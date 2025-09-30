Horoskop za 30. septembar: Ovan mora da kontroliše loše navike, Vagi se sprema žurka za pamćenje

Horoskop za 30. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Voljena osoba ima različite prigovore na Vaše ponašanje. Razmislite o svojim propustima i nemojte ignorisati nečiju »opomenu«.
Posao:
Potrebno je da kontrolišete svoje loše navike, nema razloga da se ističete pred osobom koja ima drugačija poslovna merila.
Zdravlje:
Prijaće Vam aktivan odmor i više sati čvrstog sna.
Bik
Ljubav:
Raspoloženi ste za novu romansu i ne krijete svoje namere. Priželjkujete da ostvarite sve što Vam se nalazi u srcu i duši.
Posao:
Nove ideje koje predlažete saradnicima potvrđuju Vašu originalnost u razmišljajnju i spremnost da prihvatite niz zajedničkih ciljeva.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija deluje pozitivno na Vaše psihofizičko stanje.
Blizanci
Ljubav:
Nalazite se u emotivnom neskladu. Više Vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.
Posao:
Ako Vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.
Zdravlje:
Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.
Rak
Ljubav:
Nema razloga da preuveličavate svoje potrebe u susretu sa voljenom osobom. Ne možete lako promeniti nečiju volju i mišljenje.
Posao:
Pomisao da se nalazite ispred drugih, odslikava Vašu potrebu za dominacijom ili potrebu da zavedete nova pravila poslovanja.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne ili naporne situacije koje Vas iscrpljuju.
Lav
Ljubav:
Partner Vam često prigovara na ponašanju i propustima. Možda nemate dovoljno ubedljiva objašnjenja na jednostavna pitanja.
Posao:
Radujete se zbog novih informacija. U prilog Vam idu različite okolnosti i saznanje da se nalazite u centru važnih događanja.
Zdravlje:
Izbegavajte nepotrebne komplikacije i velike izazove.
Devica
Ljubav:
Potrudite se da sačuvate optimističko raspoloženje i poverenje u partnera. Neko će Vas obradovati na izuzetan način.
Posao:
Obratite pažnju na različite susrete ili interesantne ideje koje imaju bitan uticaj na dalji tok poslovne saradnje.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate kreativnu energiju.
Vaga
Ljubav:
Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi susret. Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.
Posao:
Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Opterećeni ste različitim obavezama i faktorom neizvesnosti.
Zdravlje:
Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.
Škorpija
Ljubav:
Partner želi da Vam izađe u susret, ali ima pogrešnu procenu. Progovorite sa više emocija pred bliskom osobom.
Posao:
Budite uzdržani i na negativne komentare, nemojte odgovarati po sličnom principu. Poželjno je da podstičete pozitivnu atmosferu.
Zdravlje:
Važno je da kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.
Strelac
Ljubav:
Opterećujete se novim emotivnim slutanjama, ali to je odraz Vašeg trenutnog stanja i nedostatka inspiracije.
Posao:
Susret sa jednom osobom na Vas deluje zamorno, ne posvećujete dovoljno pažnje ostalim događajima u kojima aktivno učestvuju Vaši saradnici.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe upornost, optimizam i jaku volju.
Jarac
Ljubav:
Vaši emotivni utisci i raspoloženje se menjaju u zavisnosti od društva u kome se nalazite. Želeli biste da produžite samo one prijatne momente.
Posao:
Potvrđuje se zlatno pravilo da je važnije znati i umeti, nego imati. Pravilan način razmišljanja i delovanja donosi uspešne rezultate.
Zdravlje:
Obratite pažnju na uredniji način života, potrebno Vam je više sna.
Vodolija
Ljubav:
U susretu sa voljenom osobom pokažite iskrene namere, probudite neke »usnule« želje i emocije.
Posao:
Podstičite kod sebe radoznalost, ali nemojte prekoračiti »zidove istine«. Očekuje Vas poučno iskustvo u poslovnoj saradnji.
Zdravlje:
Sačuvajte dobro raspoloženje i pozitivnu orijentaciju.
Ribe
Ljubav:
Nemojte davati obećanja koja ne možete da ispunite. Osmeh i emotivne želje ne znače mnogo, ukoliko ne postoji čvrsta namera.
Posao:
Pokušavate da ispravite poslovne propuste, nema razloga da previše pričate o svojim planovima. Važni su rezultati, a ne komentari.
Zdravlje:
Prijaće Vam izlazak, šetnja ili boravak u prirodi.
