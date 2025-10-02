Horoskop za 2. oktobar: Vodolija živi u zabludi, Devica izbegava partnera ali ne još dugo

Horoskop za 2. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.

Posao:

Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspehu ili u Vašu korist.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.



Bik

Ljubav:

Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.

Posao:

Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.

Zdravlje:

Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.



Blizanci

Ljubav:



Rak

Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.Posao:Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.Zdravlje:Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Ljubav:

Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.

Posao:

Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.

Zdravlje:

Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.





Horoskop za 2. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:

Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.

Posao:

Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.

Zdravlje:

Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.





Devica

Ljubav:



Vaga

Smišljeno odlažete da se suočite sa nekim situacijama u ljubavnom životu, ali partner Vas neće ostaviti na miru dokle god ne ispunite svoja obećanja.Posao:Dobro ste informisani o novim poslovnim događajima i stalo Vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve.Zdravlje:Važno je da pravilno kanališete energiju.

Ljubav:

Nedostaje Vam emotivni podsticaj, planirajte susret sa osobom koja će Vam udahnuti dodatnu energiju i topla osećanja.

Posao:

Stalo Vam je da ostvarite konkretne rezultate, tako da Vas iritira nečija kolebljivost ili nesigurnost u poslovnim pregovorima.

Zdravlje:

Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.



Škorpija

Ljubav:

Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu »nešto« od toga nedostaje.

Posao:

Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.

Zdravlje:

Društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.



Horoskop za 2. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:



Jarac

U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.Posao:Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.Zdravlje:Izbegavajte preterivanje ili loše navike.

Ljubav:

Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.

Posao:

Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.





Vodolija

Ljubav:

Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.

Posao:

Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.

Zdravlje:

Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.





Ribe

Ljubav:



Horoskop za 2. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Tamara Roksandić Deagreez iStock Getty Images Plus

Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.Posao:Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.Zdravlje:Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.