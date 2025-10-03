Horoskop za 3. oktobar: Strelca muče nemoguće želje, Devica na putu da pronađe ljubav

Horoskop za 3. oktobar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.

Posao:

Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.



Bik



Ljubav:

Pokažite razumevanje za svoju porodicu. Ne možete da ignorišete voljenu osobu, jer pre ili kasnije, to će Vam se vratiti.

Posao:

Diplomatska nota ponekad postaje neizbežna, a poslovni kompromis predstavlja jedino ispravno rešenje.

Zdravlje:

Potrebna Vam je psihološka ravnoteža.



Blizanci





Rak

Ljubav:Nema razloga da očekujete previše razumevanja od osobe koja se nalazi pod negativnim uticajem. Potrebna Vam je osoba sličnih afiniteta.Posao:Izbegavajte nepotreban rizik na koji Vas nagovaraju određeni saradnici. Ne možete da promenite sadašnje uslove u svoju korist.Zdravlje:Posvetite pažnju nekim vedrim sadržajima, koji pozitivno utiču na Vaše raspoloženje.

Ljubav:

Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namere.

Posao:

Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.

Zdravlje:

Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.





Lav



Ljubav:

Ne možete da se opustite, neko Vam iznenada zadaje dodatne probleme ili nove emotivne dileme. Delujete nesigurno.

Posao:

Obratite pažnju na nove informacije ili na nečije upozorenje. Važno je da svojim ponašanjem dajete dobar primer.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne odnose i stresne situacije.





Devica

Ljubav:



Vaga

Potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara Vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu.Posao:Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude Vaši saradnici.Zdravlje:Važno je da popravite raspoloženje.

Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom nema razloga da skrivate istinu. Potrebna Vam je nečija naklonost.

Posao:

Delujete dinamično i saradnici teže prate Vaš ubrzani tempo. Potrebno je da se prilagodite.

Zdravlje:

Prijaće Vam opuštanje i više sati zdravog sna.



Škorpija



Ljubav:

Novi izlivi nežnosti pred voljenom osobom donose zajedničko zadovoljstvo, ali i osećaj sigurnosti koji Vam nedostaje.

Posao:

Dobro razmislite kome treba da poverite svoje planove, konsultujte osobu za koju Vas vezuje pozitivno iskustvo.

Zdravlje:

Potreban Vam je dobar podsticaj ili emotivna inspiracija, opustite se.



Strelac

Ljubav:



Jarac

Posvetite pažnju osobi koja pozitivno utiče na Vaše raspoloženje. Emotivni susret donosi obostrano zadovoljstvo.Posao:Postoje različite okolnosti koje Vas usporavaju, neko ne želi da sasluša Vaše ideje. Nemojte tražiti nemoguće.Zdravlje:Prijaće Vam šetnja ili boravak u prirodi.

Ljubav:

Delujete napeto i često menjate raspoloženje, pokažite više strpljenja prema partnerovim zahtevima. Ne prenagljujte u odlukama.

Posao:

U odlučujućim situacijama potrebna Vam je nečija asistencija i podrška. Nema razloga da precenjujete svoje mogućnosti.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa bliskim prijateljima, kao relaksacija.





Vodolija



Ljubav:

U privatnom životu, budite dovoljno promišljeni u izjavama i uzdržani u ponašanju pred partnerom.

Posao:

Eventualni sukob sa jednom osobom može da preraste u neprijatnu situaciju ili u poslovno-finansijski gubitak.

Zdravlje:

Večernje sate posvetite nekom omiljenom hobiju, relaksirajte se.



Ribe

Ljubav:



Horoskop za 3. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Stana Luković Drazen Zigic iStock Getty Images Plus

U susretu sa voljenom osobom, novi događaji predstavljaju dobar povod za zajedničku proslavu. Sve u skladu sa inspiracijom.Posao:Oslonite se na intuiciju pri donošenju konačne odluke. Nalazite se pod uticajem faktora sreće, tako da Vas očekuju pozitivni razultati.Zdravlje:Zračite pozitivnom energijom.