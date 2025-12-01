Horoskop za 1. decembar: Blizanci su odlično raspoloženi, Vodolija pokušava da ispravi poslovne propuste

Horoskop za 1. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.

Posao: Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.

Zdravlje: Izbegavajte naporne ili stresne situacije.

Bik

Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju i uz dragu osobu. Male nežnosti donose veliko zadovoljstvo.

Posao: Imate dobre ideje, ali neko odbija vaš savet i pokušava da umanji vašu ulogu u poslovno-finansijskoj saradnji.

Zdravlje: Podstičite kod sebe odlučnost, samopouzdanje i jaku volju.

Blizanci

Ljubav: Nema potrebe da iskušavate nečije strpljenje ili emotivnu naklonost. Nemojte smišljati nove ljubavne rebuse.

Posao: Dobro ste raspoloženi i verujete da postoji zaobilazan način na koji možete da ostvarite ono što drugi ne mogu.

Zdravlje: Iskreni razgovor sa bliskom osobom donosi psihološko olakšanje.

Rak

Ljubav: Nemojte davati velika i ishitrena obećanja voljenoj osobi. Moguće je da ćete se više puta predomisliti.

Posao: Većinu poslova pokušavate da završite samostalno, ali nedostaje vam objektivna procena.

Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Lav

Ljubav: Ponekad je teško postaviti znak jednakosti između glasa razuma i uzavrelih emocija. Neko vas izaziva na emotivnu reakciju.

Posao: Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju vaše poslovne procene.

Zdravlje: Prijaće vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Devica

Ljubav: Postoji dobar povod da prihvatite nečiji poziv za susret ili izlazak. Potrudite se da obradujete i usrećite voljenu osobu.

Posao:Razočarani ste nečijim ponašanjem. Nema razloga da donosite ishitrene odluke, sačuvajte svoju poslovnu poziciju.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu.

Vaga

Ljubav: Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.

Posao: Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.

Zdravlje: Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.

Škorpija

Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj na saradnike, ali budite promišljeniji pri proceni svojih poslovnih mogućnosti.

Zdravlje: Važno je da se rasteretite suvišnih briga, opustite se.

Strelac

Ljubav: Neko vas nagovara da donesete važnu odluku. Ne možete poricati svoju odgovornost pred bliskom osobom.

Posao: Kada uskladite svoja duhovna interesovanja sa praktičnim ciljevima, očekuju vas pozitivni rezultati. Pokažite više smisla za praktične vrednosti.

Zdravlje: Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Jarac

Ljubav: Objasnite partneru da vas povezuju slične želje i afiniteti, kao i da ne treba oklevati pred zajedničkim izazovom. Proverite svoju sreću.

Posao: Osećate kreativnu inspiraciju i delujete pozitivno na svoju okolinu. Važno je da se angažujte na različitim stranama.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Vodolija

Ljubav: Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.

Posao: Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.

Ribe

Ljubav: Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.

Posao: Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i Vaš deo posla.

Zdravlje: Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.

