Mlad Mesec u Devici stiže 23. avgusta: 3 horoskopska znaka započinju novo životno poglavlje

Mlad Mesec 23. avgusta stiže u znak Device i označava period kada je dobro da započnemo nešt novo.
Ima uticaj na sve znakove Zodijaka, a njegove energetske moći posebno će osetiti Device, Jarčevi i Bikovi.
Pročitajte Ovaj znak biće najsrećniji u septembru, stiže velika nagrada
Mlad Mesec u Devici donosi energiju koja nas podstiče da uvedemo red u život, oslobodimo se nepotrebnog i posvetimo pažnju onome što je zaista korisno i zdravo.
Ovo će biti idealan trenutak za planiranje, organizaciju i postavljanje konkretnih ciljeva, posebno onih vezanih za svakodnevne obaveze, posao, zdravlje i lične navike. Kako je Devica znak koji simbolizuje preciznost i analitičko razmišljanje, nastupajući period motivisaće nas da sagledamo detalje i pronađemo praktična rešenja za izazove koji nas muče.
Energija mladog Meseca pomaće nam i da unesemo promene u svakodnevnu rutinu – bilo da je reč o novom režimu ishrane, uvođenju fizičke aktivnosti, boljoj organizaciji radnog prostora ili razvoju veština koje će nam olakšati život.
Kako Devica vlada i zdravljem, sada je vreme da poslušamo signale koje nam telo šalje, napravimo preventivne preglede ili usvojimo zdravije navike. Ovaj mlad Mesec nas uči da male promene, kada su dosledne, mogu dovesti do velikih rezultata. Dovoljno je da napravimo prvi korak – ostalo će se slagati samo od sebe.
(Informer)
