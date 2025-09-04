Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Ovaj znak će plivati u parama, stiže mu finansijski procvat u septembru

04/09/2025

Ako ste rođeni pod srećnom zvezdom, ovog septembra bićete još srećniji, u najboljem mogućem smislu.

Septembar vam donosi apsolutni dobitak u svim sferama koje imaju veza sa finansijama.

Astrolozi ne lažu: U septembru Lav dobija novac, uticaj i moć. Ali pod jednim uslovom!

U septembru Lav će bukvalno živeti kao milioner,  makar po osećaju, a kod nekih i bukvalno. Planete vam otvaraju vrata ka poslovnim skokovima, velikim projektima, uticajnim poznanstvima i, najvažnije, samopouzdanju koje privlači šanse kao magnet. Vi niste znak koji čeka – vi preuzimate. A sada je momenat da to i naplatite.

Pročitajte 12. septembra karma kuca na vaša vrata, sve što ste uradili, vraća vam se

Septembar Lavovima donosi: neočekivane prilike za zaradu, podršku moćnih osoba, ugovore, pozive i predloge koje ne treba ignorisati.

Ali zvezde imaju savet: Ne trošite impulsivno. Investirajte mudro. Uložite u nešto što će vas zaista obogatiti, ne samo finansijski, već i emotivno. To može biti novo putovanje, renoviranje, sopstveni biznis ili nešto što već dugo odlažete.

Uzgred, Device ulaze u stabilan period, polako, ali sigurno. Škorpije mogu očekivati poklone, ali i važne susrete. Blizanci su u fokusu komunikacije – novi kontakti mogu voditi ka poslu.

U septembru Lav kada zablista, cela prostorija se s njim osvetli. Njegova energija ovog meseca nije tiha, već pomera granice. Zato, čak i ako niste rođeni u ovom znaku, možete pokupiti deo Lavovske moći. Kada? Onda kada odlučite da preuzmete odgovornost, rizik i slavu. Baš kako to Lav čini.

