narukvica važi za jednog posetioca i omogućava jedan ulazak svakog festivalskog dana u periodu od 19:00 do 03:00 posle ponoći. Festivalsku narukvicu nije dozvoljeno skidati za vreme festivala.

ULAZI

Kapije Exita otvaraju se svakog dana u 19:00, a zatvaraju se u 03:00, nakog čega nije moguće ući na festival. Zbog očekivane velike posete, EXIT apeluje na sve posetioce da na festival dođu ranije, kako bi izbegli gužve na kapijama. U toku jedne večeri posetioci mogu na festival ući samo jednom.

Posetioci su dužni da uvek imaju neki od ličnih dokumenata. Pored festivalskog obezbeđenja, ulaze kontroliše i policija, kako bi se izbeglo unošenje zabranjenih predmeta i supstanci na festival.

PROGRAM, SATNICA I MAPA

Program ovogodišnjeg EXIT festivala se nalazi ovde, a satnica je dostupna na sajtu festivala.

Na Petrovaradinskoj tvrđavi će tokom festivala biti postavljeni bilbordi sa preciznom mapom festivala i svih bina, info pultova, hitne pomoći i slično. Flajere sa mapom festivala i satnicama posetioci mogu pronaći i na info pultovima, kao i kod promotera.



FESTIVALSKI KAMP



Exitov kamp, najpopularniji festivalski smeštaj u Novom Sadu, i ove godine će od 7. do 15. jula biti smešten na Štrandu, najlepšoj peščanoj plaži na Dunavu.

Pored standardne ponude koju čine zatvoreni tuševi sa toplom vodom, toaleti, raznovrsna ponuda hrane i pića, prodavnica sa kamperskom opremom, stanica za punjenje elektronskih uređaja i lokeri za lične stvari. Kamp je otvorio svoja vrata, check in i check out biće mogući 24 sata, a recepcija će raditi tokom celog dana i noći sve do 15. jula.

EXIT KARTICA ZA PLAĆANJE

Kartica za plaćanje je zvanično i jedino sredstvo plaćanja za kupovinu pića, hrane i ostalih proizvoda na EXIT festivalu. Biće dostupna na svim uplatnim (top-up) mestima na festivalu i u kampu (samo za posetioce koji borave u kampu). Novac je moguće uplaćivati gotovinski ili platnom karticom. Novac na karticu može da se uplaćuje isključivo u dinarima (RSD). Nije moguća upotreba nijedne druge valute. Korisnici Visa platne kartice automatski stiču pravo na 5-15% popusta na plaćanje pića.

Moguće je povratiti nepotrošena sredstva u svakom trenutku na blagajnama koje su zadužene za to (označene sa „refundacija/refund“). Neophodno je da se refundacija izvrši na festivalu. Naknadni povraćaj sredstava neće biti moguć. Detaljne infomacije o EXIT karticama za plaćanje nalaze se na sajtu festivala.

Pronađi odgovore na sva pitanja u vezi sa karticom za plaćanje na sajtu festivala.



FOODLAND

EXIT će i ove godine obezbediti izuzetno široku ponudu hrane, na čak pet lokacija na kojima će se nalaziti objekti festivalskog Foodlanda.

Na centralnom Foodlandu, smeštenom nasuprot glavnog ulaza na festival, posetioci će moći da kupe peciva, kobasice, sendviče, palačinke, pice, paste, roštilj, kinesku hranu, kafu, čaj, „corn dog“, girice, pomfrit, tornado krompir, burgere, kokice, krilca, fišburgere, bečku, salate, chicken nuggets.

Na Foodlandu kod Akademije umetnosti biće dostupni roštilj, pice, sendviči, palačinke, kobasice, indeks sendvič, giros, salate, pomfrit, drpana prasetina, „corn dog“, chicken nuggets, kokice, ali i specijalna ponuda veganske hrane, sveže ceđeni sokovi, kafa i čaj.

Na Foodlandu u Gornjem gradu, kod Muzeja, moći će da se kupe kobasice, piletina, pomfrit, sendviči, indeks sendviči, pice, palačinke, vege burgeri, kokice, kirteš kolač, indeks sendviči, kafa i čaj.

Na Foodlandu između mts Dance Arene i No Sleep stage-a posetioci će moći da se osveže hladnim sokovima i slatkišima.

Za sve kampere festivala obezbeđen je i festivalski Foodland na Štrandu sa širokom ponudom hrane, od doručka sa jajima, rižota, salata, roštilja, pice i palačinki, preko ceđenih sokova, do kafe.

Takođe, gotovo svaki štand nudi vegansku hranu.



EXIT MERCH

Zvanični EXIT merch prodaje se u EXIT shopu na 3 pozicije, u blizini glavnog festivalskog ulaza, nasuprot centralnom Foodlandu, u gornjem gradu između Reggae i Fusion bine, i kod Akamedije (između mts Dance Arene i Glavne bine). Tu posetioci mogu kupiti dizajnirane EXIT majice, dukseve, cegere i bandane, koristeći EXIT karticu za plaćanje.







PRAVILA EXIT FESTIVALA





DA – rančevi (školski ranac je maksimalna veličina)

DA – šeširi/kape

DA – upaljači

DA – mobilni telefoni i tablet uređaji

DA – naočare za sunce

DA – cigarete i elektronske cigarete

DA – mali kišobrani

DA – kabanice

DA – kapi za čišćenje kontaktnih sočiva

DA – fotoaparati i kamere (uz zvaničnu press akreditaciju)

DA – insulin (sa dijabetičarskim bukletom i ličnim dokumentima)

DA – lekovi (uz originalni izveštaj doktora i originalno pakovanje)

NE – droga i opijati

NE – noževi i ostalo oružje

NE – flaše i konzerve

NE – instrumenti

NE – hrana i piće kupljeni izvan granica festivala

NE – šatori

NE – kućni ljubimci

NE – veliki kišobrani

NE – pokrivači

NE – štapovi za „selfie“

NE – štapovi za GoPro kamere

NE – GoPro kamere

NE – eksterne baterije

NE – dronovi

NE – transparenti sa govorom mržnje uperenim ka verskoj i rasnoj pripadnosti, seksualnoj orijentaciji i sl.

NE – dezodoransi i parfemi

LOST AND FOUND

Lost & Found šator se nalazi na centralnom Foodlandu (nasuprot glavnom festivalskom ulazu) i na njemu posetioci mogu ostaviti bilo šta što pronađu na festivalu (lični dokument, mobilni telefon, novčanik i sl.). Takođe, na pultu se mogu raspitati o predmetima koje su izgubili. Mogu pisati i na mejl [email protected].

PARKING

Ne postoji festivalski parking za posetioce. Najbliži parking je na gradskoj strani, pre mosta Duga ili u Petrovaradinu. Saobraćaj u ulicama u okolini festivala za vreme festivala je obustavljen. Vožnja od EXIT kampa do festivala se ne preporučuje. Zbog velikih gužvi na prilazu Petrovaradinskoj tvrđavi i nekoliko zatvorenih ulica u Petrovaradinu, vožnja može potrajati mnogo duže od pešačenja ili prevoza autobusom.

LOKERI

Na raspolaganju su lokeri male i srednje veličine, u kojima posetioci mogu ostaviti lične stvari, uz obezbeđenu struju. Loker se može iznajmiti na festivalu na centralnom Foodlandu na jedno veče ili za sve četiri festivalske večeri, ili u festivalskom kampu.

Cene za iznajmljivanje lokera su sledeće:

Locker camp 4 dana – 3.800 RSD

Locker festival (Foodland) 4 dana – 3.800 RSD

Locker festival (Foodland) 1 dan – 1.900 RSD

PRVA POMOĆ

Na Exitu sve četiri noći dežuraju i ekipe Organizacije za traganje i spasavanje Srbije (OTIS), službe Hitne pomoći i vatrogasna služba. U zavisnosti od jačine zvuka na koncertima, postoji opasnost da dođe do oštećenja sluha i drugih zdravstvenih tegoba. U zavisnosti od vrste i jačine svetlosnih efekata, postoji opasnost da dođe do oštećenja vida i drugih zdravstvenih tegoba. U slučaju da je posetiocima potrebna bilo kakva pomoć, mogu se obratiti radnicima obezbeđenja u prepoznatljivim fluorescentnim prslucima.

Posetiocima je dozvoljeno unošenje terapije hroničnih bolesti:

1. Terapija šećerne bolesti Diabetes Mellitus – (Insulinske injekcije, injekciona pumpa)

2. Terapija anafilaktičkog šoka kod alergičnih osoba (Epipen)

3. Terapija hroničnih opstruktivnih bolesti pluća (Inhalatorne pumpice)

Za lekove koji se koriste u okviru redovne terapije drugih bolesti, posetioci su dužni da imaju izveštaj svog lekara, a neophodno je da sa sobom ponesu predviđenu dozu za to veče. U slučaju da ne postoji izveštaj lekara, lekovi će biti oduzeti i preneti u glavni punkt prve pomoći na Glavnoj bini.

PSIHOLOŠKA PODRŠKA

Štandovi za psihološku podršku posetiocima nalaziće se na više lokacija – u EXIT kampu, na Foodland-u, ali i na OPENS State of EXIT zoni festivala. Cilj je da se posetiocima festivala pruži mesto za predah, podrška pri aktuelnim teškoćama i poverljiv razgovor.

EXIT INFO PULT

​U svakom trenutku​ ​posetioci se mogu obratiti promoterima na info pultu, ​koji se nalazi ​u blizini Glavne bine i Foodland-a.

PRODAJA CIGARETA NA FESTIVALU

EXIT je prvi festival u regionu na kojem nema prodaje klasičnih cigareta, već samo bezdimnih alternativa. EXIT ovim zajednički sa partnerima podstiče posetioce da prave bolje ili manje rizične odluke, uz fokus na smanjenju rizika od duvanskog dima. Posetiocima će biti dostupni samo alternativni proizvodi koji greju duvan i elektronske cigarete. Ove alternative ne sagorevaju duvan i nemaju dim, zbog čega su i manje rizične. Tradicionalno pušenje neće biti zabranjeno, ali EXIT nastoji da ljude motiviše da kažu „ne“ duvanskom dimu ili da makar smanje rizike ove loše navike.

EXIT UŽIVO

Live prenosi određenih EXIT nastupa biće emitovani na Facebook stranici i YouTube kanalu, a fanovi će na Instagram i TikTok nalozima moći da prate najuzbudljivije festivalske trenutke, dok će na Flickr nalogu biti dostupna selekcija najlepših fotografija Exita 2025.