Ovaj znak biće najsrećniji u septembru, stiže velika nagrada

Svetski poznata astrološkinja Tamara Globa tvrdi da će 2025. godina biti naročito povoljna za Lavove. Kako kaže, astrologija tumači da je ovo godina Zelene Drvene Zmije, a najsrećniji znak horoskopa u septembru je Lav.

Lavovi ulaze u period obilja i ljubavnih preokreta, a tokom jeseni ih očekuju značajne promene - od novih poslovnih prilika, preko neočekivanih finansijskih dobitaka, pa sve do ljubavnih preokreta koji će mnogima potpuno promeniti život.

Oni koji su slobodni mogli bi da upoznaju osobu koja će im doneti sreću i stabilnost, dok će zauzeti najsrećniji znak horoskopa u septembru ući u fazu dubljeg razumevanja i jačanja emotivnih veza.

Prema Globi, kraj septembra i početak oktobra donose Lavovima snažan talas kreativne energije. Idealno je vreme da završe poslove koje dugo odlažu, jer upravo ti završeni projekti mogu da im otvore vrata ka novim i izuzetnim mogućnostima.

Novac i karijera neće biti problem - prilike će dolaziti same od sebe, a mnogi će osetiti i radost iznenadnog dobitka, čak i iz investicija ili starih projekata za koje su mislili da su zaboravljeni.

„Za najsrećniji znak horoskopa u septembru, Lava, inače 2025. godina predstavlja nagradu za sve prethodne napore. Sada je trenutak da ubiraju plodove svog rada i hrabro zakorače u novo životno poglavlje", otkriva Tamara Globa za Blic.










