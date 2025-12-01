Horoskop za 1. decembar: Blizanci su odlično raspoloženi, Vodolija pokušava da ispravi poslovne propuste

Horoskop za 1. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.
Posao: Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.
Zdravlje: Izbegavajte naporne ili stresne situacije.
Bik
Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. Male nežnosti donose veliko zadovoljstvo.
Posao: Imate dobre ideje, ali neko odbija vaš savet i pokušava da umanji vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.
Zdravlje: Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.
Pročitajte Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni
Blizanci
Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.
Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.
Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.
Rak
Ljubav: Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.
Posao: Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje vam objektivna procena.
Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Horoskop za 1. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Ponekad je teško postaviti znak jednakosti između glasa razuma i uzavrelih emocija. Neko vas izaziva na emotivnu reakciju.
Posao: Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju vaše poslovne procene.
Zdravlje: Prijaće vam psihološko opuštanje i relaksacija.
Devica
Ljubav: Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.
Posao:Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.
Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.
Vaga
Ljubav: Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.
Posao: Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje: Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
Škorpija
Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.
Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.
Zdravlje: Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.
Horoskop za 1. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Neko vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.
Posao: Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.
Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Jarac
Ljubav: Objasnite partneru da vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklevati pred zajedničkim izazovom. Proverite svoju sreću.
Posao: Osećate kreativnu inspiraciju i delujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.
Vodolija
Ljubav: Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.
Posao: Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.
Ribe
Ljubav: Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao: Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i Vaš deo posla.
Zdravlje: Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Horoskop za 1. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Dnevni horoskop za 1. decembar 2025. godine
01/11/2025Saznajte više
Horoskop za 1. decembar: Ribe, obratite pažnju, danas je dan za zaljubljivanje; Jarčevi, čitajte između redova
Horoskop za 1. decembar 2022. godine vam donosi sledeću astro prognozu
01/12/2022Saznajte više
Horoskop za 1. decembar: Ovnovi, posvetite se sebi i onome što vas najviše opušta
Horoskop za 1. decembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
01/12/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 30. novembar: Pred Devicama je težak zadatak, Škorpija pokušava da ispravi poslovne propuste
Dnevni horoskop za 30. novembar 2025. godine
30/11/2025Saznajte više
Ljubavni horoskop za 30. novembar
Ljubavni horoskop za 30. novembar 2025. godine
30/11/2025Saznajte više
Horoskopski znaci koji će ostariti zajedno, suđeno im je
Horoskopski znaci koji će ostariti zajedno, zvezde znaju
29/11/2025Saznajte više
Horoskop za 29. novembar: Jarac nastupa veoma iskreno, Škorpija se upušta u avanturu
Horoskop za 29. novembar 2025. godine
29/11/2025Saznajte više
Horoskop za 28. novembar: Bik lukav, Blizanci izrazito pozitivni, Škorpije uznemirene
Horoskop za 28. novembar 2025. godine
28/11/2025Saznajte više
Sezona Strelca donosi veliku sreću za 3 horoskopska znaka, ovi datumi su posebno važni
Sezona Strelca donosi sreću za tri horoskopska znaka
27/11/2025Saznajte više
Komentari (0)