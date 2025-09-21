Ljubavni horoskop za 21. septembar: Emotivni zanos Ovna u silaznoj fazi, zaljubljenim Vagama sve ide od ruke

Ljubavni horoskop za 21. septembar 2025. godine

Ovan

Vaš emotivni zanos je u silaznoj fazi. Trenutno ni ne razmišljate o ljubavi, a partnera doživljavate kao prijatelja. Interesantno je da nikome od vas to ni najmanje ne smeta. Prihvatili ste oboje vašu vezu kao nešto što se manje-više podrazumeva. To je ipak potencijalno vrlo opasna situacija, jer možete se nesvesno vezati za nekog ko vam nikako ne odgovara kao osoba i partner. Iako ste fokusirani na mnoge druge životne probleme, ne bi trebalo da situaciju u ljubavi prepustite slučaju.

Bilo bi dobro da sa partnerom porazgovarate ovih dana o tome kako vidite vašu vezu u budućnosti. Slobodne osobe su u sličnoj poziciji. Ne razmišljate o ljubavi. Niko i ništa vas ne pokreće. Rukovodite se osnovnim instinktima. Jedno veče ste sa jednim partnerom, a sutra sa drugim. Najgore od svega je što ni vi u tome ne vidite ništa loše, pa samim tim i ne činite ništa da se situacija promeni.

Bik

Stalo Vam je da prevaziđete nemir ili »emotivnu krizu«, tako da se nalazite se pred novom odlukom koju želite da saopštite dragoj osobi. Moguće je da partner izražava negodovanje i pokušava da Vas uveri u drugačiji način razmišljanja. Privremeno udaljavanje od voljene osobe ili emotivna distanca treba da Vas podstakne na dobro rešenje. U rasvetljavanju ljubavnih dilema, važno je da sačuvate unutrašnju energiju i psihološku ravnotežu.

Sve se dobro rešava, po principu dogovora i uz zajedničku emociju. Učinite sve što je potrebno da sačuvate svoju ljubavnu sreću i osobu do koje Vam je stalo. Ako ste mladi ili slobodni, česti ljubavni susreti i kontakti više deluju kao »zamena« za neke neostvarene želje koje imate. Na sreću, očekuje Vas dobar ljubavni epilog uz zajedničko zadovoljstvo.

Blizanci

Osećate veliki emotivni zanos i zadovoljstvo u društvu voljene osobe. Prija Vam nečije ponašanje i spremnost da Vam ugodi na različite načine. Emotivni zanos ponekad treba kontrolisati, obratite pažnju na nečije komentare. Sve ima pravi smisao, ako postoji zajednički dogovor i dobra volja. Prihvatite realnu sliku u ljubavnom odnosu. Suočavanje sa istinom predstavlja rasterećenje i najavljuje dobar početak. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati svojom pojavom i stilom ponašanja. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema voljenoj osobi. Slobodno izrazite svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći.

Rak

Delujete napeto u ljubavnom odnosu, ne dopada Vam se psihološki pritisak koji osećate i iritira Vas partnerovo ponašanje. Zbog emotivne nesigurnosti imate potrebu da proveravate svog partnera, pokušavate da utvrdite sličnosti i razlike koje Vas udaljavaju. Proverite svoje emotivne sumnje na vreme i preuzmite inicijativu. Ukoliko ste slobodni, neko će Vas šarmirati svojom atraktivnom pojavom ili neobičnim stilom udvaranja. Izuzetno Vas privlači kombinacija emotivne, strasne i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje. Nema potrebe da komplikujete svoj emotivni odnos ili da postavljate »stroge uslove«, koje neko ne može da ispuni.

Ljubavni horoskop za 21. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Idućih par dana vaša će ljubavna stremljenja biti uglavnom platonskog karaktera. Osećaćete doduše, sve veću potrebu za ljubavlju, ali i za tim da sanjarite o svojim idealima. Zbog toga će neki biti u dilemama da li izaći ili se povući.

Devica

Ako ste u vezi: Sa bračnim ili emotivnim partnerom ćete moći da se usaglasite oko svega što je važno da bi vaš odnos funkcionisao bez većih teškoća. Mada nećete biti u mogućnosti da sa partnerom provodite onoliko vremena koliko biste želeli, vreme koje utrošite na druge stvari pokazaće se korisnim za oboje, jer će vam doneti materijalnu korist na duži rok. Biće vam potrebna podrška i razumevanje od strane voljene osobe, na šta nećete nailaziti uvak kada vam zatreba ali će ipak u najvažnijim trenucima partner biti uz vas. Potrebno je da poradite na ostvarivanju zajedničkih ciljeva, jer ćete imati povoljne okolnosti u vezi toga, što će doprineti skladnijom odnosima izmađu vas dvoje.

Ako ste slobodni: Biće vam teško da priđate osobi koja vas već duže vreme privlači jer nećete biti sigurni kako da se postavite i da li će vaš nastup biti uspešan. Kada se konačno odlučite da to učinite, shvatićete da je ta osoba zainteresovana za nekog drugog ili je nedavno ušla u vezu. Nakon toga ćete se naći na meti osobe koja je u vas zaljubljena i koja će vas proganjati i pokušavati da vas uveri kako vam je idealni partner. Vama će to biti suviše, a potencijalni udvarač vas neće ni privlačiti.

Vaga

Bićete veseli zbog stvari koje su vam drage. Uslediće prijatne zabave bez previše pompe, kao i opuštenost u krugu dragih vam osoba. Činiće vam se da je sve moguće. Bićete otvoreni i imaćete poverenja u one koji vas vole. Zadovoljstvo je tu.

Škorpija

Delujete zadovoljno u nečijem društvu i umete da stvorite ljubavnu atmosferu. Važno je da pravilno vrednujete nečija osećanja, sve što se dešava između Vas i voljene osobe uvek predstavlja »lepši deo stvarnosti«. Pronalazite smisao u zajedničkim planovima, postoje »detalji« koji Vas posebno inspirišu. Voljena osoba je nestrpljiva u iščekivanju da ispunite svoja obećanja, ali Vi imate dobru ljubavnu strategiju i ništa ne prepuštate slučaju. Rado se odazivate na različite pozive i sjajno koristite svoj šarm u ljubavnom osvajanju. Umete da zablistate u pravom trenutku i da privučete nečiju pažnju. Obradovaće Vas jedno neobično poznanstvo.

Ljubavni horoskop za 21. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

I dalje postoji kod vas potreba za ulepšavanjem i doteravanjem. Potajno želite da se pomirite sa bivšim partnerom, a sada ćete pokušati i da ostvarite komunikaciju sa njim. Savet vam je da se držite dalje od njega, jer ga možete iskoristiti za neke svoje poslovne ideje, ali na kraju će sve ispasti naopako i loše po vas. Za zauzete osobee, ovaj period će proći bez nekih većih promena. Pokušajte da se okrenete porodici jer je ona uvek tu zbog vas ma koliko nesavršena bila. Vama je potrebna neka promena u svakom smislu.

Vama koji ste u stabilnoj vezi partneri će predložiti neke nove ideje koje imaju u vidu da realizuju sa vama već duži period. Pokušajte da ih saslušate o čemu se radi i videćete da ćete se ostvariti i na poslovnom i emotivnom planu. Krajem ovog perioda mogući su nesporazumi sa partnerom ili ljubomora, pripazite se! Ne ulazite bezveze u probleme i nesporazume i ne izazivajte nepotrebnu sumnju. Moguća su nova poznanstva za slobodne osobe – zato iskoristite svoje potencijale.

Jarac

Znate da možete više i bolje, ali to ne zavisi samo od vas. Niko nije savršen, pa nije ni vaša najdraža osoba. Pokušajte da je prihvatite onakvu kakva ona jeste i videćete da bez nepotrebnih pritisaka i zahteva možete biti sasvim srećni.

Vodolija

Dobre vesti za vas! Sada je idealno vreme da prebolite ibivšu ljubav. Zvezde su savršeno aspektovane, što znači da ćete biti ekstra privlačni suprotnom polu. Zato ne trošite uzalud svoje vreme i energiju na bivše, već se usmerite na novu sreću u svom životu. Pazite da se ne zaljubite previše. Moguće su i romanse na poslu. Znakovi sa kojima je moguća ozbiljna veza: Škorpija, Ribe, Bik. Zaobiđite: Vagu, Ovna, Blizance.

Ribe

Skloni ste čestim promenama u raspoloženju i lagano gubite emotivnu kontrolu. Preuveličavate svoje emotivne potrebe i subjektivno ocenjujete partnerovo ponašanje. Zarad zajedničke sreće, učinite sve što je potrebno da fascinirate blisku osobu, nemojte dozvoliti da Vam nedostaju romantičnost i nežnost. Emotivna slabost ili zanos koji osećate prema jednoj osobi predstavlja dobar predznak, bez obzira na strogi glas razuma. Učinite neki poseban gest pažnje u prilog zajedničkoj sreći. Ako ste mladi ili slobodni, očekuju Vas zanimljivi kontakti i nova poznanstva. Neko će Vas šarmirati. Vaša dobitna kombinacija predstavlja spoj lepih i korisnih stvari.

Ljubavni horoskop za 21. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









