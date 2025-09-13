Tenzije za 3 horoskopska znaka: Evo ko treba da se pripazi od 13. septembra

Mars ulazi u znak Vage 13. septembra 2025. u 20:18 i donosi burne promene na astrološkom nebu.
Tranzit ove ratničke planete kroz znak diplomatije i ravnoteže nije lak, posebno za tri znaka Zodijaka koji će osetiti najjači pritisak. Astrolozi upozoravaju na moguće konflikte, povećane troškove i stres u poslu i odnosima. Ako ste Bik, Blizanac ili Škorpija, spremite se na izazove i promene koje ne možete ignorisati.
Bik
Mars prolazi kroz šestu kuću i vlada sedmom i dvanaestom kućom za pripadnike ovog znaka. Kao rezultat gore navedenog, možete se susresti sa izazovima u ostvarivanju svojih želja. Međutim, osećaćete se energično.
Pročitajte Do kraja oktobra jedan znak dobija ono što je mislio da mu nikad neće doći u ruke
Što se tiče posla, pripremite na pritisak na poslu tokom ovog tranzita Marsa u Vagi. Isto tako je moguće da ćete se susresti sa rivalstvom na poslu. Što se tiče finansija, možda ćete osetiti da vam se troškovi povećavaju, pa ćete morati da posegnete i za ušteđevinom. Saznajte i u kojim godinama života svako dobije karmičku lekciju.
Blizanci
Za Blizance, Mars postaje vladar 6. i 11. kuće i preći će u 5. kuću. Kao rezultat gore navedenog, možete biti zabrinuti zbog razvoja i napretka svoje dece. Što se tiče vaše karijere, ako ste zaposleni, veoma je moguće da ćete imati probleme na poslu. Kao rezultat toga, možete biti nezadovoljni svojim poslom i svojim novčanim prihodima.
Ipak, tokom ovog tranzita Marsa u Vagi, mogli biste ostvariti umeren prihod i uštedeti umerenu količinu novca. Saznajte i šta vam donosi horoskop za usamljena srca.
Škorpija
Mars prolazi kroz 12. kuću i vlada prvom i šestom kućom Škorpija. Zato se može desiti daleko putovanje, kao i novčani prihod ili nasledstvo. Što se tiče karijere, mogli biste da promenite posao i da napredujete, a može da se dogodi da ne možete dovoljno da zablistate tokom ovog tranzita Marsa u Vagi - piše Sensa.
Kako preživeti Mars u Vagi, bez drame
Tranzit Marsa kroz Vagu donosi specifičnu energiju; napetost u komunikaciji, borbu za ravnotežu u odnosima i neočekivane finansijske pritiske. Ako ste među znakovima koji će biti najviše pogođeni (Bik, Blizanci, Škorpija), važno je da ne reagujete impulsivno. Umesto toga, radite na strpljenju, donosite racionalne odluke i odložite veće troškove.
Astrološki savet: ne forsirajte kontrolu, pustite da se stvari odvijaju prirodnim tokom.
Pročitajte još
Horoskop za 12. septembar: Vodolija treba da obrati pažnju na zdravlje, Rak na ono što priča kolegama
Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
12/09/2025Saznajte više
Do kraja oktobra jedan znak dobija ono što je mislio da mu nikad neće doći u ruke
Ovaj znak u oktobru dobija ono što je verovao da mu život nikada neće dati
11/09/2025Saznajte više
Horoskop za 11. septembar: Škorpija usporava tempo, Lav dobija neočekivan poziv
Dnevni horoskop za 11. septembar 2025. godine
11/09/2025Saznajte više
Horoskop za 10. septembar: Ovan planira romantični izlazak, Devicu očekuje rasprava
Dnevni horoskop za 10. septembar 2025. godine
10/09/2025Saznajte više
14. septembra menja se sve, a ovaj znak očekuje životni tornado
14. septembra sudbina se menja, ovaj znak dobija šansu
09/09/2025Saznajte više
Horoskop za 9. septembar: Vodolija deluje ambiciozno, Ribe na meti negativnih komentara
Dnevni horoskop za 9. septembar 2025. godine
09/09/2025Saznajte više
Komentari (0)