Susret drugarica u Dubaiju, Seka i Dragana stale jedna drugoj na crtu: Haljina koja ocrtava svaku oblinu protiv izazovnog dekoltea

Haljina Seke Aleksić ističe ženstvenost

Pevačica Seka Aleksić tokom dosadašnje karijere publici se predstavila brojnim hitovima i velikim koncertima, ali je pažnju privlačila i stilom odevanja koji su pratili i luksuzni, brendirani komadi garderobe. M.A./ATAImages

U godinama za nama prošla je razne modne faze, a mnogi smatraju da je najbolje izgledala u izdanjima koji ističu njene obline i ženstvenost.

Uprkos tome, mama Jovana i Jakova, u poslednje vreme uglavnom se pojavljivala u “oversize” komadima garderobe, ne krijući da se u tome oseća najlepše i najugodnije.

Pojedini su čak tvrdili da pevačica bira garderobu nekoliko brojeva veću kako bi prikrila višak kilograma.

- Ja i kad smršam dva kilograma mislim da sam najzgodnija na svetu, da mogu u kupaćem kostimu da šetam. To je takvo samopouzdanje, da to niste videli u životu. Ja sam i tad debela, ali ja sam sebi najzgodnija zato što sam skinula dva kilograma – izjavila je nedavno i jasno stavila do znanja kakav odnos ima prema toj temi.

Da joj obline savršeno pristaju Seka je pokazala i ovih dana, tokom boravka u Dubaiju, omiljenoj destinaciji svetskog džet seta. Instagram/seka_aleksic

U luksuznom hotelu fotografisala se u elegantnoj crnoj haljini, do poda, koja je istakla svaku liniju tela. Dekolte asimetričnog izreza, kao poseban detalj, učinio je da haljinu poželi svaka dama koja ju je videla. Instagram/seka_aleksic

Seka je od modnih asesoara izabrala tek jednostavnu torbicu i naočare za sunce, dovoljno za perfektan utisak.

Ona je, inače, tokom odmora srela i svoju prijateljicu Draganu Mirković, što je bila idealna prilika za druženje, ali fotosešn koji je oduševio njihove fanove na društvenim mrežama.

Instagram/seka_aleksic

Instagram/seka_aleksic