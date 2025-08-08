Ilda Šaulić kao Kejt Midlton, kakva otmenost, suknja je pun pogodak

Tufne su jedan od retkih modnih motiva koji ne znaju za prolaznost, jer decenijama ne izlaze iz trenda. Ovog puta, Ilda Šaulić u suknji sa tufnama je dokazala da je polka dots bezvremenski print.

Ova urbana, letnja varijanta sa tufnama bi verovatno bila i prvi izbor Kejt Midlton, s obzirom da i ona često bira tufnaste motive. Za razliku od Ilde, njen izbor je formalniji i uklapa se u protokol kraljevske porodice. Instagram

Ilda Šaulić je na društvenoj mreži nedavno podelila fotografiju sa američkih ulica, pokazavši komotan, urban stil koji je odličan za ovu sezonu.

Naime, Ilda je odabrala pamučnu midi suknju sa velikim braon tufnama, koja deluje kao model Maeve Cotton Poplin Pleated, Anthropologie kolekcije. Ilda je suknja sa visokim strukom i plisiranim faltama uparila s braon V bluzom kratkih rukava sa naborima.

Pevačica je upotpunila look ravnim sandalama drap boje, velikim naočarima i diskretnim ali efektnim nakitom. Suknja Ilde Šaulić je odličan komad koji spaja udobrnost i eleganciju, idealna za šetnje, putovanja i neformalne prilike. Instagram/@ildasaulic

Interesantno je i da Kejt Midlton, vojvotkinja od Kembridža, često bira tufne za javne nastupe. Za razliku od Ilde, njen izbor je prilagođen kraljevskom stilu i protokolu. A da nije tog protokola, Kejt bi, najverovatnije, sve tufnice sveta posula na svoje komade.

Tufne su motiv koji se lako prilagođava, a suknja Ilde Šaulić je odličan izbor koji može poslužiti za opuštene dnevne kombinacije ali i svečanija večernja letnja izdanja.

Njihov retro šarm i univerzalnost obezbeđuju im stalno mesto u modnim kolekcijama, te je ovakav komad više nego poželjno imati u garderoberu.









