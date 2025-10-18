Horoskop za 18. oktobar: Rakovima je danas nesporazum srednje ime, Devica treba da uspori svoj ubrzani ritam

Horoskop za 18. oktobar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, suočavate se sa problemom nerazumevanja po pitanju zajedničkih prioriteta.

Posao:

Stalo Vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred okolinom. Ali, Vaše ponašanje neko karakteriše na pogrešan način.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne situacije koje Vas uznemiravaju.

Bik

Ljubav:

Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.

Posao:

Pogađa Vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Međutim, važno je da se stvari završavaju na dobar način.

Zdravlje:

Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.Posao:Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.Zdravlje:Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.

Ljubav:

Delujete uznemireno, pogađa Vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne verujete u ono što čujete.

Posao:

Nesporazum koji Vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Horoskop za 18. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Važno je da Vaše ideje ili emotivna interesovanja nailaze na pozitivan odgovor. Partneru je stalo da Vas ohrabri i odobrovolji.

Posao:

Neko Vam jasno daje do znanja, da se nalazite u dobroj poziciji. Važno je da procenite najbolji trenutak za akciju i da nadmudrite potencijalne rivale.

Zdravlje:

Delujete aktivno i nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.

Devica

Ljubav:



Vaga

U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.Posao:Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.Zdravlje:Usporite svoj ubrzani ritam.

Ljubav:

Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.

Posao:

Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.

Zdravlje:

Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.

Škorpija

Ljubav:

Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.

Posao:

Morate imati jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.

Zdravlje:

Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.

Horoskop za 18. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.Posao:Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.Zdravlje:Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Ljubav:

Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.

Posao:

Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.

Zdravlje:

Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.

Vodolija

Ljubav:

Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.

Posao:

Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.

Zdravlje:

Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.

Ribe

Ljubav:



Horoskop za 18. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







Tamara Roksandić Getty Images

Nema potrebe da prikrivate svoje namere pred bliskom osobom, slobodno nazovite stvari pravim imenom.Posao:Nemojte dozvoliti da neko menja smisao Vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.Zdravlje:Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.