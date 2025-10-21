Horoskop za 21. oktobar: Vaga i Jarac na poslovnoj prekretnici, Škorpija želi svoj mir

Horoskop za 21. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Partner ne može da Vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.
Posao:
Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.
Bik
Ljubav:
Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša Vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.
Posao:
Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte »loše navike«.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja Vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.
Rak
Ljubav:
Ukoliko Vam je stalo da ulepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja i provokativne situacije.
Posao:
Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rešenje. Stoga, nemojte zatvarati oči pred činjenicama.
Zdravlje:
Važno je da neko uživa u Vašem prisustvu i da se raduje Vašim idejama.
Lav
Ljubav:
Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Devica
Ljubav:
Posao:
Imate predosećaj da Vas neko zavarava ili da Vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove.
Zdravlje:
Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
Vaga
Ljubav:
Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.
Posao:
Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.
Zdravlje:
Važno je da se oslonite na svoj um.
Škorpija
Ljubav:
Pokušajte da razumete nečiju nemoć ili emotivnu slabost. Ne budite nadmeni.
Posao:
Pred Vama su različite obaveze koje zahtevaju zajednički dogovor i finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Uživajte u svom svetu intime.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju Vaše poslovne procene.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.
Jarac
Ljubav:
Postavite određena pravila u emotivnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru preteranu dozu samovolje.
Posao:
Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima.
Zdravlje:
Važno je da se oslonite na svoj razum, nema razloga za paniku.
Vodolija
Ljubav:
Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.
Posao:
Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.
Zdravlje:
Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.
Horoskop za 21. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
