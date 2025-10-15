Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 15. oktobar: Vodolije ne budite tako stroge prema partneru, Lav ulazi u poslovni konflikt

Autor: | 15/10/2025

Horoskop za 15. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Izbegavajte euforično raspoloženje u društvu voljene osobe, na takav način podstičete novu sumnju u svoje namere.
Posao:
Pažljivije analizirajte saradnike i njihovu reakciju. Ponekad je teško utvrditi pravu istinu i nečije skrivene namere.
Zdravlje:
Prijaće Vam lakša dijeta i vitaminska ishrana.
 

Bik

Ljubav:
Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namere.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, pronađite sebi odgovarajućeg partnera.
Zdravlje:
Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.
 

Blizanci

Ljubav:

Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.
Posao:
Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.
 

Rak

Ljubav:
Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji Vas dodatno udaljavaju od voljene osobe.
Posao:
Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.
Zdravlje:
Potrebna Vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.
 

Lav 

Ljubav:
Imate utisak da partner prikriva deo istine, što dodatno utiče na Vaše mrzovoljno raspoloženje.
Posao:
Nema razloga da optužujete druge za pogrešnu procenu. Ne budite nepravedni prema osobi čije namere još uvek ne poznajete.
Zdravlje:
Prijaće Vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na snove.
 

Devica

Ljubav:

Očekuje Vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.
Posao:
Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili boravak u prirodi.
 

Vaga

Ljubav:
Možda Vaše oči ne vide sve ono što Vam partner predoseća. Važno je da postoji emotivna saglasnost i razumevanje sa obe strane.
Posao:
Nečija ideja ili ponuda za Vas predstavlja pozitivan događaj. Pripremljeni ste za susret sa različitim osobama, ali i na brzu akciju.
Zdravlje:
Potrebno je da akumulirate pozitivnu energiju.
 

Škorpija

Ljubav:
Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
 

Strelac

Ljubav:

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao:
Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
 

Jarac

Ljubav:
U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.
 

Vodolija

Ljubav:
Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.
Posao:
Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu. Bolje je da rizik prepustite drugima i da izbegavate sumnjive ponude.
Zdravlje:
Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
 

Ribe

Ljubav:

U emotivnom smislu, očekuje Vas novo zadovoljstvo koje će obeležiti Vas odnos sa voljenom osobom.
Posao:
Uvek postoji i lakši i teži put do uspeha, stoga prihvatite korisnu ideju koju predlažu Vaši saradnici.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
 

