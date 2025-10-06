Nedeljni horoskop do 13. oktobra: Lavu se smeši uspeh, Blizanci uživaju u porodičnoj harmoniji

Nedeljni horoskop do 13. oktobra 2025. godine

Ovan

Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija.

Bik

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.

Blizanci

Jasno vam je da okolina od vas očekuje da se neprekino isktičete sa posebnim rezultatima i da uvek ostavljate neki veličanstveni utisak. Trenutno postoje neke komplikovane okolnosti sa kojima ćete morati da se suočavate u hodu, bez predaha ili odlaganja. Posebno vam prija porodična harmonija i nečije prisustvo, jer na takav način možete da ostvarite bolju psihološku ravnotežu. Stalo vam je da usrećite voljenu osobu i spremni ste na svaku vrstu ljubavnog izazova.

Rak

Ponekad treba prihvatiti one najteže okolnosti, kako biste sebi i drugima dokazali da ste dovoljno dorasli pred najrazličitijim izazovima. Oslonite se na svoju intuiciju. Uz blisku osobu sve možete da prevaziđete na dobar način, neka vas pravilno doziranje mudrosti, emocija i strasti navedu na zajednička ljubavna rešenja.

Nedeljni horoskop do 13. oktobra 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Imate dobar predosećaj i uspeh vam se nalazi na dohvat ruke. Najviše će vas obradovati finansijsko poboljšanje i bolji materijalni standard. Ne samo da imate dobre poslovne procene već dobijate i novi broj pristalica, tako da u većini situacija prolazite lakše ili bolje od drugih. Osećate da se nalazite na emotivnoj prekretnici i rado prihvatate razne izazove. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju svoju neobičnu draž i ispunjavaju vas pozitivnim raspoloženjem.

Devica

Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.

Vaga

Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosledni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubeđivanja situacija će se promeniti u vašu korist, ali moraćete da ostanete uporni i dosledni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.

Škorpija

Neko vam daje korisne informacije i na takav način vam pomaže da pravilnije procenjujete različite poslovne mogućnosti koje imate na raspolaganju. Jasno vam je da zajednički dogovori predstavljaju pozitivan pomak u rešavanju važnih poslovnih ili privatnih interesa. Slobodno izrazite neka svoja potisnuta osećanja ili namere. Učinite neki poseban gest pažnje prema svom partneru i u prilog zajedničkoj sreći koju treba negovati.

Strelac

Nalazite se za veliki korak ispred drugih, jer umete tačno da predvidite nečiju reakciju ili odgovor u poslovnim pregovorima. Jasno vam je da savremeniji pristup zajedničkim temema ili interesima donosi dugoročniji uspeh. Postavljate suviše stroge kriterijume pred voljenu osobu, ali vaš podsticaj ume i da deluje blagotvorno na više načina. Emotivni izazovi ponekad predstravljaju dobru priliku da se profiltrira zajednički odnos.

Jarac

Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspešno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u proceni pravih vrednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu, partner će vas iznenaditi na neki poseban i lep način. Prepustute se svojim osećanjima da vas vode.

Vodolija

Delujete zabrinuto zbog novih događaja na poslovnoj sceni koji mogu da vas uspore u sprovođenju važnih planova koje imate. Ali, uz dodatnu upornost pokazaće se da imate vrlo efikasna rešenja i da okolina izuzetno uvažava vaše rezultate. U događajim iz privatnog života, nemojte dozvoliti da se o vama šire loši glasovi ili da neko o vama plasira pogrešne priče. Svoje male slabosti pokažite samo pred porodicom i bliskom osobom.

Ribe

Doniste niz važnih odluka i delujete odlučno u svojim namerama pred saradnicima. Preostaje vam da sprovedete u delo sve ono što ste ugovarali u proteklom periodu. Nema potrebe da se raspravljate sa neistomišljenicima i da gubite vreme na neke sporedne situacije. Imate dobar osećaj, a ljubavni događaji koje naslućujete najavljuju srećan rasplet u odnosu sa voljenom osobom. Ponekad je najbolje pratiti samo unutrašnji osećaj i ne pričati previše.

Nedeljni horoskop do 13. oktobra 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









