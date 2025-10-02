Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
© 2001-2025, hellomagazine.com
Horoskop za 2. oktobar: Vodolija živi u zabludi, Devica izbegava partnera ali ne još dugo

Horoskop za 2. oktobar: Vodolija živi u zabludi, Devica izbegava partnera ali ne još dugo

Autor: | 02/10/2025

0

Horoskop za 2. oktobar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Pokažite iskreno interesovanje za ideje koje ima voljena osoba. Izbegavajte emotivne provokacije ili novu ljubomornu scenu.
Posao:
Nema razloga da se ponašate nametljivo, već prepustite drugima da govore o Vašem uspehu ili u Vašu korist.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili neka sportska aktivnost.
 

Bik

Ljubav:
Ne dobijate dovoljno emotivne pažnje i partnerovu podršku, razmislite sta je pravi povod. Negde ste zatajili.
Posao:
Previše arogancije sa Vaše strane može da komplikuje dogovor vezan za poslovno-finansijsku saradnju.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak ili susret sa prijateljima, kao dobra relaksacija.
 

Pročitajte Oktobar 2025. godine biće najsrećniji mesec za ova 4 horoskopska znaka

Blizanci

Ljubav:

Imate dobar predosećaj, delujete neodoljivo na partnera i umete da zablistate u punom sjaju pred osobom koja Vam se dopada.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu energiju i motivaciju za posao kojim se bavite. Potrebno je da uskladite zajednička interesovanja.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

 

Rak

Ljubav:
Susret sa jednom osobom više podseća na igru »emotivnog prikrivanja« i testiranja, nego na iskrenu razmenu osećanja.
Posao:
Nalazite se pred novom poslovnom dilemom. Izbegavajte takmičarske situacije, posebno kada ne raspolažete proverenim informacijama.
Zdravlje:
Posvetite pažnju vedrim sadržajima, opustite se.

 

Horoskop za 2. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav:
Podstičite kod sebe emotivnu inspiraciju i smisao za dobar ukus. Prepustite se svojim osećanjima i strastima.
Posao:
Imate dobar predosećaj u poslovnim procenama. Važno je da pravilno ističete svoje profesionalne sposobnosti i da delujete dobronamerno.
Zdravlje:
Nalazite se u sjajnoj psiho-fizičkoj formi.

 

Devica

Ljubav:

Smišljeno odlažete da se suočite sa nekim situacijama u ljubavnom životu, ali partner Vas neće ostaviti na miru dokle god ne ispunite svoja obećanja.
Posao:
Dobro ste informisani o novim poslovnim događajima i stalo Vam je da ostvarite svoje prioritetne ciljeve.
Zdravlje:
Važno je da pravilno kanališete energiju.

 

Vaga

Ljubav:
Nedostaje Vam emotivni podsticaj, planirajte susret sa osobom koja će Vam udahnuti dodatnu energiju i topla osećanja.
Posao:
Stalo Vam je da ostvarite konkretne rezultate, tako da Vas iritira nečija kolebljivost ili nesigurnost u poslovnim pregovorima.
Zdravlje:
Priuštite sebi neku omiljenu zabavu, kao recept za dobro raspoloženje.
 

Škorpija

Ljubav:
Privlači Vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u Vašem društvu »nešto« od toga nedostaje.
Posao:
Delujete privlačno i šarmantno na okolinu, ali to ne predstavlja dovoljnu garanciju za poslovni uspeh.
Zdravlje:
Društvena angažovanost deluje pozitivno na Vašu mentalnu ravnotežu.
 

Horoskop za 2. oktobar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav:

U odnosu sa voljenom osobom važno je da se oboje pridržavate dogovora. Nemojte kršiti ustaljena pravila.
Posao:
Neko osporava Vaš uticaj. Budite promišljeni, pažljivije birajte saradnike od poverenja i ugleda.
Zdravlje:
Izbegavajte preterivanje ili loše navike.
 

Jarac

Ljubav:
Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje »lekovito«.
Posao:
Ukoliko Vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.

 

Vodolija

Ljubav:
Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.
Posao:
Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.

 

Ribe

Ljubav:

Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje:
Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
 

Horoskop za 2. oktobar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

Komentari (0)

Loading
svi komentari ostavi komentar +
Tamara Roksandić Deagreez iStock Getty Images Plus
Tagovi: horoskop za 2. oktobar horoskop za 2. oktobar 2025. godine dnevni horoskop za 2. oktobar 2025. godine horoskop

Pročitajte još

Najnovije vesti