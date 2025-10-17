Horoskop za 17. oktobar: Raka emotivni partner ne razume, Vodolija ulazi u konflikt na poslu

Horoskop za 17. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Planirajate susret ili neku atraktivnu zabavu u dvoje. Ako ne pokušate, pokajaćete se.
Posao:
Vaša okolina deluje pozitivno i neko velikodušno ispunjava zahteve koje postavljate.
Zdravlje:
Važno je da sačuvate dobro raspoloženje.
Bik
Ljubav:
Pratite svoj »unutrašnji glas« ili predosećaje koje imate u susretu sa bliskom osobom. Vaše srce će napraviti dobar izbor.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da rešite svoje dileme, preostaje Vam da preuzmete stvari i kontrolu u svoje ruke.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe pozitivno raspoloženje.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Važno je da poboljšate poslovni rejting i da udružite svoje interese sa uspešnim ili uticajnim saradnicima.
Zdravlje:
Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.
Rak
Ljubav:
Mogući su različiti konflikti ili nerazumevanje, voljena osoba kao da nema previše razumevanja za Vaše ćudljivo ponašanje.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili povratnu informaciju o poslovnoj saradnji, međutim sve je obavijeno velom neizvesnosti.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte neke »loše« navike.
Lav
Ljubav:
Delujete zabrinuto. Ali, izbegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu sa voljenom osobom.
Posao:
Imate predosećaj da Vas neko zavarava ili da Vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove.
Zdravlje:
Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
Devica
Ljubav:
Posao:
Ne treba da dovodite u pitanje naklonost proverenih saradnika, naročito osobe za koju Vas vezuju poslovni i privatni interesi.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam izazak ili šetnja.
Vaga
Ljubav:
Potrebno da razumete nečiju emotivnu slabost. Nema razloga da se ponašate nadmeno u društvu bliske osobe.
Posao:
Bez obzira na Vašu snalažljivost, ne možete da kontrolišete niz događaja na poslovnoj sceni i svoje saradnike.
Zdravlje:
Izbegavajte suviše naporne ili stresne situacije.
Škorpija
Ljubav:
Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.
Posao:
Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.
Zdravlje:
Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Stalo Vam je da se ponašate kao perfekcionista koji sve stvari drži pod strogom kontrolom.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Jarac
Ljubav:
Pogađa Vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada Vam to baš i ne uspeva.
Posao:
Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Vodolija
Ljubav:
Bez obzira koliko delujete tajanstveno pred voljenom osobom, ne uspevate da prikrijete svoje osnovno raspoloženje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vam neko pokrene niske strasti ili želju za poslovnim rivalstvom. Budite realni.
Zdravlje:
Umirite savest u iskrenom razgovoru sa bliskom osobom.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.
Horoskop za 17. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
