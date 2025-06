LETO JE STIGLO RANIJE – IZIPIZI NAPRAVIO SUNČANI RESET U SRCU BEOGRADA

Iako kalendarski leto još uvek nije stiglo, jedan pravi letnji, iliti summer vibe, doneo je francuski brend IZIPIZI u Beograd! U jedinstvenom set up-u zvanice su lako mogle da se zamisle kao da su na plaži. Bila je to prilika da se okupe partneri, ali i da se poznate ličnosti, influenseri i predstavnici medija upoznaju sa svim novitetima sezone. Svi oni isprobavali su naočare u šarmantnim, smelim bojama i birali svoje favorite. Nikola Rudić

SUNNY, SMART, SIMPLE

Sunčano, pametno i jednostavno – to je filozofija brenda, koja se savršeno ogleda u načinu njihovog poslovanja, pa i modelima koje ima u svom bogatom portofoliju. Fleksibilne, lagane, pristupačne i prilagođene svim oblicima lica, IZIPIZI naočare namenjene su celoj porodici i svim trenucima u životu. U njihovom asortimanu možete pronaći sunčane naočare za decu i odrasle sa 100% UV zaštite, naočare za čitanje sa dioptrijom od +1 do +3, naočare sa zaštitom od plavog svetla, Sleeping, ali i Active Line – čitav asortiman modela dizajniran za sve aktivnosti na otvorenom. Nikola Rudić

Ovog proleća, brend je osvežio svoju ponudu i doneo nam brojne novitete za sve generacije. Osnovna kolekcija postala je bogatija za novi oversize model #OFFICE. Njegov prepoznatljiv, retro dizajn u većem formatu za elegantan i bezvremenski stil, stigao je u 5 boja - Black, Tortoise, Vintage Cream, Golden Green i Havane. Nikola Rudić

Osim novog modela, stigle su i nove boje! Vintage cream – blaga nežna krem boja, kombinuje jednostavnost i eleganciju, a stakla su osenčena ljubičastom bojom i imaju sjajnu završnicu. Dobro poznate oblike #C, #D, #G, #M, #N, kao i #OFFICE možete naći u baš ovoj boji. Tu su i dve nove boje okvira u omiljenim #C, #D i #E modelima sa polarizovanim staklima. Crystal – svetlucava i potpuno providna, kao Sandstorm – ovogodišnji favorit u boji šampanjca, sa braon šarom na drškama koja unose kontrast i dubinu. Zelena polarizovana sočiva upotpunjuju izgled, pružajući savršen spoj zaštite i elegancije. Nikola Rudić Nikola Rudić

ROĐENI DA BUDU COOL

Za decu uzrasta od 5 do 10 godina stigle su dve nove boje naočara, Pear – sveža i pikantna zelena i Lilac – svetlo lila, dostupne u #c, #d, #e i #g obliku. A dobro poznati print Tortoise konačno je stigao i za najmlađe članove porodica, pa sada lako mogu da se matchuju sa roditeljima. Boja je dostupna u baby modelu (0-9 meseci), Kids (od 9 do 36 meseci), kao i Kids Plus (3 do 5 godina). Nikola Rudić

Da podsetimo, pre skoro godinu dana otvorena je prva IZIPIZI radnja u Tržnom centru Galerija na prvom spratu, a ovaj brend ima i svoje mono-brend prodajno mesto u tržnom centru Ušće u prizemlju. IZIPIZI je deo asortimana u optikama, multibrend i dečjim radnjama u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Zrenjaninu, Novom Pazaru, Valjevu, Loznici i Kraljevu.

Sve u svemu jasno je i nadamo se da nam sledi jedno nasmejano i sunčano leto, a više informacija možete pronaći na zvaničnim lokalnim stranicama brenda IG/FB: happysight.rs Nikola Rudić Nikola Rudić Nikola Rudić