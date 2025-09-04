Ovaj znak će plivati u parama, stiže mu finansijski procvat u septembru

Ako ste rođeni pod srećnom zvezdom, ovog septembra bićete još srećniji, u najboljem mogućem smislu.
Septembar vam donosi apsolutni dobitak u svim sferama koje imaju veza sa finansijama.
Astrolozi ne lažu: U septembru Lav dobija novac, uticaj i moć. Ali pod jednim uslovom!
U septembru Lav će bukvalno živeti kao milioner, makar po osećaju, a kod nekih i bukvalno. Planete vam otvaraju vrata ka poslovnim skokovima, velikim projektima, uticajnim poznanstvima i, najvažnije, samopouzdanju koje privlači šanse kao magnet. Vi niste znak koji čeka – vi preuzimate. A sada je momenat da to i naplatite.
Pročitajte 12. septembra karma kuca na vaša vrata, sve što ste uradili, vraća vam se
Septembar Lavovima donosi: neočekivane prilike za zaradu, podršku moćnih osoba, ugovore, pozive i predloge koje ne treba ignorisati.
Ali zvezde imaju savet: Ne trošite impulsivno. Investirajte mudro. Uložite u nešto što će vas zaista obogatiti, ne samo finansijski, već i emotivno. To može biti novo putovanje, renoviranje, sopstveni biznis ili nešto što već dugo odlažete.
Uzgred, Device ulaze u stabilan period, polako, ali sigurno. Škorpije mogu očekivati poklone, ali i važne susrete. Blizanci su u fokusu komunikacije – novi kontakti mogu voditi ka poslu.
U septembru Lav kada zablista, cela prostorija se s njim osvetli. Njegova energija ovog meseca nije tiha, već pomera granice. Zato, čak i ako niste rođeni u ovom znaku, možete pokupiti deo Lavovske moći. Kada? Onda kada odlučite da preuzmete odgovornost, rizik i slavu. Baš kako to Lav čini.
