Kupaći Jelene Đoković malo ko može da iznese
Jelena Đoković neretko bude na meti kritika i neprimerenih komentara koji su uglavnom upućeni na račun njenog fizičkog izgleda.
Premda nije profesionalni sportista, već je u braku sa najboljim svih vremena pored koga je postala vegan, zdravo se hrani, ali i redovno trenira, što je verovatno navika iz vremena kada se i sama bavila tenisom.
Na društvenim mrežama se pre nekoliko godina pohvalila da je uspešno uradila domaći zadatak koji joj je dao Mestre Pulmao, instruktor kapuere, brazilske borilačke veštine kojom je Novak impresioniran.
Majstor se, inače, zove Marselo Santos i već godinama živi u Beogradu.
Tada je globalna direktroka fondacije "Novak Đoković" pokazala ne samo da je u top formi već i da je doterala liniju. Iako komplimenata nije nedostajalo, bilo je i potpuno suprotnih reakcija. Naime, mnogima se ne dopada njeno izdanje.
„Koska do koske, koščica“, „Bolesno mršava žena, katastrofa“, „Kost i koža“... To su tek neki od komentara koji prate izgled Jelene Đoković.
Pročitajte Neprikosnovena elegancija Vimbldona - Jelena Đoković pobedila Engleskinje u njihovoj igri, ovaj detalj je sve
I pored svih komentara Noletova supruga je ostala dosledna sebi, a samo u retkim trenucima mogli smo da je vidimo u kupaćem kostimu gde njena figura dolazi do izražaja i jasno se vidi.
Sudeći prema izboru kostima, reklo bi se da ne robuje trendovima, već da model bira tako da je udoban i da može potpuno da se opusti na plaži sa svojom porodicom.
Kupaći Jelene Đoković, odnosno njen izbor su uvek jednostavni modeli uglavnom jednodelni. Bez žica, tangi, push-up momenata, bez suvišnih proreza, trakica, karnera, dezena koji su hit leta.
Slične Vesti
Kupaći Jelene Đoković hit na plaži Crne Gore
Kupaći Jelene Đoković je veoma jednostavan
21/07/2025Saznajte više
Govore da je kost i koža, a ona nosi samo jedan kupaći i izgleda savršeno: Jelena Đoković ovaj model ne skida
Kupaći Jelene Đoković malo ko može da iznese
06/07/2024Saznajte više
Pričali su da je kost i koža, a onda se skinula u kupaći i pokazala sve: Jelena Đoković jedan model kostima nosi godinama FOTO
Kupaći Jelene Đoković malo ko može da iznese
09/07/2023Saznajte više
Pročitajte još
Haljina Amal Kluni oduzima dah: Letnji glamur stigao na jezero Komo
Haljina Amal Kluni u boji fuksije izazvala je oduševljenje prisutnih tokom večere koju je organizovala sa Džordžom
09/08/2025Saznajte više
Ilda Šaulić kao Kejt Midlton, kakva otmenost, suknja je pun pogodak
Ilda Šaulić oduševila u beloj midi suknji s braon tufnama, print koji rado nosi i Kejt Midlton
08/08/2025Saznajte više
Ovo je Dragana Mirković obukla za svadbu svog sina, crveno na radost
Haljina Dragane Mirković sa venčanja Marka Bijelića glavna je tema na društvenim mrežama
07/08/2025Saznajte više
Kejti Holms velike torbe nosi sa stavom! Model iz 2000-ih najavljuje povratak ove jeseni
Kejti Holms nas osnažuje da razmišljamo praktično, a velike torbe ove sezone vraća na velika vrata
06/08/2025Saznajte više
Kristina Bekvalac bi ovaj komad garderobe zakonom zabranila
Kristina Bekvalac otkrila šta nikada neće poneti na sebi, nikako joj se to ne sviđa
06/08/2025Saznajte više
Kraljica stila ili kraljica kiča? Cipele Nikolije Jovanović daju odgovor
Cipele Nikolije Jovanović malo ko bi se usudio da obuje
05/08/2025Saznajte više
Komentari (0)