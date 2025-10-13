Horoskop za 13. oktobar: Jarac ostvaruje veliku poslovnu želju, Lavu narušeno zdravlje

Horoskop za 13. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na »razumnu meru«. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.

Posao:

Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.

Zdravlje:

Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.



Bik

Ljubav:

Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.

Posao:

Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.

Zdravlje:

Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.Posao:Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.Zdravlje:Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.

Posao:

Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.

Zdravlje:

Zračite pozitivnom energijom.



Horoskop za 13. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.

Posao:

Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.

Zdravlje:

Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.



Devica

Ljubav:



Vaga

Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.Posao:Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.Zdravlje:Prijaće Vam psihofizička relaksacija.

Ljubav:

Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.

Posao:

Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.



Škorpija

Ljubav:

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.

Posao:

Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.



Horoskop za 13. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

Delujete uznemireno. Pre ili kasnije, morate da prihvatite nečija pravila o zajedničkom životu i »emotivnu opomenu«.Posao:Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu koji najviše odgovara Vašim poslovnim interesima.Zdravlje:Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Ljubav:

Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban Vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.

Posao:

Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj formi.



Vodolija

Ljubav:

Pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od »skupih poklona«.

Posao:

Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine, pažljivije birajte reči koje koristite u društvu saradnika.

Zdravlje:

Uživajte u stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 13. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook







U susretu sa voljenom osobom, nema razloga da uporno insistirate na nekim sporednim događajima. Imate različita viđenja.Posao:Konsultujete svoje saradnike, pre nego što donesete neku zvaničnu odluku. Više glava može da smisli bolje rešenje.Zdravlje:Prijaće Vam relaksacija ili susret sa prijateljima.