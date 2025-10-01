Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 1. oktobar: Lava neko hoće da prevari, Blizanci pred zdravstvenim problemima

Horoskop za 1. oktobar: Lava neko hoće da prevari, Blizanci pred zdravstvenim problemima

Autor: | 01/10/2025

0

Horoskop za 1. oktobar 2025. godine

Ovan


Ljubav:
Želje koje imate nisu nedostižne, ali zahtevaju dodatno strpljenje i veliku upornost pred voljenom osobom.
Posao:
Probirljivost ponekad predstavlja pozitivnu osobinu, stoga nemojte dozvoliti da neko menja Vašu.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
 

Bik


Ljubav:
Raduju Vas novi događaji i nečija namera da Vam ugodi. Partner ume da Vam prenese dobro raspoloženje i inspiraciju.
Posao:
Imate pozitivan uticaj na okolinu, ideja koju propagirate potvrđuje Vašu profesionalnu svest o zajedničkim interesima.
Zdravlje:
Važno je da akumulirate pozitivnu energiju.
 

Pročitajte Oktobar 2025. godine biće najsrećniji mesec za ova 4 horoskopska znaka

Blizanci


Ljubav:
Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.
Posao:
Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.
Zdravlje:
Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.

 

Rak


Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, upotrebite »oprobani recept« za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.
Posao:
Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

 

Horoskop za 1. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav


Ljubav:
Važno je da razumete nečije želje. Pažljivije analizirajte voljenu osobu ili stvari koje ne razumete.
Posao:
Neko Vas navodi na pogrešan zaključak ili loš izbor. Stoga, budite oprezniji pred osobom koja ima dvostruka merila.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

 

Devica

Ljubav:

Pokažite više razumevanja i nove izlive nežnosti prema voljenoj osobi. Neko osvaja Vaše simpatije i emotivnu naklonost.
Posao:
Nema razloga da mistifikujete svoje poslovno-finansijske planove ili da ignorišete nečije prisustvo i poziv.
Zdravlje:
Priuštite sebi neke »lepe sitnice«, kao recept za dobro raspoloženje.

 

Vaga


Ljubav:
Delujete prilično uznemireno i teže kontrolišete svoje emotivne impulse. Često gubite strpljenje pred bliskom osobom.
Posao:
Nema razloga da Vas neko opterećuje pogrešnim idejama ili da ograničava Vaš poslovni i društveni uticaj.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vas iscrpljuju.
 

Škorpija


Ljubav:
Očekuje Vas prijatno iznenađenje. Priuštite sebi neke lepe »sitnice« i dobro društvo.
Posao:
Saradnja Vas obavezuje na strogo poštovanje zajedničkih pravila, kao i na uvažavanje različitih afiniteta.
Zdravlje:
Unosite više tečnosti u organizam.
 

Horoskop za 1. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz Vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.
Posao:
Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.
 

Jarac

Ljubav:
Stišavajte svoje afekte. Bolje je da zatražite dobar savet, nego da emotivno rizikujete bez pravog povoda.
Posao:
Nedostaje Vam koncentracija da se angažujete na različitim stranama. Nemojte donositi brzoplete odluke.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi, opustite se.

 

Vodolija

Ljubav:
Partner ne može da Vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao:
Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.

 

Ribe

Ljubav:

Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao:
Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte različite situacije koje Vas uznemiravaju.
 

Horoskop za 1. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Stana Luković Shutterstock

Slične Vesti

Tagovi: horoskop dnevni horoskop horoskop za 1. oktobar dnevni horoskop za 1. oktobar horoskop za 1. oktobar 2025. godine dnevni horoskop za 1. oktobar 2025. godine

Pročitajte još

Najnovije vesti