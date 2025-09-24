Horoskop za 24. septembar: Impulsivne reakcije ne idu u prilog Raku, Strelac deluje zavodljivo i privlačno

Horoskop za 24. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Pokušajte da razumete nečiju slabost. Nema potrebe da kažnjavate voljenu osobu.

Posao: Očekuju vas različiti problemi u komunikaciji sa poslovnim partnerima i dodatne obaveze.

Zdravlje: Izbegavajte konfiktne situacije i budite pažljiviji u saobraćaju.

Bik

Ljubav: Nečija poruka može da se tumači na različite načine, a za vas je istinito ono što vam je drago da čujete.

Posao: Budite razumni, trenutni neuspeh treba da vas motiviše na dodatnu upornost ili na želju za prevazilaženje ličnih slabosti.

Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.

Blizanci

Ljubav: U emotivnom životu ne uspevate da privučete nečiju pažnju, čak ni uz pomoć malih trikova koje lukavo smišljate.

Posao: Susret sa jednom osobom nije ispunio vaša velika očekivanja, stoga razmislite o nekom alternativnom rešenju.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vas uznemiravaju.

Rak

Ljubav: Pažljivije slušajte i analizirajte partnerovu poruku. Nemojte ignorisati nečije reči.

Posao: Ponekad je teško priznati poraz, ali to je prvi korak koji vodi ka psihološkom olakšanju.

Zdravlje: Izbegavajte impulsivne reakcije.

Lav

Ljubav: Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak ili novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno, da ispuni sva Vaša očekivanja.

Posao: Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida u poslovnoj saradnji. Prihvatite nečiji koristan savet.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna, obratite pažnju na svoje snove.

Devica

Ljubav: Delujete uznemireno. Pre ili kasnije, morate da prihvatite nečija pravila o zajedničkom životu i emotivnu opomenu.

Posao: Pokušavate da skrenete pažnju okoline u pravcu koji najviše odgovara vašim poslovnim interesima.

Zdravlje: Potrebno je da poboljšate koncentraciju.

Vaga

Ljubav: Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.

Posao: Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice.

Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.

Škorpija

Ljubav: Planirajte neku omiljenu zabavu ili novi ljubavni susret. Neko vas podstiče na dobro raspoloženje i na emotivnu inicijativu.

Posao: Novi događaji na poslovnoj sceni zahtevaju blic procenu i brzo prilagođavanje. Moguće je da improvizujete samo do određene granice.

Zdravlje: Potrudite se da ulepšate svoje raspoloženje.



Strelac

Ljubav: Delujete zavodljivo i privlačno. Sreća je na vašoj strani, sve dok postoji zajednička želja da sačuvate emotivnu bliskost.

Posao: Neko potvrđuje vaša očekivanja u poslovnoj saradnji. Važno je da sačuvate prisebnost duha u odlučujućem momentu.

Zdravlje: Potrebno je da uskladite svoje želje i mogućnosti, izbegavajte preterivanje.

Jarac

Ljubav: Voljena osoba pokušava da vas ostavi u ubeđenju da je sve u najboljem redu. Ali, vi naslućujete novi problem.

Posao: Na poslovnoj sceni sve ima svoj vek trajanja, ali vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje: Prijaće vam relaksacija i opuštanje.

Vodolija

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom ne možete diktirati ljubavna pravila. Lepo je ono što odgovara zajedničkom ukusu i raspoloženju.

Posao: Dobijate različite olakšice. Važno je da imate dobar podsticaj i da ostvarite svoje poslovne namere.

Zdravlje: Prijaće vam neki zabavni sadržaji, kao dobra relaksacija.

Ribe

Ljubav: Partner ima poverenje u vaše sposobnosti i prepušta vam da donesete odluku u zajedničko ime. Ne želite da vas neko previše obavezuje.

Posao: Imate zanimljive ideje. Blic procena predstavlja značajnu prednost u donošenju novih odluka, oslonite se i na svoje inutitivno opažanje.

Zdravlje: Prijaće vam šetnja i neki vid relaksacije, kao opuštanje.

Horoskop za 24. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










