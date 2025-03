Čizme koje idu uz sve: Nina Badrić obožava ovaj model, evo kako joj stoje

Poznata po osećaju za modu, hrvatska pevačica Nina Badrić, ponovo je oduševila izborom.

Iako je nosila potpuno crno, helanke i efektna torbica nisu ostale neprimetne. Međutim, apsolutni modni detalj koji je privukao najviše pažnje bile su crne atilop čizme Nine Badrić. Screenshot Instagram/@badrich

Novi stajling popularne pevačice još jednom je potvrdio zašto je mnogima uzor kada je u pitanju stil - crne helanke od mokre likre, kraktka jakna sa krznom i apsolutno savršeno usklađene čizme to potvrđuju.

Čizme koje je ponela prava su modna investicija, uskog oblika i sa štilom, klasične crne antilop čizme vizuelno izdužuju noge i daju eleganciju pri svakom koraku.

Ovakav model nikada ne izlazi iz mode, jer se lako uklapa uz različite stilove, od svakodnevnih do večernjih kombinacija. S obzirom na to da su ovakve čizme Nine Badrić bezvremeni trend, nije čudno što su i ovog proleća prisutne na modnoj sceni.

Mogu se kombinovati sa suknjama, haljinama, pantalonama, pa čak i sa sportskom odećom, baš kao što je to Nina ovog puta učinila.

Očigledno je da je pevačica ponovo uspela da spoji komfor i stil, dokazujući da moda ne mora da bude komplikovana da bi ostavila jak utisak. A njene čizme su jasan dokaz da klasika uvek pobeđuje.