Horoskop za 17. oktobar: Raka emotivni partner ne razume, Vodolija ulazi u konflikt na poslu

Horoskop za 17. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.

Posao:

Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.

Zdravlje:

Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.



Bik

Ljubav:

Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Potrudite se da poštujete dogovor koji imate sa partnerom. Obratite pažnju na »važne sitnice« koje otkrivaju nečije namere.Posao:Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.Zdravlje:Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.

Ljubav:

Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.

Posao:

Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.



Horoskop za 17. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Delujete zabrinuto. Ali, izbegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu sa voljenom osobom.

Posao:

Imate predosećaj da Vas neko zavarava ili da Vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove.

Zdravlje:

Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.



Devica

Ljubav:



Vaga

Svoj uspeh možete da afirmišete u različitim situacijama, a svoj šarm ili neodoljivost pred bliskom osobom.Posao:Ne treba da dovodite u pitanje naklonost proverenih saradnika, naročito osobe za koju Vas vezuju poslovni i privatni interesi.Zdravlje:U večernjim satima prijaće Vam izazak ili šetnja.

Ljubav:

Potrebno da razumete nečiju emotivnu slabost. Nema razloga da se ponašate nadmeno u društvu bliske osobe.

Posao:

Bez obzira na Vašu snalažljivost, ne možete da kontrolišete niz događaja na poslovnoj sceni i svoje saradnike.

Zdravlje:

Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.



Škorpija

Ljubav:

Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.

Posao:

Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.

Zdravlje:

Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.



Horoskop za 17. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Potreban Vam je trenutak inspiracije, da pokrenete lavinu nečijih osećanja i da osetite intimnu sreću.Posao:Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj formi.

Ljubav:

Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.

Posao:

Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.



Horoskop za 17. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Vodolija

Ljubav:

Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.

Zdravlje:

Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 17. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.Posao:Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.Zdravlje:Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.





