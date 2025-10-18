Horoskop za 18. oktobar: Rakovima je danas nesporazum srednje ime, Devica treba da uspori svoj ubrzani ritam

Horoskop za 18. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, suočavate se sa problemom nerazumevanja po pitanju zajedničkih prioriteta.
Posao:
Stalo Vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred okolinom. Ali, Vaše ponašanje neko karakteriše na pogrešan način.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne situacije koje Vas uznemiravaju.
Bik
Ljubav:
Ponekad treba isključiti razum, postoje stvari koje ne možete objašnjavati na osnovu logičkih pravila. Neka Vaša osećanja »progovore«.
Posao:
Pogađa Vas nečije nekorektno ponašanje ili nepravda u poslovnoj saradnji. Međutim, važno je da se stvari završavaju na dobar način.
Zdravlje:
Nemojte sputavati svoja osećanja ili želje, opustite se.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.
Zdravlje:
Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.
Rak
Ljubav:
Delujete uznemireno, pogađa Vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne verujete u ono što čujete.
Posao:
Nesporazum koji Vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Lav
Ljubav:
Važno je da Vaše ideje ili emotivna interesovanja nailaze na pozitivan odgovor. Partneru je stalo da Vas ohrabri i odobrovolji.
Posao:
Neko Vam jasno daje do znanja, da se nalazite u dobroj poziciji. Važno je da procenite najbolji trenutak za akciju i da nadmudrite potencijalne rivale.
Zdravlje:
Delujete aktivno i nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.
Devica
Ljubav:
Posao:
Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam.
Vaga
Ljubav:
Sve češće počinje da Vam nedostaje nečije prisustvo ili emotivna pažnja. Nema razloga da potiskujete svoja osećanja i potrebe.
Posao:
Jasno Vam je da mnoge stvari izgledaju drugačije u odnosu na ono što se javno govori ili predočava u društvu saradnika.
Zdravlje:
Izbegavajte depresivno raspoloženje i destruktivno ponašanje.
Škorpija
Ljubav:
Susret sa jednom osobom deluje zamorno, stoga tražite različite izgovore u pokušaju da izbegnete nečije društvo.
Posao:
Morate imati jasnu predstavu o pravim vrednostima koje prolaze zapaženo u poslovnim krugovima.
Zdravlje:
Ukoliko osećate psihološku tenziju, večernje sate posvetite nekoj omiljenoj temi i relaksaciji.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
Jarac
Ljubav:
Nema razloga da se ponašate susretljivo. Važno je da shvatite »pravu vrednost« nečijeg prisustva.
Posao:
Postupite na osnovu svojih merila i bez detaljnih objašnjenja. Kolo sreće se okreće, negde dobijate a negde gubite.
Zdravlje:
Sačuvajte prisebnost duha i dobru koncentraciju.
Vodolija
Ljubav:
Ponašate se previše izbirljivo i zahtevno pred bliskom osobom, na kraju ne dobijate koliko zaslužujete.
Posao:
Svako od saradnika želi da zauzme što bolju poziciju koja garantuje novi poslovni uspeh ili prestiž na društvenoj lestvici.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje, usporite svoj ubrzani ritam.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Nemojte dozvoliti da neko menja smisao Vašeg uspeha, dokažite svoje intelektualne ili praktične sposobnosti.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi, opustite se.
