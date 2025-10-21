Horoskop za 21. oktobar: Vaga i Jarac na poslovnoj prekretnici, Škorpija želi svoj mir

Horoskop za 21. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Partner ne može da Vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao:

Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Bik

Ljubav:

Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša Vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.

Posao:

Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte »loše navike«.

Blizanci

Rak

Smeta Vam saznanje da partneru povremeno nedostaje inspiracija, hrabrost ili iskrenost. Učinite nešto po tom pitanju.Posao:Odbijate da prihvatite nečiju uslugu koja Vas obavezuje na partnerstvo pod određenim uslovima.Zdravlje:Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Ljubav:

Ukoliko Vam je stalo da ulepšate odnos sa voljenom osobom, nema potrebe da postavljate pogrešna pitanja i provokativne situacije.

Posao:

Plan koji uporno pokušavate da ostvarite u krugu saradnika ne predstavlja najbolje rešenje. Stoga, nemojte zatvarati oči pred činjenicama.

Zdravlje:

Važno je da neko uživa u Vašem prisustvu i da se raduje Vašim idejama.



Lav

Ljubav:

Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Devica

Vaga

Delujete zabrinuto. Ali, izbegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu sa voljenom osobom.Posao:Imate predosećaj da Vas neko zavarava ili da Vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove.Zdravlje:Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.

Ljubav:

Postavite određena pravila u ljubavnom dijalogu. Ne dozvolite partneru preteranu dozu samovolje.

Posao:

Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima koji iziskuju veći mentalni napor.

Zdravlje:

Važno je da se oslonite na svoj um.

Škorpija

Ljubav:

Pokušajte da razumete nečiju nemoć ili emotivnu slabost. Ne budite nadmeni.

Posao:

Pred Vama su različite obaveze koje zahtevaju zajednički dogovor i finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Uživajte u svom svetu intime.

Strelac

Jarac

Ponekad je teško postaviti znak jednakosti između glasa razuma i uzavrelih emocija. Neko Vas izaziva na emotivnu reakciju.Posao:Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju Vaše poslovne procene.Zdravlje:Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Ljubav:

Postavite određena pravila u emotivnom dijalogu. Nemojte dozvoliti svom partneru preteranu dozu samovolje.

Posao:

Ukoliko se nalazite u osetljivoj psihološkoj fazi, prepustite svojim saradnicima da se bave komplikovanijim zadacima.

Zdravlje:

Važno je da se oslonite na svoj razum, nema razloga za paniku.

Vodolija

Ljubav:

Nema razloga da propuštate neke interesantne događaje koji utiču na Vaše emotivno zadovoljstvo.

Posao:

Obratite pažnju na koristan savet i prilagodite svoje ponašanje u odnosu na poslovnu dinamiku koju zagovaraju bliski saradnici.

Zdravlje:

Usmerite misli i energiju u pozitivnom pravcu.

Ribe

Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.Posao:Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.Zdravlje:Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.