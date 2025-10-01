Horoskop za oktobar: Dva znaka očekuje novčani priliv, dok će ONI raskinuti

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine

Ovan

Osećate dodatni priliv kreativne energije i ne možete da se pomirite sa prosečnim rezultatima. Dobijate podršku u svojoj okolini i imponuje Vam saznanje, da saradnici imaju dovoljno poverenja u Vaše znanje ili profesionalne sposobnosti. Potrebno je da preuzmete odgovarajuću inicijativu, kako biste ostvarili svoje poslovne namere.

Ukoliko se Vaša osećanja nalaze ispred glasa razuma, to predstavlja dobar predznak. Učinite sve što je potrebno, da ulepšate svoj intimni život i odnos sa bliskom osobom. Potrudite se da delujete zanosno i privlačno u različitim prilikama. Ljubavni zanos u Vama budi novu energiju i neku skrivenu snagu. Freepik/jcomp

Bik

Delujete vrlo energično u situacijama kada branite svoje poslovne ciljeve i interese, ali nemate dovoljno koncentracije da se posvetite detaljnoj analizi događaja. Postoje različite faze mogućnosti u poslovnim pregovorima. Važno je da racionalno koristite svoju energiju i vreme. Nepotrebna rasprava i zadržavanje na suvišnim detaljima mogu da Vas udalje od glavnih ciljeva.

Nedostaje Vam dobar uvid u stvari kojima se bavi ljubavni partner, jer svako od Vas je zaokupljen svojim interesnim sferama i planovima. Komplimenti koje dobijate od nekog sa strane, navode Vas na pogrešna očekivanja. Na žalost, neko ne može da Vam priušti željeni vrhunac u emotivnom ili strasnom kontaktu.

Blizanci

Delujete pretenciozno i imate utisak da se nalazite pred ostvarenjem važnih poslovnih ciljeva. Zbog loših poslovno-finansijskih procena, očekuje Vas privremena faza stagnacije i neke dodatne obaveze. Ipak, sve je moguće korigovati u skladu sa ličnom motivacijom i zadatim uslovima. Zatražite nečiju intervenciju pri rešavanju poslovnih, materijalnih ili imovinskih dilema.

U privatnom životu često na vrlo subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje, nema razloga da odbijate nečije ohrabrenje i prisustvo. Ponekad se nalazite u »emotivnom uzletu« ili u svom čudesnom svetu maštarenja. Važno je da verujete u sebe ili u stvari koje Vas ispunjavaju ljubavnim zanosom i dodatnom inspiracijom.

Rak

Stalo Vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju, stoga budite dovoljno promišljeni pri proceni pravih vrednosti. Neko pažljivo analizira Vaše ponašanje ili izjave koje dajete. Izbegavajte javnu raspravu sa saradnicima koji koriste drugačije poslovne kriterijume.

Postoje ciljevi koje možete da ostvarite na neki zaobilazan način. U ljubavnom životu, očekuje Vas pozitivan obrt. Ipak, svoje intimno raspoloženje zadržite za krug bliskih prijatelja. Neophodna Vam je emotivna diskrečija, naročito kada se nalazite pred radoznalim pogledima ili u nepoznatom društvu. U skladu sa svojim namerama, nemojte pričati više nego što je potrebno.

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine za preostale znake pronađite u nastavku

Lav

Poslovna strategija koju sprovodite donosi samo delimične rezultate, što Vam ne uliva naročito samopouzdanje pred saradnicima. Potrudite se da budite dovoljno promišljeni, pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi Vaše izjave u svoju korist. Ponekad je teško zaključiti, ko i koliko dobija u poslovnoj saradnji.

Ne dopada Vam se emotivno osporavanje, jer mnoge stvari koje činite nisu po merilima ili po ukusu voljene osobe. U neformalnim susretima ne uspevate da privučete nečiju pažnju, čak ni uz pomoć zavodničkog šarma i poznatih »ljubavnih trikova«. Imate potrebu da promenite neki ustaljeni ritual u partnerskom odnosu ili da utičete na tok događaja, želite da ulepšate svoj intimni i ljubavni život.

Devica

Ukoliko Vam je stalo da sačuvate dobar poslovni rejting i uspešan odnos sa saradnicima, potrebno je da prihvatite koristan savet. Suviše ste ponosni i ne želite da progovorite o problemima koji Vas sputavaju, ali na takav način nepotrebno otežavate svoj poslovni ili društveni položaj.

Obratite pažnju na svoje zdravstveno stanje i izbegavajte situacije koje Vas psiho-fizicki iscrpljuju. U ljubavnom životu, nema razloga da se zavaravate velikim iluzijama ili nečijim laskavim obećanjima. Razgovarajte iskreno sa svojim partnerom o zajedničkim dilemama. Sigurno je samo ono što čvrsto »držite u svojim rukama«, bez obzira na velike želje ili nečije izjave.

Vaga

Nalazite se u kreativnoj fazi izražavanja svojih poslovnih ideja, ali postoje i različite okolnosti koje ograničavaju Vas uticaj. Događaji na poslovnoj sceni imaju promenljivi tok, veština prilagođavanja u određenim situacijama donosi najbolji efekat. Potrebno je da se orijentišete ka dugoročnijim interesima, ali i da prihvatite savremeniji trend izražavanja.

Važno je da ulivate emotivnu podršku svom partneru i da verno sledite zajedničke ideje. Voljena osoba može da ispuni Vaša očekivanja, ali prethodno morate stvoriti harmoničnu vezu. Oslonite se na emotivne podsticaje koji Vas prate i na svoj »unutrašnji glas«. Vaše unutrašnje zadovoljstvo ili sjaj, predstavlja odraz zajedničke sreće. Shutterstock

Škorpion

Napravili ste dobru poslovnu procenu, potrebno je da dokažete svoju profesionalnu umešnost u ostvarivanju nekih praktičnih ciljeva od zajedničkog interesa. Neko pokušava da Vam skrene pažnju u pogrešnom pravcu, nemojte dozvoliti da Vas opterećuju razni komentari. Ipak, zaoštrena poslovna klima deluje vrlo podsticajno u odlučujućim situacijama.

Uporno pokušavate da se nametnete kao autoritativna ličnost pred osobom koja dobro poznaje Vašu ćud, vrline ili »slabosti«. Delujete tajanstveno i stalo Vam je da uđete u nečiji ljubavni trag. Ne možete lako da odgonetnete partnerovo ponašanje i ne želite da rizikujete u emotivnom odnosu. Oslonite se na svoja osećanja.

Strelac

Ne želite da se osvrćete na različite primedbe koje dobijate, imate utisak da se nalazite za korak ispred drugih saradnika i da Vam uskoro predstoji novi uspeh. Zbog dobrih poslovno-finansijskih procena i detaljnih planova, očekuju Vas dodatni rezultati.

Važno je da sve stvari držite pod strogom kontrolom i da se konsultujete sa pouzdanim saradnicima. Nema potrebe da naivno verujete u intimnu sreću koja dolazi iznenada. Često na subjektivan način ili na osnovu ličnih merila procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim emotivnim očekivanjima pred voljenom osobom. Ponekad lične želje prevazilaze okvire realnosti ili emotivnih nadanja.

Jarac

Zahvaljujući dobroj strategiji i novim informacijama o poslovnim prilikama proširujete svoja interesovanja u različitim pravcima. Nalazite se u sjajnoj prilici da ostvarite dugoročnije poslovne interese. U poređenju sa svojim saradnicima često vodite »glavnu reč« i umete da ostvarite dobru poziciju. Važno je da podstičete dvosmerne kontakte.

Događaji koji Vas prate u ljubavnom životu deluju ohrabrujuće. Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Getty Images

Vodolija

Osećate laganu stagnaciju u stvaralačkom izražavanju i potrebu da se psihički rasteretite od nagomilanih obaveza. Važno je da angažujete pouzdane saradnike, kako biste ostvarili zajedničke interese u predviđenom roku. Prepustite drugima da se dokazuju u novim ili eksperimentalnim situacijama. Preispitajte svoje stavove sa različitih aspekata uspešnosti i poslovanja.

U ljubavnom životu prija Vam nečije prisustvo, ali želite da ostavite dovoljno prostora i za neka paralelna interesovanja. Pokažite više diskrecije, naročito pri susretima koji obiluju snažnim emocijama ili prikrivenim strastima. Dobro procenite svoje mogućnosti, pre nego što pokrenete novu ljubavnu inicijativu i izrazite svoje namere.

Ribe

U skladu sa svojim afinitetima birate posao za koji Vam se čini da ima najviše izgleda za uspeh i širu afirmaciju. Potrebno je da osmislite dobar plan i da preduhitrite određene saradnike. Pravilna informisanost i dobra poslovna organizacija vodi ka uspehu, važno je da efikasno ostvarite svoje ciljeve bez suvišnih rasprava.

Preplavljeni ste različitim emocijama, ali pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite svoje želje ili osećanja u društvu bliske osobe. Ponekad teže kontrolišete svoj zanos ili strasti, ali Vaš izraz lica dovoljno govori o onome što mislite i osećate. Ne možete da izmaknete pred nečijim interesovanjem.

Mesečni horoskop za oktobar 2025. godine preuzet sa Astrolook.com









