Horoskop za 16. oktobar: Riba ubija ljubav pesimizmom, Lav nema konkurenciju na poslu

Horoskop za 16. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Ne želite da propustite iznenadnu priliku za emotivno zbližavanje. Odgovorite na nečije »signale« ili na ljubavnu poruku.
Posao:
Privlače Vas veliki poslovni izazovi ili mogućnost da oprobate svoje sposobnosti pod neobičnim uslovima.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Bik
Ljubav:
U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ukoliko Vam nedostaju pouzdane informacije o poslovnim prilikama nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.
Rak
Ljubav:
Ukoliko Vas opterećuju nove emotivne sumnje, razgovarajte iskreno sa voljenom osobom i insistirajte na dokazivanju istine.
Posao:
Nerazumevanje u dogovoru sa saradnicima prolongira dalje planove i zajedničku akciju. Prihvatite kompromis.
Zdravlje:
Prijaće Vam iskreni razgovor i poveravanje, opustite se.
Lav
Ljubav:
Možda susret sa jednom osobom ne predstavlja Vaš »san o velikoj sreći«, ali najavljuje novo iskustvo u emotivnom životu.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da demonstrirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi i odgovarajućeg »suparnika«.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Devica
Ljubav:
Posao:
Važno je da napravite listu prioriteta i da prihvatite nečiji savet. Trenutni neuspeh treba da Vas motiviše na dodatnu upornost.
Zdravlje:
Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Vaga
Ljubav:
Delujete napeto i često menjate raspoloženje, pokažite više strpljenja prema partnerovim zahtevima. Ne prenagljujte u odlukama.
Posao:
U odlučujućim situacijama potrebna Vam je nečija asistencija i podrška. Nema razloga da precenjujete svoje mogućnosti.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima, kao relaksacija.
Škorpija
Ljubav:
Očekuje Vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.
Posao:
Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.
Zdravlje:
Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Nalazite se u dobroj prilici da povlačite paralelne poteze, stoga budite promišljeni pri izboru novih poslovnih tema ili ciljeva.
Zdravlje:
Obratite pažnju na svoje zdravstvene mogućnosti.
Jarac
Ljubav:
U odnosu sa voljenom osobom nije sve onako kao što biste želeli, ali sve je moguće poboljšati uz veću dozu iskrenosti i razumevanja.
Posao:
Pozitivni uzori mogu da Vam posluže kao dobro rešenje za neke sporne situacije. Ugledajte se na nekog ko ima više znanja ili iskustva.
Zdravlje:
Budite pažljiviji u saobraćaju, izbegavajte stresne situacije.
Vodolija
Ljubav:
Izbegavajte impulsivno ponašanje pred voljenom osobom i nemojte zanemariti obaveze koje imate prema porodici.
Posao:
Previše očekujete od nekih poslovnih susreta i zaneti ste idejom o velikom dobitku. Budite realni pri proceni svojih mogućnosti.
Zdravlje:
Usporite svoj ubrzani ritam, opustite se.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne priče. Prihvatite različite podsticaje.
Zdravlje:
Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.
Horoskop za 16. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
