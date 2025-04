Princ Hari vratio se kući danas bez Megan Markl

Princ Hari se vratio u London jutros gde se pojavio u Višem sudu povodom dugo očekivanog pravnog saslušanja, a pre ulaska u institucijiu okrenuo se ka fotografima i podigao dva prsta u znak.

Princ Hari podneo je danas žalbu na odluku Višeg suda koji je odbio njegov zahtev da ga prate naoružani telohranitelji kada je sa porodicom u Velikoj Britaniji. Profimedia

Godine 2024. sudija Višeg suda odbacio je Harijevu tužbu protiv Ministarstva unutrašnjih poslova zbog bezbednosnih aranžmana za njega i njegovu porodicu kada su u Velikoj Britaniji.

Advokati princa Harija izjavili su da je najmlađi sin kralja Čarlsa bio "izdvojen" i tretiran "nepovoljno" kada je Viši sud doneo odluku, podnetu 2020. godine, da njemu i njegovoj porodici nije potrebna zaštita, a proces oko uložene žalbe trajaće dva dana počevši od danas.

Kako princ Hari tvrdi, njegova porodica ugrožena je svaki put kada odluči da poseti svoju domovinu i strahuje, kako kaže, od "rasizma i ekstremizma", a kao jedan od primera naveo je incident iz 2021. godine kada je bio u poseti povodom dobrotvorne akcije u Kju Gardensu, a kada se jedva spasio novinara koji su ga jurili do automobila.

Prošle godine je otkriveno da je njegova pravna borba protiv odluke Ministarstva unutrašnjih poslova koštala vladu Velike Britanije više od 600.000 funti.

Dok su mnogi mislili da će se možda konačno sresti sa ocem, kralj Čarls baš danas je otputovao u državnu posetu Italiji, svega nekoliko sati pre nego što je princ Hari sleteo u Veliku Britaniju.

Podsetimo da su odnosi između kralja i njegovog najmlađeg sina zategnuti od kad je princ Hari sa suprugom Megan Markl odlučio da napusti kraljevski život i započeo novi u Americi, a ubrzo su krenule i njihove pravne bitke. Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation

Princ Hari i Megan Markl privatno finansiraju svoje obezbeđenje, što princ smatra "nerazumnim". Takođe, kako je navedeno, princ Hari dužan je da, ukoliko dolazi u posetu UK, mora da ih obavesti o tome 28 dana ranije.

Zbog ovih peripetija, princ Hari je, maja meseca prošle godine, odbio da prenoći u Bakingemskoj palati jer, kako je tada rekao, nije se osećao bezbedno.