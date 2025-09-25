Horoskop za 25. septembar: Blizanci pokušavaju da nametnu svoj uticaj, Vaga ne veruje u nečija obećanja

Horoskop za 25. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Ukoliko vam je teško da kontrolišete svoje emocije i reakciju pred bliskom osobom, izbegavajteprovokativne situacije.

Posao: Pokušavate da odložite poslovnu situaciju koja zahteva dobru procenu i dodatnu koncentraciju. Važno je da imate ubedljive argumente.

Zdravlje: Prijaće vam psihološko opuštanje ili relaksacija.

Bik

Ljubav: U susretu sa bliskom osobom morate imati dovoljno snage, da prihvatite kompletnu istinu ili stvari koje vam se ne dopadaju.

Posao: Pažljivo analizirate nove događaje na poslovnoj sceni i otkrivate različite nepravilnosti. Širi pogled na moguća rešenja donosi veći uspeh.

Zdravlje: Osetićete psihološko olakšanje nakon iskrenog razgovora i poveravanja.

Blizanci

Ljubav: Ako dobijate loš signal, važno je da se sklonite u stranu i da sačekate neku bolju priliku. Izbegavajte emotivne izazove.

Posao: Uporno pokušavate da nametnete svoj uticaj pred saradnicima, ali postoje situacije koje prevazilaze vaše profesionalno iskustvo.

Zdravlje: Važno je da se psihološki rasteretite od suvišnih briga, opustite se.

Rak

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, suočavate se sa problemom nerazumevanja po pitanju zajedničkih prioriteta.

Posao: Stalo vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred okolinom. Ali, vaše ponašanje neko karakteriše na pogrešan način.

Zdravlje: Izbegavajte stresne situacije koje vas uznemiravaju.

Horoskop za 25. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Lav

Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.

Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.

Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.

Devica

Ljubav: Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da provocirate novu ljubomornu scenu.

Posao: Nemojte se zavaravati da je istina sve ono sto čujete. Neko vas može iznenaditi na ružan način i bez objašnjenja za svoje postupke.

Zdravlje: Preterana zabrinutost se loše odražava na vašu koncentraciju.

Vaga

Ljubav: Partner ne može da vam dočara sve što biste želeli da čujete ili vidite. Na žalost, ostajete uskraćeni za različite potrebe.

Posao: Ne verujete u nečija obećanja, tražite ubedljive dokaze ili garanciju za poslovni dogovor. Budite promišljeni pred saradnicima.

Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Škorpija

Ljubav: Partner deluje prilično uznemireno, što remeti vaše raspoloženje. Ne možete da uskladite zajednička interesovanja.

Posao: Pred vama je jedan teži zadatak, stoga ne budite lakomisleni u ličnim procenama. Zatražite nečiju podršku ili stručno mišljenje.

Zdravlje: Izbegavajte različite neprijatnosti i naporne situacije.

Horoskop za 25. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku

Strelac

Ljubav: Brinu vas emotivne dileme ili loš predosećaj koji imate u vezi sa jednom bliskom osobom.

Posao: Postoje situacije koje ne možete rešavati samostalno. Uspešni rezultati podrazumevaju timski rad i poverenje.

Zdravlje: Prijaće vam neka od tehnika psihološkog opuštanja.

Jarac

Ljubav: Delujete rezervisano i nepoverljivo, ali partner nema nameru da razuverava vaše sumnje.

Posao: Nedostaje vam dobar uvid u različite tokove poslovnih događaja. Prihvatite novu lekciju o poslovnim odnosima.

Zdravlje: Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Vodolija

Ljubav: Delujete uznemireno, zatražite nečiji oproštaj i izbegavajte emotivno rivalstvo. Kontrolišite svoje impulse.

Posao: Ne možete zavaravati saradnike pričom koja imponuje Vašoj sujeti i zanemariti nečiju oštroumnost.

Zdravlje: Prijaće vam relaksacija uz omiljeni hobi.

Ribe

Ljubav: Neko ne ispunjava vaša emotivna očekivanja, ali vi ste tolerantni i puni razumevanja za osobu koja koristi Vašu dobru volju.

Posao: Budite mudri i prihvatite nečiji savet, kako biste sprečili dodatne komplikacije. Okolina ne razume u potpunosti sve vaše ideje.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.

Horoskop za 25. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook









