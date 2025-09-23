Horoskop za 23. septembar: Bik štiti svoje interese, Lava očekuje rasprava sa partnerom

Horoskop za 23. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Pažljivije birajte osobu sa kojom želite emotivno da se opustite ili da uživate u nekoj intimnijoj zabavi.

Posao: Podstičite kod sebe kreativnu radoznalost i upornost, ali samo do one granice koja neće predstavljati problem da ostvarite svoje namere.

Zdravlje: Izbegavajte neumerenost i različite vidove ekstremnog ponašanja.

Bik

Ljubav: Određene sitnice ponekad više otkrivaju, nego rečenice koje se ponavljaju. Pažljivije analizirajte voljenu osobu.

Posao: Važno je da zaštitite svoje interese. Postavite granicu do koje ste spremni da preuzmete poslovnu odgovornost.

Zdravlje: Izbegavajte neke loše navike.

Blizanci

Ljubav: Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.

Posao: Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.

Zdravlje: Prijaće vam relaksacija, opustite se.

Rak

Ljubav: Partner ima neobične ideje i odbija da sasluša vaše primedbe. Očekujete brz ili lak rasplet događaja.

Posao: Potrebno je da se distancirate u odnosu na različite neprijatnosti, ponekad treba stvarati u kreativnoj tišini i mimo radoznalih pogleda.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane, izbegavajte loše navike.

Lav

Ljubav: Očekuje vas nerazumevanje ili nova rasprava u susretu sa voljenom osobom. Različito ste orijentisani.

Posao: Potrebno je da dovršite neke započete poslove, čak i kada postoje različita mišljenja među saradnicima.

Zdravlje: Potrudite se da razrešite svoje unutrašnje konflikte.

Devica

Ljubav: Ograničite svoje emotivne želje i očekivanja na razumnu meru. Bez obzira na upornost, ne možete da promenite partnerovu odluku.

Posao: Delujete samouvereno pred osobom koja testira vaše znanje i profesionalne sposobnosti. Obratite pažnju na nečiji koristan savet.

Zdravlje: Važno je da uskladite svoj razum i osećanja.

Vaga

Ljubav: U susretu sa voljenom osobom, svaki vid preterivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera.

Posao: Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.

Zdravlje: Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Škorpija

Ljubav: Očekuje vas prijatno iznenađenje u susretu sa bliskom osobom. Potrudite se da uzvratite na sličan način, budite dovoljno maštoviti.

Posao: Suočavate se sa novim i napornim obavezama, važno je da utičete na nečije mišljenje kako biste ubržali zajedničku akciju.

Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili boravak u prirodi.

Strelac

Ljubav: Nalazite se u zabludi i na subjektivan način procenjujete partnerovo ponašanje. Budite realni u svojim očekivanjima.

Posao: Potrebno je da se pravilno organizujete kako biste ostvarili uspeh na različitim stranama. Ne dozvolite da vas neko usporava.

Zdravlje: Važno je da dobro profiltrirate svoje misli i osećanja.

Jarac

Ljubav: Bolje je da prihvatite utešnu varijantu u susretu sa voljenom osobom, nego da se zanosite stvarima koje postaju suviše daleke.

Posao: Potrebno je da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Dokažite sebi i drugima da možete ispuniti data obećanja.

Zdravlje: Izbegavajte naporne ili stresne situacije.

Vodolija

Ljubav: Potrudite se da obradujete voljenu osobu nekom neobičnom idejom, sve izgleda drugačije u romantičnom raspoloženju.

Posao: Delujete vrlo ambiciozno, pažljivo proveravate različite informacije koje utiču na kvalitet u zajedničkom poslovanju.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Ribe

Ljubav: U susretu sa bliskom osobom lako možete da dobijete ono što želite, ali to vam više ne pričinjava zadovoljstvo.

Posao: Nemojte dozvoliti drugima da vam nametnu nepotrebne obaveze ili da remete vaš uobičajeni način rada.

Zdravlje: Izbegavajte stresne i naporne situacije.

Horoskop za 23. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook










