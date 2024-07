Mihailo i Ljubica Karađorđević žive u Topoli, a evo gde letuju: Lepše je i od Pariza

Princ Mihailo i princeza Ljubica Karađorđević već osam godina uživaju u skladnom braku. Boško Karanović

Venčali su se u crkvi Svetog Đorđa na Oplencu, a u Topoli su započeli zajednički život. U tom mirnom i lepom mestu odgajaju i svoje ćerke, Nataliju i Isidoru.

U vreme kada svi hrle u Beograd, prinčevski par učinio je suprotno.

- Oplenac za našu porodicu ima ogroman značaj, kako istorijski, tako i emotivno. Ćerke nisu imale priliku da upoznaju svog deku, kraljevića Tomislava, pa nam pruža utehu to što su obe krštene na mestu gde on počiva, mestu koje je sanjao od kada je kao dete proteran iz otadžbine - rekao je svojevremeno princ Mihailo za Hello!.

Njihova želja je da ožive Topolu, pa su pokrenuli Dečji festival koji svake jeseni okupi na hiljade ljudi iz svih krajeva Srbije.

- Ljubičina i moja vizija je da Oplenac bude raj za decu, mesto gde će moći da se nesmetano igraju, druže i uče. Zajedno sa njima rastemo i mi. Mi, kao roditelji,, moramo dati sve od sebe da detinjstvo naše dece proteklne u znaku igre i radosti – složni su.

Male princeze odrastaju na svežem vazduhu, okružene prirodom i životinjama. I Natalija i Isidora od najranijih dana pokazale su ljubav prema konjima, a već sada se odlično snalaze u jahanju. Zorana Jevtić

I, dok ovih dana spas od vrućina mnogi traže na moru, neretko i na nekim egzotičnim destinacijama, princ Mihailo i princeza Ljubica Karađorđević uživaju u Srbiji.

- Selo moje, lepše od Pariza – poručili su u Instagram objavi, na kojoj se vidi stara srpska kuća okružena zelenilom Šumadije.





Instagram screenshot