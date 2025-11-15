Horoskop za 15. novembar: Bik planira večernju zabavu, Rak strpljivo čeka da burna faza prođe

Horoskop za 15. novembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.

Posao:

Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.

Zdravlje:

Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.

Bik

Ljubav:

Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.

Posao:

Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.

Zdravlje:

Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Ljubav:

Nesporazumi koji Vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.

Posao:

Preterujete sa različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju Vas negativni komentari i nečije negodovanje.

Zdravlje:

Delujete napeto, prijaće Vam psihološko opuštanje.

Ljubav:

Nema razloga da se ističete u društvu voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mesto, budite strpljivi.

Posao:

Razmislite o korekciji poslovnih pravila, potrebno Vam je novo i efikasnije rešenje.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, konzumirajte više vitamina.



Lav

Ljubav:

Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.

Posao:

Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.

Zdravlje:

Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Devica

Ljubav:



Vaga

Ljubav:

Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu nešto od toga nedostaje.

Posao:

Delujete atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, ali to ne predstavlja garanciju za uspeh. Pre ili kasnije, morate da ispunite nečije zahteve.

Zdravlje:

Izbegavajte depresivno raspoloženje i oslonite se na svoju intuiciju.

Ljubav:

Nesporazumi koji Vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.

Posao:

Preterujete u različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju Vas negativni komentari ili nečije negodovanje.

Zdravlje:

Delujete napeto, prijaće Vam psihološko opuštanje.

Škorpija

Ljubav:

Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao:

Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Ljubav:

Stalo Vam je da privučete nečiju pažnju, preostaje Vam da upotrebite svoje zavodničke manire i da osmislite originalan nastup.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.

Zdravlje:

Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Ljubav:

U momentima delujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgoneta Vaše misli.

Posao:

Umete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmeravate događaje u pravcu koji donosi praktične rezultate.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem.

Vodolija

Ljubav:

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.

Zdravlje:

Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 15. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Ljubav:

Partner ne može da Vam dočara sve ono što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao:

Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.

Zdravlje:

Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.

Horoskop za 15. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook






