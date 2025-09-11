Do kraja oktobra jedan znak dobija ono što je mislio da mu nikad neće doći u ruke

Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Autor: | 11/09/2025

Ruski astrolog Pavel Globa tvrdi da je oktobar mesec kada jedan horoskopski znak konačno izlazi iz senke.

Poznat po svojoj upornosti, trajnoj i tihoj snazi, ovaj znak u oktobru dobija ono što je verovao da mu život nikada neće dati - bilo da je reč o ljubavi, novcu, priznanju ili šansi koju je davno precrtao.

Astrološki aspekti ukazuju na snažno prisustvo i uticaj Saturna i Plutona. Ovaj zemljani znak će se osloboditi starih obrazaca i dobiti priliku da poveruje i doživi čudo.

To možda neće izgledati spektakularno, ali će biti dovoljno jako da Jarčevima promeni tok života.

Možda će to biti poziv koji stiže iznenada, prilika koja deluje nestvarno ili će se pojaviti osoba iz prošlosti. To su signali na koje treba obratiti pažnju.

Znak naviknut da sve postiže i stvara radom i strpljenjem, sada dobija ono što je zaslužio. Ovaj znak u oktobru dobija prilike da pronađe ono što je mislio da je odavno izgubljeno i ono ka čemu je čitav život stremio.

