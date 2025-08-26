Ovo će biti najsrećniji horoskopski znak ove jeseni

Tamara Globa, svetski poznati astrolog, otkrila je koji će znak biti najsrećniji horoskopski znak ove jeseni.

Ovom znaku jesen 2025. donosi talas uzbudljivih događaja, novih poznanstava i životnih preokreta. Ipak, moći će da se opuste, uživaju u svakodnevici i da ne brinu o karijeri ni finansijama. Freepik/teksomolika

Novac će im dolaziti direktno u ruke, a mnogi Lavovi će doživeti i iznenadan dobitak iz ranijih ulaganja ili starih projekata.

Najintenzivniji period Lavove očekuje početkom oktobra, kada je najbolje da svoju energiju usmere na kreativne projekte i obaveze koje su zanemarivali ili odlagali, jer upravo to će im otvoriti vrata novog poslovnog ali i životnog ciklusa.

Osim poslovnog uspeha, najsrećniji znak ove jeseni očekuju i emotivna iznenađenja: slobodni Lavovi bi mogli da upoznaju osobu koja će promeniti njihov ljubavni život, dok će oni u vezi ili braku doživeti jačanje odnosa i dublje razumevanje sa partnerom.

Čuveni svetski astrolog poručuje i da najsrećniji horoskopski znak ove jeseni 2025. dobija nagradu za sve prethodne životne napore, i da je baš to razlog zašto će Lavovi procvetati.

