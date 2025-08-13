Kupaći Jelene Đoković hit na plaži Crne Gore

Kupaći Jelene Đoković malo ko može da iznese

Jelena Đoković neretko bude na meti kritika i neprimerenih komentara koji su uglavnom upućeni na račun njenog fizičkog izgleda.

Premda nije profesionalni sportista, već je u braku sa najboljim svih vremena pored koga je postala vegan, zdravo se hrani, ali i redovno trenira, što je verovatno navika iz vremena kada se i sama bavila tenisom.

Instagram

Na društvenim mrežama se pre nekoliko godina pohvalila da je uspešno uradila domaći zadatak koji joj je dao Mestre Pulmao, instruktor kapuere, brazilske borilačke veštine kojom je Novak impresioniran.

Majstor se, inače, zove Marselo Santos i već godinama živi u Beogradu. Instagram

Tada je globalna direktroka fondacije "Novak Đoković" pokazala ne samo da je u top formi već i da je doterala liniju. Iako komplimenata nije nedostajalo, bilo je i potpuno suprotnih reakcija. Naime, mnogima se ne dopada njeno izdanje.

„Koska do koske, koščica“, „Bolesno mršava žena, katastrofa“, „Kost i koža“... To su tek neki od komentara koji prate izgled Jelene Đoković.

I pored svih komentara Noletova supruga je ostala dosledna sebi, a samo u retkim trenucima mogli smo da je vidimo u kupaćem kostimu gde njena figura dolazi do izražaja i jasno se vidi. Instagram

Sudeći prema izboru kostima, reklo bi se da ne robuje trendovima, već da model bira tako da je udoban i da može potpuno da se opusti na plaži sa svojom porodicom.

Instagram

Kupaći Jelene Đoković, odnosno njen izbor su uvek jednostavni modeli uglavnom jednodelni. Bez žica, tangi, push-up momenata, bez suvišnih proreza, trakica, karnera, dezena koji su hit leta. Instagram









