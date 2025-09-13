Tenzije za 3 horoskopska znaka: Evo ko treba da se pripazi od 13. septembra

Mars ulazi u znak Vage 13. septembra 2025. u 20:18 i donosi burne promene na astrološkom nebu.

Tranzit ove ratničke planete kroz znak diplomatije i ravnoteže nije lak, posebno za tri znaka Zodijaka koji će osetiti najjači pritisak. Astrolozi upozoravaju na moguće konflikte, povećane troškove i stres u poslu i odnosima. Ako ste Bik, Blizanac ili Škorpija, spremite se na izazove i promene koje ne možete ignorisati. Shutterstock_Dusan Petkovic, PeopleImages.com - Yuri A

Bik

Mars prolazi kroz šestu kuću i vlada sedmom i dvanaestom kućom za pripadnike ovog znaka. Kao rezultat gore navedenog, možete se susresti sa izazovima u ostvarivanju svojih želja. Međutim, osećaćete se energično.

Što se tiče posla, pripremite na pritisak na poslu tokom ovog tranzita Marsa u Vagi. Isto tako je moguće da ćete se susresti sa rivalstvom na poslu. Što se tiče finansija, možda ćete osetiti da vam se troškovi povećavaju, pa ćete morati da posegnete i za ušteđevinom.

Blizanci

Za Blizance, Mars postaje vladar 6. i 11. kuće i preći će u 5. kuću. Kao rezultat gore navedenog, možete biti zabrinuti zbog razvoja i napretka svoje dece. Što se tiče vaše karijere, ako ste zaposleni, veoma je moguće da ćete imati probleme na poslu. Kao rezultat toga, možete biti nezadovoljni svojim poslom i svojim novčanim prihodima.

Ipak, tokom ovog tranzita Marsa u Vagi, mogli biste ostvariti umeren prihod i uštedeti umerenu količinu novca.

Škorpija

Mars prolazi kroz 12. kuću i vlada prvom i šestom kućom Škorpija. Zato se može desiti daleko putovanje, kao i novčani prihod ili nasledstvo. Što se tiče karijere, mogli biste da promenite posao i da napredujete, a može da se dogodi da ne možete dovoljno da zablistate tokom ovog tranzita Marsa u Vagi - piše Sensa.

Kako preživeti Mars u Vagi, bez drame

Tranzit Marsa kroz Vagu donosi specifičnu energiju; napetost u komunikaciji, borbu za ravnotežu u odnosima i neočekivane finansijske pritiske. Ako ste među znakovima koji će biti najviše pogođeni (Bik, Blizanci, Škorpija), važno je da ne reagujete impulsivno. Umesto toga, radite na strpljenju, donosite racionalne odluke i odložite veće troškove.

Astrološki savet: ne forsirajte kontrolu, pustite da se stvari odvijaju prirodnim tokom.









