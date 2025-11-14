Misteriozni nestanak fotografija Megan i Harija sa Instagrama! Otkriveno ko je zahtevao da budu obrisane

Kim Kardašijan i njena majka Kris Džener izazvale su brojne reakcije nakon što su sa svojih Instagram profila misteriozno uklonile fotografije na kojima poziraju sa princom Harijem i Megan Markl. Fotografije su nastale na raskošnoj proslavi 70. rođendana Kris Jenner, koja je održana proteklog vikenda, piše Page Six. Proslava je održana 8. novembra u Beverli Hilsu, u domu Džefa Bezosa i njegove supruge Loren Sančez. Porodica je izabrala temu Džejms Bond, jer broj "007" simbolično odgovara godinama Kris Džener.

Kris je prvobitno podelila seriju fotografija sa svoje glamurozne rođendanske zabave, među kojima je bila i ona na kojoj pozira sa vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa. Međutim, ta objava je ubrzo nestala. Isto je učinila i njena ćerka Kim, koja je na svom profilu podelila fotografiju sa nasmejanom Megan Markl, ali je i tu objavu kasnije obrisala.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa pojavili su se na proslavi nakon što su prisustvovali Baby2Baby humanitarnoj gali, na kojoj su podržali svoju dugogodišnju prijateljicu Serenu Vilijams. Rođendanska zabava Kris održana je u luksuznoj vili Džefa Bezosa i Loren Sančez u Beverli Hilsu, vrednoj čak 175 miliona dolara. Iako su pokušavali da izbegnu fotografe, Hari i Megan su snimljeni kako se drže za ruke pri dolasku. Među brojnim poznatim gostima našli su se i Opra Vinfri, Džej Zi i Bijonse, Bil Gejts, Paris Hilton, Tajler Peri, Sijara i Mark Zakerberg.

Kritike iz kraljevske palate

Prema informacijama koje je Page Six objavio ekskluzivno, prisustvo Harija i Megan na ovom događaju izazvalo je negodovanje u kraljevskim krugovima.

- To je toliko neukusno. Ovo samo pokazuje koliko je Hari udaljen od ostatka porodice - izjavio je izvor blizak palati.

Photo by Michael Loccisano/Getty Images

Izvor je dodao da „ti ljudi možda jesu zvezde u Americi, ali njihova razmetljivost potpuno je suprotna onome što princ Vilijam pokušava da postigne – skromniji, dostojanstveniji pristup životu i monarhiji.“

Ko je obrisao fotografije Megan i Harija

Fotografije Megan i Harija zauvek su obrisane, a pitanje ko je to tražio, sada je dobilo i svoj odgovor. Naime, kako piše strana štampa, slike su uklonjene jer su to tražili niko drugi do Megan i Hari. Razlog je to što njih dvoje nisu dali dozvolu da se slike objavljuju.

Prema informacijama Toma Sajksa sa The Royalist Substack, kraljevski par je pre događaja na obrascu za dozvolu fotografisanja označio "ne", što znači da nisu želeli da njihove fotografije budu javno deljene. Greška tima za društvene mreže porodice Kardašijan-Džener dovela je do toga da slike kratko osvanule na Instagramu, pre nego što su uklonjene.

(Ona.rs/Page Six/index.hr)





