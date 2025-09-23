Horoskop za 23. septembar: Bik štiti svoje interese, Lava očekuje rasprava sa partnerom

Horoskop za 23. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Pažljivije birajte osobu sa kojom želite emotivno da se opustite ili da uživate u nekoj intimnijoj zabavi.
Posao: Podstičite kod sebe kreativnu radoznalost i upornost, ali samo do one granice koja neće predstavljati problem da ostvarite svoje namere.
Zdravlje: Izbegavajte neumerenost i različite vidove ekstremnog ponašanja.
Bik
Ljubav: Određene sitnice ponekad više otkrivaju, nego rečenice koje se ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.
Posao: Važno je da zaštitite svoje interese. Postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost.
Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.
Blizanci
Ljubav: Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao: Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje: Prijaće vam relaksacija, opustite se.
Rak
Ljubav: Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.
Posao: Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte loše navike.
Lav
Ljubav: Očekuje vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.
Posao: Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.
Zdravlje: Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.
Devica
Ljubav: Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na razumnu meru. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.
Posao: Delujete samouvereno pred osobom koja testira vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.
Zdravlje: Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.
Vaga
Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, svaki vid preterivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera.
Posao: Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.
Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.
Škorpija
Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.
Posao: Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili boravak u prirodi.
Strelac
Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.
Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.
Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.
Jarac
Ljubav: Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.
Posao: Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.
Zdravlje: Izbegavajte naporne ili stresne situacije.
Vodolija
Ljubav: Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.
Posao: Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Ribe
Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava zadovoljstvo.
Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.
Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.
