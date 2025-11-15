Horoskop za 15. novembar: Bik planira večernju zabavu, Rak strpljivo čeka da burna faza prođe

Horoskop za 15. novembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao:
Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje:
Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.
Bik
Ljubav:
Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.
Posao:
Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.
Zdravlje:
Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Preterujete sa različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju Vas negativni komentari i nečije negodovanje.
Zdravlje:
Delujete napeto, prijaće Vam psihološko opuštanje.
Rak
Ljubav:
Nema razloga da se ističete u društvu voljene osobe. Stvari će same doći na svoje mesto, budite strpljivi.
Posao:
Razmislite o korekciji poslovnih pravila, potrebno Vam je novo i efikasnije rešenje.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, konzumirajte više vitamina.
Lav
Ljubav:
Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što Vas neko dovede pred svršen čin i u neugodnu situaciju.
Posao:
Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Gubite dragocenu energiju na neke sporedne situacije.
Zdravlje:
Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Devica
Ljubav:
Posao:
Delujete atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, ali to ne predstavlja garanciju za uspeh. Pre ili kasnije, morate da ispunite nečije zahteve.
Zdravlje:
Izbegavajte depresivno raspoloženje i oslonite se na svoju intuiciju.
Vaga
Ljubav:
Nesporazumi koji Vas prate u ljubavnom životu nisu beznačajni, ali ne predstavljaju ni temu koju treba uporno ponavljati.
Posao:
Preterujete u različitim zahtevima koje postavljate pred svoje saradnike. Očekuju Vas negativni komentari ili nečije negodovanje.
Zdravlje:
Delujete napeto, prijaće Vam psihološko opuštanje.
Škorpija
Ljubav:
Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao:
Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da se razlikujete od drugih, budite dovoljno efikasni i ubedljivi pred saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Jarac
Ljubav:
U momentima delujete tajanstveno, ali partner nema dovoljno interesovanja ili volje da odgoneta Vaše misli.
Posao:
Umete da uspostavite dobru poslovnu kontrolu i da usmeravate događaje u pravcu koji donosi praktične rezultate.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom i dobrim raspoloženjem.
Vodolija
Ljubav:
Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko Vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.
Zdravlje:
Preterana zabrinutost se loše odražava na Vašu koncentraciju.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ne verujete u nečija ponovljena obećanja, stoga tražite ubedljive dokaze ili dodatnu garanciju za poslovni dogovor.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u interesantnom društvu i u opuštenoj atmosferi.
Horoskop za 15. novembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
