Horoskop za 3. decembar: Rak preispituje svoju emotivnu vezu sa dragom osobom, Škorpija bespotrebno zabrinuta

Autor: | 03/12/2025

Horoskop za 3. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Ne želite da pokažete svoje »slabosti«. Stalo Vam je do nekog, ali emotivni epilog zavisi od raspoloženja te osobe.
Posao:
Ulažete veliki napor i energiju u svoje poslovne ciljeve, ali okolina ne shvata ozbiljno Vaše namere.
Zdravlje:
Budite realni u svojim procenama, izbegavajte stresne situacije.

Bik

Ljubav:
Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.
Posao:
Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.
Zdravlje:
Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.

Blizanci

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, upotrebite »oprobani recept« za emotivno zbližavanje. Dobra volja, čuda čini.
Posao:
Ponekad sve postaje relativno. Izbegavajte varijantu »sve ili ništa« i različite izazove koji mogu da Vas oštete.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.

Rak

Ljubav:
Novi dogadđaji mogu da poremete Vaš odnos sa bližom okolinom. Preispitajte svoju emotivnu vezu sa jednom dragom osobom.
Posao:
Suviše ste zaokupljeni ambicijama, tako da ne primećujete nove događaje koji brinu Vašu okolinu. Sve ima svoju cenu.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Lav

Ljubav:
Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Devica 

Ljubav: 

Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.
Posao:
Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.
Zdravlje:
Izbegavajte naporne ili stresne situacije.

Vaga

Ljubav:
Stalo Vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje Vam da upotrebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Škorpija 

Ljubav:
Nedostaje Vam suzdržanost ili emotivna diskrecija u bliskim kontaktima. Ponekad stvari vidite samo na osnovu ličnih merila.
Posao:
Potrebne su Vam poverljive informacije. Ne treba da se zavaravate raznim olakšicama koje nude privremeno rešenje.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost.

Strelac 

Ljubav:

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Važno je da se stvari završavaju na dobar način. Dovoljno ste umešni da prevaziđete poslovne nesporazume i konfliktne situacije.
Zdravlje:
Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Jarac 

Ljubav:
Primećujete da partner vrlo lukavo ili vešto ignoriše Vaše predloge. Pitate se, šta se krije iza toga?
Posao:
Ne budite razmetljivi, već na vreme zatražite nečiju moralnu ili materijalnu podršku.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite dodatnih obaveza.

Vodolija 

Ljubav: 
U susretu sa voljenom osobom, svaki vid preterivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera.
Posao:
Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Ribe 

Ljubav:

Izbegavajte novu raspravu u susretu sa voljenom osobom o »osetljivim temama«, koje ni do sada niste uspeli da zaključite.
Posao:
Zbog različitih interesovanja među saradnicima, morate da prihvatite poslovni kompromis ili neku utešnu varijantu.
Zdravlje:
Važno je da smanjite svoju psihičku napetost ili nervozu.

Horoskop za 3. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

horoskop dnevni horoskop horoskop za 3. decembar dnevni horoskop za 3. decembar horoskop za 3. decembar 2025. godine dnevni horoskop za 3. decembar 2025. godine

