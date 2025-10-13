Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 13. oktobar: Jarac ostvaruje veliku poslovnu želju, Lavu narušeno zdravlje

Autor: | 13/10/2025

Horoskop za 13. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na »razumnu meru«. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.
Posao:
Delujete samouvereno pred osobom koja testira Vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.
Zdravlje:
Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.
 

Bik

Ljubav:
Uporno pokušavate da prikrijete svoje planove ili neke »tragove«, budite iskreni prema voljenoj osobi.
Posao:
Skrenuli ste pažnju na sebe, ali na pogrešan način. Potrebna Vam je nečija moralna podrška i pouzdana asistencija.
Zdravlje:
Planirajte neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
 

Blizanci 

Ljubav:

Bez obzira na grešku koju ste učinili, izbegavajte varijantu samokažnjavanja ili osamljivanja.
Posao:
Ignorisanjem poslovnih problema ne možete učiniti nista korisno. Linija manjeg otpora ne vodi u pravcu pozitivnih rešenja.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite psihofizičkoj relaksaciji.
 

Rak

Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.
Posao:
Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
 

Lav

Ljubav:
Delujete uznemireno pri pomisli da Vas neko emotivno zapostavlja. Kolo sreće se okreće, budite strpljiviji.
Posao:
Nečiji odgovori mogu da se tumače na različite načine, ali Vi imate loš predosećaj i strahujete od mogućeg neuspeha.
Zdravlje:
Razmislite o boljoj zdravstvenoj preventivi.
 

Devica

Ljubav:

Primećujete da partner ima neke tajne planove, što dodatno utiče na Vašu nervozu ili na emotivnu nesigurnost.
Posao:
Važno je da se pravilno razumete sa saradnicima oko raspodele poslovnih obaveza. Nema razloga za brzopletost.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihofizička relaksacija.
 

Vaga

Ljubav:
Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao:
Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
 

Škorpija

Ljubav:
Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao:
Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
 

Strelac

Ljubav:

Delujete uznemireno. Pre ili kasnije, morate da prihvatite nečija pravila o zajedničkom životu i »emotivnu opomenu«.
Posao:
Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu koji najviše odgovara Vašim poslovnim interesima.
Zdravlje:
Potrebno je da poboljšate koncentraciju.
 

Jarac

Ljubav:
Objasnite partneru da imate slične želje i interesovanja. Potreban Vam je dobar podsticaj i zajednički izazov.
Posao:
Potrebno je da osmislite akciju koja donosi obostranu korist. Sve je moguće, ako pravilno povezujete informacije kojima raspolažete.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj formi.
 

Vodolija

Ljubav:
Pokažite voljenoj osobi da dobra volja i pažnja znače više od »skupih poklona«.
Posao:
Vaš entuzijazam i lični ponos mogu da se protumače na različite načine, pažljivije birajte reči koje koristite u društvu saradnika.
Zdravlje:
Uživajte u stvarima koje deluju pozitivno na Vaše raspoloženje.
 

Ribe

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom, nema razloga da uporno insistirate na nekim sporednim događajima. Imate različita viđenja.
Posao:
Konsultujete svoje saradnike, pre nego što donesete neku zvaničnu odluku. Više glava može da smisli bolje rešenje.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili susret sa prijateljima.
 

Horoskop za 13. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

