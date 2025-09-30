Horoskop za 30. septembar: Ovan mora da kontroliše loše navike, Vagi se sprema žurka za pamćenje

Horoskop za 30. septembar 2025. godine

Ovan



Ljubav:

Voljena osoba ima različite prigovore na Vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju »opomenu«.

Posao:

Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.

Zdravlje:

Prijaće Vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.



Bik



Ljubav:

Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što Vam se nalazi u srcu i duši.

Posao:

Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju Vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija deluje pozitivno na Vaše psihofizičko stanje.



Blizanci





Rak

Ljubav:Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.Posao:Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.Zdravlje:Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.



Ljubav:

Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.

Posao:

Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.



Lav



Ljubav:

Partner Vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.

Posao:

Radujete se zbog novih informacija. U prilog Vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.

Zdravlje:

Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.



Devica





Vaga

Ljubav:Potrudite se da sačuvate optimističko raspoloženje i poverenje u partnera. Neko će Vas obradovati na izuzetan način.Posao:Obratite pažnju na različite susrete ili interesantne ideje koje imaju bitan uticaj na dalji tok poslovne saradnje.Zdravlje:Važno je da pravilno usmeravate kreativnu energiju.



Ljubav:

Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.

Posao:

Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Opterećeni ste različitim obavezama i faktorom neizvesnosti.

Zdravlje:

Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.



Škorpija



Ljubav:

Partner želi da Vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.

Posao:

Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.

Zdravlje:

Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.



Strelac





Jarac

Ljubav:Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz Vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.Posao:Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.Zdravlje:Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.



Ljubav:

Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.

Posao:

Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.

Zdravlje:

Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.



Vodolija



Ljubav:

U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namere, probudite neke »usnule« želje i emocije.

Posao:

Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti »zidove istine«. Očekuje Vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.

Zdravlje:

Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.



Ribe





Ljubav:Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.Posao:Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.Zdravlje:Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.