Kejt Midlton obožava da nosi boju koja će biti hit ove jeseni, ni maslinasta ni krem

Ako pitate bilo koju damu sa bilo kog kraja sveta koja je to jedna žena koja je ikona mode, sigurno će sve biti složne - Kejt Midlton.
Princeza od Velsa svakim svojim novim modnim izdanjem bez reči ostavi modne kritičare, a već dugo ima običaj da na kraljevskim angažmanima bira raskošne nijanse crvene.
I dok "kraljevska ruža" sa engleskim tenom savršeno nosi sve – od ljubičaste i zelene, preko kraljevsko plave do pastelno roze – jedno je sigurno: u paradajz crvenoj blista jače nego ikada.
Upravo ta boja proglašena je najvećim trendom za jesen/zimu 2025.
Možda iznenađuje, jer su meseci (septembar, oktobar, novembar, decembar) obično rezervisani za maslinasto zelene, sivo-bele i burgundi tonove, koji prate hladnije i tamnije dane. Ipak, modna pista ove sezone kaže drugačije – od Prade do Balensijage, paradajz crvena osvaja i modne kuće i influensere, pa i zvezde koje obožavamo.
Pročitajte Kejt Midlton plavuša! Princeza na meti raznih komentara zbog potpuno novog izgleda
U martu, princeza od Velsa pojavila se na proslavi Dana Komonvelta u Vestminsterskoj opatiji u spektakularnoj crvenoj kaput-haljini Ketrin Voker, sa šeširom Džine Foster.
Buduća kraljica dodatno je sve obogatila emotivnim detaljem, ogrlicom i minđušama od bisera koje je nosila pokojna kraljica Elizabeta II.
Na putovanju u Kopenhagen 2022. godine, Kejt je oduševila u crvenom Zarinom blejzeru, koji je kombinovala sa belom bluzom sa volanima, crnim pantalonama i torbom od crne kože brenda Aspinal. Biserna ogrlica i minđuše podigle su celu kombinaciju.
Već naredne, 2023. godine, Kejt i princ Vilijam zablistali su na BAFTA događaju. Princeza se pojavila u strastveno crvenom odelu sa potpisom njenog omiljenog dizajnera Aleksandra Mekvina, dok joj je kosa sijala kao nikad. Prirodna šminka još više je naglasila njene nežne crte.
Stručnjaci kažu da izbor nije slučajan. Marina Tomas, modna komentatorka i stilistkinja je otkrila:
– Princeza od Velsa često bira crvenu za važna dešavanja, baš kao i njena pokojna svekrva, princeza Dajana. Crvena simbolizuje hrabrost, volju i žrtvu. To je i boja ljubavi i zaštite, a u mnogim kulturama veruje se da štiti od negativne energije.
Pročitajte još
Kejt Midlton obožava da nosi boju koja će biti hit ove jeseni, ni maslinasta ni krem
Kejt Midlton obožava boju jeseni 2025. godine, neretko je ceo stajling u jednoj nijansi
06/09/2025Saznajte više
Novo modno poglavlje upravo počinje: Izabrana naslednica Ane Vintur, majka joj je slavna glumica
Naslednica Ane Vintur je Kloi Mal
03/09/2025Saznajte više
10 najlepših haljina na Filmskom festivalu u Veneciji 2025 (FOTO)
Najlepše haljine na Filmskom festivalu u Veneciji 2025. donose "recikliranu visoku modu"
30/08/2025Saznajte više
Svi žele skupocenu ogrlicu En Hatavej, pronašli smo identičnu za mnogo manje para
Svi pričaju o ogrlici En Hatavej u filmu "Đavo nosi Pradu 2", luksuzni nakit, vredan 9.000 dolara
19/08/2025Saznajte više
Ovaj kupaći ističe sve mane, ali Tanja Vojtehovski ga samouvereno šeta
Tanja Vojtehovski zablistala na plaži u kupaćem kostimu koji ističe sve mane, i nosi ga sa neodoljivom samouverenošću. Nekadašnja voditeljka, danas NLP trenerka i osnivačica instituta, dokazala je da godine nisu prepreka za besprekornu figuru
16/08/2025Saznajte više
Kupaći Jelene Đoković hit na plaži Crne Gore
Kupaći Jelene Đoković je veoma jednostavan
13/08/2025Saznajte više
Komentari (0)