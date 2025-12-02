Horoskop za 3. decembar: Rak preispituje svoju emotivnu vezu sa dragom osobom, Škorpija bespotrebno zabrinuta

Horoskop za 3. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Ne želite da pokažete svoje »slabosti«. Stalo Vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.
Posao:
Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.
Zdravlje:
Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.
Bik
Ljubav:
Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.
Posao:
Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.
Zdravlje:
Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.
Pročitajte Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Rak
Ljubav:
Novi dogadđaji mogu da poremete Vaš odnos sa bližom okolinom. Preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom.
Posao:
Suviše ste zaokupljeni ambicijama, tako da ne primećujete nove događaje koji brinu Vašu okolinu. Sve ima svoju cenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
Horoskop za 3. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.
Devica
Ljubav:
Posao:
Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.
Zdravlje:
Izbegavajte naporne ili stresne situacije.
Pročitajte Veliki horoskop za DECEMBAR: Sve se menja od 15. u mesecu
Vaga
Ljubav:
Stalo Vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje Vam da upotrebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Nedostaje Vam suzdržanost ili emotivna diskrecija u bliskim kontaktima. Ponekad stvari vidite samo na osnovu ličnih merila.
Posao:
Potrebne su Vam poverljive informacije. Ne treba da se zavaravate raznim olakšicama koje nude privremeno rešenje.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost.
Horoskop za 3. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.
Zdravlje:
Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.
Jarac
Ljubav:
Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?
Posao:
Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.
Vodolija
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, svaki vid preterivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera.
Posao:
Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.
Horoskop za 3. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 3. decembar: Bikovi sumnjaju u partnera, a ovaj znak se suočava sa novim komplikacijama
Horoskop za 3. decembar 2022. godine
03/12/2022Saznajte više
Horoskop za 3. decembar: Poziv osobe koja vam je mnogo značila promeniće sve
Horoskop za 3. decembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
03/12/2021Saznajte više
Horoskop za 3. decembar: Škorpije pred izazovom, Rak gubi kontrolu, a NJIMA stiže važan poziv
Horoskop za 3. decembar 2024. godine
03/12/2024Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 2. decembar: Bik nezadovoljan, Blizanac previše odgovoran, Lav shvata da je zdravlje najvažnije
Horoskop za 2. decembar 2025. godine
02/12/2025Saznajte više
Najprecizniji nedeljni horoskop do 8. decembra
Nedeljni horoskop do 8. decembra 2025. godine
01/12/2025Saznajte više
Horoskop za 1. decembar: Blizanci su odlično raspoloženi, Vodolija pokušava da ispravi poslovne propuste
Dnevni horoskop za 1. decembar 2025. godine
01/12/2025Saznajte više
Horoskop za 30. novembar: Pred Devicama je težak zadatak, Škorpija pokušava da ispravi poslovne propuste
Dnevni horoskop za 30. novembar 2025. godine
30/11/2025Saznajte više
Ljubavni horoskop za 30. novembar
Ljubavni horoskop za 30. novembar 2025. godine
30/11/2025Saznajte više
Horoskopski znaci koji će ostariti zajedno, suđeno im je
Horoskopski znaci koji će ostariti zajedno, zvezde znaju
29/11/2025Saznajte više
Komentari (0)