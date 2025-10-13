Horoskop za 13. oktobar: Jarac ostvaruje veliku poslovnu želju, Lavu narušeno zdravlje

Horoskop za 13. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na »razumnu meru«. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.
Posao:
Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.
Bik
Ljubav:
Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.
Posao:
Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.
Zdravlje:
Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Pročitajte Ova tri znaka najgore će proći u oktobru, čeka ih izuzetno težak mesec
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.
Rak
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.
Posao:
Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Horoskop za 13. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.
Posao:
Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.
Zdravlje:
Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.
Devica
Ljubav:
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
Vaga
Ljubav:
Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao:
Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
Škorpija
Ljubav:
Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao:
Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
Horoskop za 13. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu koji najviše odgovara Vašim poslovnim interesima.
Zdravlje:
Potrebno je da poboljšate koncentraciju.
Jarac
Ljubav:
Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban Vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.
Posao:
Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
Vodolija
Ljubav:
Pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od »skupih poklona«.
Posao:
Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine, pažljivije birajte reči koje koristite u društvu saradnika.
Zdravlje:
Uživajte u stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Konsultujete svoje saradnike, pre nego što donesete neku zvaničnu odluku. Više glava može da smisli bolje rešenje.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili susret sa prijateljima.
Horoskop za 13. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 13. oktobar: Sreća je pogledala Vage i Škorpije, jedan znak posebno neka obrati pažnju na snove
Horoskop za 13. oktobar 2022. godine vam donosi sledeću astro prognozu
13/10/2022Saznajte više
Horoskop za 13. oktobar: Jarčevi, ne prepirite se oko sitnica; Ribe, dan iskoristite za odmor
Horoskop za 13. oktobar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
13/10/2021Saznajte više
Pročitajte još
Ljubavni horoskop za 12. oktobar: Dva znaka pred konačnim raskidom, dok će se NJIMA ostvariti sve želje
Ljubavni horoskop za 12. oktobar 2025. godine
12/10/2025Saznajte više
Horoskop za 11. oktobar: Jarac gubi novac, Strelac neoprezan u saobraćaju
Horoskop za 11. oktobar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
11/10/2025Saznajte više
Horoskop za 10. oktobar: Ribe neko posmatra zaljubljenim pogledom, Strelac širi optimizam
Horoskop za 10. oktobar 2025. godine je pred vama
10/10/2025Saznajte više
Ova 4 horoskopska znaka će biti najsrećnija tokom 2026. godine
2026. godina donosi izobilje sreće pripadnicima ovih horoskopskih znakova
09/10/2025Saznajte više
Horoskop za 9. oktobar: Ovnu je potreban pouzdan poslovni partner, Devica deluje uznemireno
Horoskop za 9. oktobar 2025. godine je pred vama
09/10/2025Saznajte više
Horoskop za 8. oktobar: Rak ima iskrene namere prema jednoj osobi, Strelac neka povede računa o ishrani
Dnevni horoskop za 8. oktobar 2025. godine je pred vama
08/10/2025Saznajte više
Komentari (0)