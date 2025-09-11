25 godina kasnije haljina Dženifer Aniston opet u centru pažnje

Na premijeri nove sezone "The Morning Show" u Njujorku, Dženifer Aniston je još jednom pokazala zašto je i dalje jedno od najvoljenijih lica sa filmskog platna, malih ekrana ali i crvenog tepiha.

Haljina Dženifer Aniston u stilu 90-ih tj. bandeau crna haljina bez rukava, koja nosi potpis Rika Ovensa, učinila je da glumica, doslovno, blista. Jamie McCarthy/Getty Images

Jednostavno, nenametljivo i s prepoznatljivim šarmom dobre devojke, koji je prati decenijama.

Iako Ovens nije dizajner kojeg bismo povezali sa ranim stilskim fazama Dženifer Aniston, silueta haljine savršeno je oslikala ono po čemu je pamtimo još iz 90-ih - čist kroj, svedena elegancija i nepogrešiv osećaj za meru.

Tokom devedesetih, haljine poput ove tj. crne, bandeau ili bez rukava, bile su njen zaštitni znak. Jamie McCarthy/Getty Images Paul Hawthorne/Getty Images

I danas, sa istim samopouzdanjem i lakoćom, Dženifer bira komade koji odišu klasičnim holivudskim šikom, bez potrebe za dramatikom da bi bila primećena.

Njen izbor evocira najbolje modne trenutke s početka ovog milenijuma, podsećajući nas kako su jednostavne siluete često najelegantnije.

Bez vidljivog truda, a svakako bez greške – haljina Dženifer Aniston u stilu 90-ih je još jednom potvrdila: stil je večan samo kada je autentičan. Jamie McCarthy/Getty Images









