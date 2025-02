Ako je i od Holivuda, mnogo je: Sin Vila Smita šokirao na dodeli Gremi nagrada

Prestižna muzička smotra, dodela Gremi nagrada, održana je 67. put u Los Anđelesu, a crvenim tepihom prodefilovale su brojne zvezde. Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Dan nakon svečane ceremonije, kao i obično, više se pričalo šta je ko obukao, nego ko je trijumfovao. A u moru svakojakih odevnih kombinacija, izdvojila se ona koju je poneo sin Vila Smita.

Džejden Smit, sin proslavljenog holivudskog glumca, nezvanično je modni promašaj godine, koja tek što je počela.

Dvadesetšestogodišnji mladi glumac i reper, istini za volju, pojavio se u odelu sa potpisom “Luj Viton”. Međutim, svi pogledi bili su usmereni ka njegovoj glavi, na kojoj je nosio dvorac. Photo by Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy

Dan nakon dodele Gremi nagrada, društvene mreže su se usijale. Komentari na račun sina Vila Smita ne prestaju da se nižu.

Dok jedni poručuju da im je dosta “čudnih izdanja holivudskih zvezda”, pojedini imaju i duhovite opaske. “Da li je platio porez na nekretninu”, zapitao se neko na Instagramu.

Džejden Smit došao je u društvu sestre Vilou, koja je bila nominovana u dve kategorije, ali nije osvojila Gremija. Photo by Frazer Harrison/Getty Images