Horoskop za 1. oktobar: Lava neko hoće da prevari, Blizanci pred zdravstvenim problemima

Horoskop za 1. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao:
Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko menja Vašu.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Bik
Ljubav:
Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao:
Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
Blizanci
Ljubav:
Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.
Posao:
Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.
Zdravlje:
Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.
Rak
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, upotrebite »oprobani recept« za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.
Posao:
Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Lav
Ljubav:
Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.
Posao:
Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Devica
Ljubav:
Posao:
Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.
Zdravlje:
Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao recept za dobro raspoloženje.
Vaga
Ljubav:
Delujete prilično uznemireno i teže kontrolišete svoje emotivne impulse. Često gubite strpljenje pred bliskom osobom.
Posao:
Nema razloga da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da ograničava Vaš poslovni i društveni uticaj.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.
Škorpija
Ljubav:
Očekuje Vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe »sitnice« i dobro društvo.
Posao:
Saradnja Vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.
Zdravlje:
Unosite više tečnosti u organizam.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.
Jarac
Ljubav:
Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.
Posao:
Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.
Vodolija
Ljubav:
Partner ne može da Vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao:
Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.
