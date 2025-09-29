Nedeljni horoskop do 6. oktobra: Blizanci pred teškim izazovima, Škorpija uživa u lepom periodu

Nedeljni horoskop do 6. oktobra 2025. godine

Ovan



Na pomolu su nove poslovne obaveze koje zahtevaju da se dodatno angažujete ili nove dileme koje ćete morati da rešavate vrlo ekspeditivno u najkraćem roku. Zatražite na vreme nečiji savet prilikom finansijskih procena i ulaganja. Imate utisak da partner nešto vešto prikriva, što dodatno utiče na vašu nesigurnost ili pojačava vašu nervozu. Ponekad umete nepotrebno da umišljate stvari koje drugi ne vide i da pruveličavate svoje ideje.



Bik

Dobre ideje koje imate zahtevaju i širu podršku od one koju trenutno uživate u krugu saradnika. Sve što želite možete i da ostvarite, ali uz asistenciju i nečiju podršku. Budući da vi sjajno funkcionišete u partnerstvu, potrudite se da oko sebe okupite osobe od poverenja ili ugleda. Dovoljno ste vešti ili snalažljivi da privolite voljenu osobu na neke svoje zamisli. Nema razloga da vas napušta dobro raspoloženje, nalazite se na korak do zajedničke sreće.



Blizanci





Rak

Situacija oko vas deluje vrlo promenljivo i teško je precizno predvideti nečiju reakciju ili odgovor. Bolje je da se držite proverenih pravila i da izbegavate bilo koju vrstu rizika. Odložite neke naporne obaveze dok ne dobijete bolje uslove ili za naredni period. Obradovaće vas postupak nekih bliskih prijatelja. Nalazite se u fazi emotivnog uzleta, tako da odnos sa partnerom doživljavate kao ostvarenje svojih „slatkih snova“. Prepustite se svojim osećanjima.



Nalazite se u sjajnoj formi i sa velikim optimizmom prilazite svakoj poslovnoj temi koju predlažu vaši saradnici. Zahvaljujući pouzdanim informacijama koje dobijate sada možete da planirate niz zajedničkih akivnosti koje će vam uskoro doneti uvećne rezultate. Često imate dobar predosećaj, jer ispunjeni ste romantičnim mislima i raspoloženjem. Ulepšajte svoj ljubavni i intimni život, tako što ćete delovati na voljenu osobu u skladu sa svojom inspiracijom.

Nedeljni horoskop do 6. oktobra 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav



Prolazite kroz različite faze stvaralačkog raspoloženja i stalo vam je da sebi obezbedite optimalne uslove. Obratite pažnju na reakciju bliže okoline, jer ponekad ne želite da prihvatite komentare koje doživljavate kao oštru kritiku. U odnosu sa ljubavnim partnerom često preuzimate aktivnu ulogu i spremni ste da promenite neke zajedničke navike koje vas sputavaju. Instiktivno umete da prepoznate pravi momenat i dobar ritam.



Devica

Delujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahteve u očekivanju da sve teče po vašim parocenama. Ipak, preteranim isticanjem ličnih zahteva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate „široke vidike“ u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu, jer sve se svodi na novi podsticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje „skrivene adute“.



Vaga

Potrebno je da osmislite dobar plan i da ostanete dosledni u svakoj fazi sprovođenja, posebno kada se nalazite pred saradnicima kada vas osporavaju. Nakon dužeg poslovnog ubeđivanja situacija će se promeniti u vašu korist, ali moraćete da ostanete uporni i dosledni. Preplavljeni ste različitim mislima i emocijama, tako da pažljivo odmeravate dobru priliku u kojoj možete da izrazite sve svoje ranovrsne želje. Partner vas iskreno podržava i podstiče na aktivnu ulogu.



Škorpija

Delujete kao osoba, koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umerenije, jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih saradnika podstičete različite reakcije i negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nailazite na topao prijem i na razumevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja.



Strelac

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.



Jarac

Sve korisne informacije mogu da vam olakšaju uspešno rešavanje nekih poslovnih pitanja koja imate. Obratite pažnju na sugestije koje vam daje jedna iskusna osoba, nema razloga da odbacujete neke ideje samo zato što vam zvuče suviše apstraktno. Ako vam je stalo da promenite ili poboljšate svoj odnos sa voljenom osobom, onda pokažite više razumevanja za kriterijume koje koristi druga strana. Razlike u mišljenju ne treba da vas emotivno udaljavaju.



Vodolija

Delujete vrlo ambiciozno pred svojom okolinom i svima jasno dajete do znanja, da ne želite da vam se neko suprotstavlja po bilo kojoj osnovi. Pažljivo procenite situacije koje zahtevaju neki vid rizika ili veće ulaganje novca. Neophodana vam je porodična harmonija i nečije prisustvo kako biste ostvarili bolju psihološku ravnotežu i prilive kreativne energije. Parter ume lako da vas podstakne na pozitivnu reakciju i izlive emocija.



Ribe

Obratite pažnju na nove profesionalne mogućnosti, kako biste proširili saznanje i poboljšali svoju ukupnu poziciju. Ako prepustite da stvari same idu svojim tokom, neko drugi iznenada može da vas preduhitri. Svet oko sebe posmatrate drugačijim ocima ili u vedrim tonovima, osećate se zadovoljno i srećno uz voljenu osobu.



Nedeljni horoskop do 6. oktobra 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









