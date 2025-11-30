Svi hvale haljinu Kejt Midlton kojom je odala počast princezi Dajani, ali i brinu zbog njenog zdravlja: Premršava je!

Izgled Kejt Midlton još jednom je postao tema svetskih medija, nakon njene posete Institutu Ana Frojd u Londonu. Photo by Geoff Pugh-WPA Pool/Getty Images

Posle višemesečnog odsustva iz javnosti princeza od Velsa vratila se uobičajenim obavezama. Ovog puta posetila je dobrotvornu ustanovu za mentalno zdravlje gde je najavila novi razvojni program namenjen podršci porodicama u periodu nakon rođenja deteta.

Kao i obično, pažnju je privukla besprekornim stilom. Uska haljina A kroja, dizajnerke Emilije Viksted, umnogome je podsetila na modne kombinacije koje je svojevremeno nosila princeza Dajana, budući da je ona obožavala karirani dezen.

Modnim znalcima nije promakla ni elegantna torbica sa potpisom DeMellier Hudson, koja košta 595 evra. Photo by Geoff Pugh-WPA Pool/Getty Images

Izgled Kejt Midlton ponovo je pokrenuo temu njenog zdravlja, a veliku zabrinutost izazvala je njena izražena mršavost. Među brojnim komentarima koji se mogu pročitati na društvenim mrežama najčešće se mogu pronaći one prožete brigom za njeno zdravlje, koje je bilo ozbiljno narušeno, kao i želje da u budućnosti sve bude u najboljem redu.





