Ovu kolekciju biramo za jesen i vraćamo se omiljenim knjigama

U susret novoj sezoni, francuski brend IZIPIZI predstavio je CHAPTERS - novu jesen/zima kolekciju inspirisanu snagom čitanja, posvećenu svima koji vole da kroz reči pobegnu u neki drugi svet. Kreirana kao poziv na istraživanje, sanjarenje i uživanje u osećanjima, kolekcija slavi neiscrpnu radost čitanja - bilo da je to u samoći ili društvu, kod kuće, u prijatnom kafiću, pod zimskim suncem ili u udobnosti omiljene fotelje.

Kolekcija obuhvata tri ikonična oblika #C, #D i #E, kao i novi model #QUOTE, hrabar, uniseks i pun karaktera, dostupan isključivo u verziji za čitanje. Sa izraženim linijama i bezvremenskim izgledom, savršen je izbor za one koji žele da se istaknu, a da pri tome ostanu nenametljivo šik.

Naočare su dostupne u verziji za čitanje sa dioptrijom od +1 do +3, kao i u verziji sa sunčanim staklima sa 100% UV zaštitom, u izboru novih, inspirativnih nijansi. Old Leather - topla, prijatna braon, doziva udobnost stare fotelje i donosi dašak nostalgije svakom modelu, Moonlight Gray - otkriva suptilne i magične tonove koji bude maštu i inspirišu na stvaranje očaravajućih priča, Sweet Honey - topla medeno-žuta boja, Light Marble - sa prednjom stranom koja odiše nežnom braon nijansom, dok su drškice ukrašene dezenom svetlog mermera, i Carmine Red - intenzivna crvena nijansa koja podseća na korice starih knjiga, izlizane i obeležene prolazom vremena.

Kolekcija je dostupna i za najmlađe - Kids, Kids+ i Junior - sa polarizovanim staklima koja štite oči i podstiču maštu od najranijeg uzrasta.

Sve naočare napravljene su od bio-based materijala i dolaze u prepoznatljivom IZIPIZI pakovanju sa zaštitnom futrolom, a tu je i praktičan bookmarker za knjige, koji vas prati u svim trenucima uživanja u čitanju.

CHAPTERS je više od kolekcije naočara - to je poziv da zaronite u svet priča, u stilu i sa udobnošću koju pruža IZIPIZI.

Kolekcija je dostupna u IZIPIZI radnji u Tržnom centru Galerija na prvom spratu, mono-brend kiosku u tržnom centru Ušće u prizemlju, ali i u optikama, multibrend i dečjim radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Valjevu, Loznici i Kraljevu.

Više informacija možete pronaći na zvaničnim lokalnim stranicama brenda IG/FB: happysight.rs










