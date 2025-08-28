28. avgust je dan kada pare padaju s neba: Tri horoskopska znaka obogatiće se preko noći

28. avgust je dan kada pare padaju s neba

Spremite se za dan koji može promeniti vašu finansijsku situaciju iz korena. Ali ne za svakoga. Astrologija kaže da određeni horoskopski znakovi imaju otvoren put ka neočekivanom dobitku. Ključno je da znate kada da treba reagovati. Freepik/kues1

28. avgust donosi šansu vatrenim znacima da se obogate, doslovno preko noći. Jupiter i Venera im daju vetar u leđa. Ako ste među njima, očekujte poziv, poruku ili priliku koja deluje “slučajno”. Ništa nije slučajno, reagujte na vreme.

Za zemljane znake horoskopa, 28. avgust je dan kada pare padaju s neba i donosi im puno koristi. Zemljani znaci mogu da očekuju dodatni prihod kao rezultat doslednog rada. Obratite pažnju na detalje, sitnice... Možda ono što ste ranije zaobilazili ili preskakali sada bude izvor profita.

Za Blizance, Vagu i Vodoliju, dobitak dolazi kroz ljude i unutrašnji osećaj - pričajte, pišite, povežite se. Rak, Škorpija, Ribe – ako vam intuicija šapuće da probate nešto novo, usudite se. Ovaj dan testira vašu spremnost da pratite instinkt. Deagreez iStock Getty Images Plus

Dobar je dan da pregledate stare mejlove i poruke. Ako ste nešto odlagali, danas krenite ka tome, bez odlaganja. Danas, bez propuštenih poziva jer razgovor može otvoriti vrata ka zaradi.

28. avgust je dan kada pare padaju s neba! Za neke je to samo četvrtak, ali za druge, dan kad se finansijska situacija menja zauvek.









