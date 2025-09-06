Kejt Midlton obožava da nosi boju koja će biti hit ove jeseni, ni maslinasta ni krem

Ako pitate bilo koju damu sa bilo kog kraja sveta koja je to jedna žena koja je ikona mode, sigurno će sve biti složne - Kejt Midlton.

Princeza od Velsa svakim svojim novim modnim izdanjem bez reči ostavi modne kritičare, a već dugo ima običaj da na kraljevskim angažmanima bira raskošne nijanse crvene. Chris Jackson/Getty Images

I dok "kraljevska ruža" sa engleskim tenom savršeno nosi sve – od ljubičaste i zelene, preko kraljevsko plave do pastelno roze – jedno je sigurno: u paradajz crvenoj blista jače nego ikada.

Upravo ta boja proglašena je najvećim trendom za jesen/zimu 2025.

Možda iznenađuje, jer su meseci (septembar, oktobar, novembar, decembar) obično rezervisani za maslinasto zelene, sivo-bele i burgundi tonove, koji prate hladnije i tamnije dane. Ipak, modna pista ove sezone kaže drugačije – od Prade do Balensijage, paradajz crvena osvaja i modne kuće i influensere, pa i zvezde koje obožavamo.

U martu, princeza od Velsa pojavila se na proslavi Dana Komonvelta u Vestminsterskoj opatiji u spektakularnoj crvenoj kaput-haljini Ketrin Voker, sa šeširom Džine Foster.

Buduća kraljica dodatno je sve obogatila emotivnim detaljem, ogrlicom i minđušama od bisera koje je nosila pokojna kraljica Elizabeta II.

Na putovanju u Kopenhagen 2022. godine, Kejt je oduševila u crvenom Zarinom blejzeru, koji je kombinovala sa belom bluzom sa volanima, crnim pantalonama i torbom od crne kože brenda Aspinal. Biserna ogrlica i minđuše podigle su celu kombinaciju. Chris Jackson/Getty Images

Već naredne, 2023. godine, Kejt i princ Vilijam zablistali su na BAFTA događaju. Princeza se pojavila u strastveno crvenom odelu sa potpisom njenog omiljenog dizajnera Aleksandra Mekvina, dok joj je kosa sijala kao nikad. Prirodna šminka još više je naglasila njene nežne crte.

Stručnjaci kažu da izbor nije slučajan. Marina Tomas, modna komentatorka i stilistkinja je otkrila:

– Princeza od Velsa često bira crvenu za važna dešavanja, baš kao i njena pokojna svekrva, princeza Dajana. Crvena simbolizuje hrabrost, volju i žrtvu. To je i boja ljubavi i zaštite, a u mnogim kulturama veruje se da štiti od negativne energije.









