Horoskop za 2. oktobar: Vodolija živi u zabludi, Devica izbegava partnera ali ne još dugo

Horoskop za 2. oktobar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspehu ili u Vašu korist.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.
Bik
Ljubav:
Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao:
Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Rak
Ljubav:
Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.
Posao:
Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.
Lav
Ljubav:
Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.
Posao:
Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.
Devica
Ljubav:
Posao:
Dobro ste informisani o novim poslovnim događajima i stalo Vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve.
Zdravlje:
Važno je da pravilno kanališete energiju.
Vaga
Ljubav:
Nedostaje Vam emotivni podsticaj, planirajte susret sa osobom koja će Vam udahnuti dodatnu energiju i topla osećanja.
Posao:
Stalo Vam je da ostvarite konkretne rezultate, tako da Vas iritira nečija kolebljivost ili nesigurnost u poslovnim pregovorima.
Zdravlje:
Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu »nešto« od toga nedostaje.
Posao:
Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.
Zdravlje:
Društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje ili loše navike.
Jarac
Ljubav:
Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.
Vodolija
Ljubav:
Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.
Posao:
Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje:
Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
Horoskop za 2. oktobar 2025. godine
