Horoskop za 3. decembar: Rak preispituje svoju emotivnu vezu sa dragom osobom, Škorpija bespotrebno zabrinuta

Horoskop za 3. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Ne želite da pokažete svoje »slabosti«. Stalo Vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.

Posao:

Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.

Zdravlje:

Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.

Bik

Ljubav:

Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.

Posao:

Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.

Zdravlje:

Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.

Blizanci

Ljubav:



Rak

U susretu sa voljenom osobom, upotrebite »oprobani recept« za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.Posao:Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.Zdravlje:Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Ljubav:

Novi dogadđaji mogu da poremete Vaš odnos sa bližom okolinom. Preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom.

Posao:

Suviše ste zaokupljeni ambicijama, tako da ne primećujete nove događaje koji brinu Vašu okolinu. Sve ima svoju cenu.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Lav

Ljubav:

Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.

Posao:

Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Devica

Ljubav:



Vaga

Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.Posao:Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.Zdravlje:Izbegavajte naporne ili stresne situacije.

Ljubav:

Stalo Vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje Vam da upotrebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.

Zdravlje:

Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Škorpija

Ljubav:

Nedostaje Vam suzdržanost ili emotivna diskrecija u bliskim kontaktima. Ponekad stvari vidite samo na osnovu ličnih merila.

Posao:

Potrebne su Vam poverljive informacije. Ne treba da se zavaravate raznim olakšicama koje nude privremeno rešenje.

Zdravlje:

Nema razloga za zabrinutost.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.Posao:Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.Zdravlje:Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Ljubav:

Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?

Posao:

Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Vodolija

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, svaki vid preterivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera.

Posao:

Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.

Zdravlje:

Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Ribe

Ljubav:



Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.Posao:Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.Zdravlje:Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.