Horoskop za 3. oktobar: Strelca muče nemoguće želje, Devica na putu da pronađe ljubav

Horoskop za 3. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao:
Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
Bik
Ljubav:
Pokažite razumevanje za svoju porodicu. Ne možete da ignorišete voljenu osobu, jer pre ili kasnije, to će Vam se vratiti.
Posao:
Diplomatska nota ponekad postaje neizbežna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rešenje.
Zdravlje:
Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.
Blizanci
Ljubav:
Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna Vam je osoba sličnih afiniteta.
Posao:
Izbegavajte nepotreban rizik na koji Vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.
Zdravlje:
Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.
Rak
Ljubav:
Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namere.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.
Zdravlje:
Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.
Lav
Ljubav:
Ne možete da se opustite, neko Vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Delujete nesigurno.
Posao:
Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primer.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne odnose i stresne situacije.
Devica
Ljubav:
Posao:
Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude Vaši saradnici.
Zdravlje:
Važno je da popravite raspoloženje.
Vaga
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu. Potrebna Vam je nečija naklonost.
Posao:
Delujete dinamično i saradnici teže prate Vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite.
Zdravlje:
Prijaće Vam opuštanje i više sati zdravog sna.
Škorpija
Ljubav:
Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.
Posao:
Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju Vas vezuje pozitivno iskustvo.
Zdravlje:
Potreban Vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.
Zdravlje:
Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.
Jarac
Ljubav:
Delujete napeto i često menjate raspoloženje, pokažite više strpljenja prema partnerovim zahtevima. Ne prenagljujte u odlukama.
Posao:
U odlučujućim situacijama potrebna Vam je nečija asistencija i podrška. Nema razloga da precenjujete svoje mogućnosti.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima, kao relaksacija.
Vodolija
Ljubav:
U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.
Posao:
Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.
Zdravlje:
Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.
Zdravlje:
Zračite pozitivnom energijom.
Horoskop za 3. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
