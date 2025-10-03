Ova tri znaka najgore će proći u oktobru, čeka ih izuzetno težak mesec

Tamara Globa, priznata astrološkinja, donosi prognozu za oktobar, otkrivajući ključne promene koje očekuju svaki znak zodijaka u drugom mesecu jeseni.

Oktobar, mesec pod znakom Vage, simbolizuje ravnotežu i promene, prelaz iz jednog godišnjeg doba u drugo. U ovom periodu često sabiramo utiske i osvrćemo se na prošlost, dok istovremeno razmišljamo o budućnosti. Osobe rođene u znaku Vage često se bave pitanjima pravde i ravnoteže, tražeći harmoniju u svim aspektima života.

Prema rečima Tamare Globe, ovaj mesec će zahtevati poseban oprez i razboritost. Ona upozorava na važnost kritičkog promišljanja, jer će dezinformacije i glasine biti u porastu.

- Ne dopustite da vas ponesu tračevi, i nemojte ih širiti dalje - kaže Tamara, prenosi Kurir.

Evo šta Tamara Globa predviđa za tri horoskopska znaka koji će doživeti najznačajnije promene u oktobru:

Rak

Rakovi će u oktobru biti fokusirani na promene vezane za dom i porodicu. Pitanja poput selidbe ili renoviranja biće u centru pažnje, posebno u vezi s majkom ili ženskim članovima porodice. Očekuju vas velike promene na stambenom planu, ali podrška voljenih neće izostati. U prvoj polovini meseca, Rakovi će biti posebno kreativni, otvaraju se nove mogućnosti, a vi ćete biti spremni da ih maksimalno iskoristite. Druga polovina oktobra doneće povoljne prilike za obrazovanje.

a_Taiga iStock Getty Images Plus

Škorpija

Škorpije bi trebalo da budu posebno oprezne u oktobru, jer je rizik od gubitaka i krađa povećan, naročito u prvoj dekadi meseca. Iza vaših leđa mogu se voditi tračevi i spletke, pa je važno da ostanete iznad takvih situacija i ne ulazite u intrige. Obratite pažnju na privatni život i finansije, jer postoji opasnost od velikih gubitaka ili prevara.

Ribe

Oktobar će za Ribe biti mesec promena, naročito u društvenim i porodičnim odnosima. Fokusiraćete se na socijalna pitanja i uspeh u kreativnim projektima. Ovo je idealno vreme za one koji se bave sportom ili kreativnim radom, ali i za one koji žele da ostvare uspeh u inostranstvu. U drugoj polovini meseca, poslovni partneri će vam otvoriti nove prilike, kako kod kuće, tako i u dalekim zemljama, donoseći nove poslovne projekte.

Ovaj oktobar donosi izazove, zaključuje Tamara Globa, ali i mogućnosti – važno je biti pažljiv i ne dozvoliti da vas impulsi zavaraju.









