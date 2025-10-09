Horoskop za 9. oktobar: Ovnu je potreban pouzdan poslovni partner, Devica deluje uznemireno

Horoskop za 9. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Osobu koju volite, morate razumeti i onda kada greši. Nema potrebe da se ponašate kao moralni sudija.
Posao: Potreban vam je pouzdani partner ili osoba koja u potpunosti sledi vaš poslovni korak i kreativne ideje.
Zdravlje: Prijaće vam različite aktivnosti, kao dobar način rasterećenja i psihoterapije.
Bik
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, potrebno je da pokažete istančani sluh i široke vidike za zajedničke planove.
Posao: Nemojte rešavati tuđu brigu, svoju pažnju i kreativnu energiju usmerite ka ostvarenju korisnih ciljeva.
Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, opustite se.
Blizanci
Ljubav: Psihološka faza kroz koju prolazite ima pozitivan uticaj na vaš ljubavni život. Svet oko sebe posmatrate drugačijim očima i sa više optimizma.
Posao: U većini situacija umete da prilagodite osnovne kriterijume prema svojim interesima i da se izborite za bolje uslove.
Zdravlje: Posvetite pažnju nekim vedrim i zabavnim sadržajima, opustite se.
Rak
Ljubav: Tople emocije uvek deluju lekovito, stoga zadržite pažnju na voljenoj osobi. Planirajte neku omiljenu zabavu.
Posao: Ne vredi da se izlažete velikom mentalnom naporu ili da se suprotstavljate osobi koja uživa dobar glas i širi poslovni uticaj.
Zdravlje: Usmerite misli u pozitivnom pravcu.
Lav
Ljubav: Stalo vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše vaše ponašanje.
Posao: Nemojte dozvoliti da vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika.
Zdravlje: Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se.
Devica
Ljubav: Delujete uznemireno, pogađa vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne verujete u ono što čujete.
Posao: Nesporazum koji vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Vaga
Ljubav: U velikom zanosu svoje želje upućujete pogrešnoj osobi. Osvrnite se oko sebe, pre nego što donesete novu ili važnu odluku.
Posao: Imate pogrešan utisak. Nema potrebe da skrećete pažnju na sebe, ako unapred ne obezbedite nečiju podršku.
Zdravlje: Prijaće vam više sati dobrog sna, obratite pažnju na snove.
Škorpija
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom nema razloga da insistirate na nekim sporednim događajima.
Posao: Konsultujete saradnike pre nego što donesete konačnu odluku. Više glava može da smisli bolje rešenje.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija ili susret sa prijateljima.
Strelac
Ljubav: Ne dozvolite da u vama prevlada talas sumnje prema voljenoj osobi ili osećanje emotivne rezignacije.
Posao: Nalazite se u neobičnoj situaciji, imate utisak da neko od saradnika testira vaše mogućnosti ili da vas profesionalno iskušava.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija.
Jarac
Ljubav: Sačuvajte prisebnost u susretu sa voljenom osobom. Ponekad lako gubite osećaj za realnost. Posmatrajte stvari sa više optimizma.
Posao: Svoje poslovne planove možete da ostvarite na inteligentan nacin i bez suvišne price. Prihvatite različite podsticaje.
Zdravlje: Nema razloga da se opterećujete pogrešnim slutnjama.
Vodolija
Ljubav: Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među vama postoje dobre namere.
Posao: Ukoliko vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.
Zdravlje: Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.
Ribe
Ljubav: Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner vam ugađa na različite načine, dok se vi zadovoljno osmehujete.
Posao: Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje vas novo ili poučno iskustvo.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.
Horoskop za 9. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
