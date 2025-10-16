Horoskop za 16. oktobar: Riba ubija ljubav pesimizmom, Lav nema konkurenciju na poslu

Horoskop za 16. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.

Posao:

Privlače Vas veliki poslovni izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.



Bik

Ljubav:

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.

Posao:

Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.

Zdravlje:

Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Vaša pojava ili stil deluju izazovno na voljenu osobu, što predstavlja dobar ljubavni predznak. Prijaće Vam nečije blisko društvo.Posao:Ukoliko Vam nedostaju pouzdane informacije o poslovnim prilikama nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.Zdravlje:Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Ljubav:

Ukoliko Vas opterećuju nove emotivne sumnje, razgovarajte iskreno sa voljenom osobom i insistirajte na dokazivanju istine.

Posao:

Nerazumevanje u dogovoru sa saradnicima prolongira dalje planove i zajedničku akciju. Prihvatite kompromis.

Zdravlje:

Prijaće Vam iskreni razgovor i poveravanje, opustite se.



Horoskop za 16. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilnu ishranu.



Devica

Ljubav:



Vaga

Voljena osoba dobro poznaje Vašu ćud i karakter, ne možete da sakrijete svoje raspoloženje. Samo se zavaravate.Posao:Važno je da napravite listu prioriteta i da prihvatite nečiji savet. Trenutni neuspeh treba da Vas motiviše na dodatnu upornost.Zdravlje:Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Ljubav:

Delujete napeto i često menjate raspoloženje, pokažite više strpljenja prema partnerovim zahtevima. Ne prenagljujte u odlukama.

Posao:

U odlučujućim situacijama potrebna Vam je nečija asistencija i podrška. Nema razloga da precenjujete svoje mogućnosti.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima, kao relaksacija.



Škorpija

Ljubav:

Očekuje Vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.

Posao:

Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.

Zdravlje:

Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.



Horoskop za 16. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Postavljate suvišna pitanja bliskoj osobi i na takav način indirektno podstičete novu sumnju. Nema razloga za zabrinutost.Posao:Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.Zdravlje:Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.

Posao:

Pozitivni uzori mogu da Vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.

Zdravlje:

Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.



Horoskop za 16. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Vodolija

Ljubav:

Izbegavajte impulsivno ponašanje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obaveze koje imate prema porodici.

Posao:

Previše očekujete od nekih poslovnih susreta i zaneti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri proceni svojih mogućnosti.

Zdravlje:

Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 16. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.Posao:Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne priče. Prihvatite različite podsticaje.Zdravlje:Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.





