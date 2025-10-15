Horoskop za 15. oktobar: Vodolije ne budite tako stroge prema partneru, Lav ulazi u poslovni konflikt

Horoskop za 15. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Izbegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe, na takav način podstičete novu sumnju u svoje namere.

Posao:

Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namere.

Zdravlje:

Prijaće Vam lakša dijeta i vitaminska ishrana.



Bik

Ljubav:

Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namere.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi odgovarajućeg partnera.

Zdravlje:

Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.Posao:Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.

Ljubav:

Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji Vas dodatno udaljavaju od voljene osobe.

Posao:

Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.

Zdravlje:

Potrebna Vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.



Horoskop za 15. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.

Posao:

Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.

Zdravlje:

Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.



Devica

Ljubav:



Vaga

Očekuje Vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.Posao:Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.Zdravlje:Prijaće Vam izlazak ili boravak u prirodi.

Ljubav:

Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.

Posao:

Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.

Zdravlje:

Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.



Škorpija

Ljubav:

Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.

Posao:

Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.

Zdravlje:

Prijaće Vam psihofizička relaksacija.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.Posao:Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.Zdravlje:Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.

Ljubav:

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.

Posao:

Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.

Zdravlje:

Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.



Vodolija

Ljubav:

Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.

Posao:

Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.

Zdravlje:

Usmerite misli u pozitivnom pravcu.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 15. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

U emotivnom smislu, očekuje Vas novo zadovoljstvo koje će obeležiti Vas odnos sa voljenom osobom.Posao:Uvek postoji i lakši i teži put do uspeha, stoga prihvatite korisnu ideju koju predlažu Vaši saradnici.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj formi.





