Horoskop za 22. septembar: Ovan ima mnogo razloga da se zadovoljno osmehuje, Jarac ne krije zabrinutost

Horoskop za 22. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Veštim potezima umete da ostvarite svoje emotivne namere. Partner vam ugađa na različite načine, dok se vi zadovoljno osmehujete.

Posao: Podstičite kod sebe radoznalost i kreativno raspoloženje. U susretu sa saradnicima, očekuje vas novo ili poučno iskustvo.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj formi.

Bik

Ljubav: Nemojte dozvoliti da nešto ili neko sa strane zaokuplja partnerovu pažnju. Budite pozitivno nametljivi ili nezaobilazni.

Posao: Nečija poruka ili susret sa jednom osobom imaju pozitivan uticaj na vaše poslovne planove.

Zdravlje: Važno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu.

Blizanci

Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Prihvatite sve što dobijate od bliske osobe.

Posao: Stvari koje prećutkujete pred poslovnim partnerima, lako mogu da vas dovedu u neprijatnu situaciju.

Zdravlje: Prijaće vam više sati zdravog sna.

Rak

Ljubav: Delujete zabrinuto. Ali, izbegavajte princip kažnjavanja ili rivalstvo u odnosu sa voljenom osobom.

Posao: Imate predosećaj da vas neko zavarava ili da vam izmiče dobra poslovna prilika. Sačekajte na bolje uslove.

Zdravlje: Važno je da pravilno kontrolišete svoje unutrašnje konflikte.



Lav

Ljubav: Upotrebljavate suviše stroge kriterijume pri proceni nečijeg ponašanja. Nepravedno kritikujete voljenu osobu.

Posao: Morate da imate dovoljno hrabrosti kako biste prihvatili odgovornost za ono što ste učinili. Situacija će se rešiti, nema razloga za zabrinutost.

Zdravlje: Sačuvajte samopouzdanje i prisebnost duha.

Devica

Ljubav: Preosetljivo reagujete na različite sitnice, partner ne primećuje stvari koje za vas imaju drugačije značenje.

Posao: Ukoliko vas neko opominje da promenite svoje zahteve u poslovno-finansijskoj saradnji, prihvatite određeni kompromis.

Zdravlje: Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Vaga

Ljubav: Partner pokušava da vam pomogne ili da vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u lepši deo stvarnosti.

Posao: Polazite od pogrešnih informacija, tako da vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.

Zdravlje: Nema potrebe da se opterećujete teškim temama.

Škorpija

Ljubav: Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da vas oraspoloži u pravom trenutku.

Posao: Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.

Zdravlje: Izbegavajte situacije koje vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.



Strelac

Ljubav: Partner nema nameru da strpljivo čeka na vašu odluku, već preuzima iznenađujući korak i inicijativu. Logično, sve ima svoju cenu.

Posao: Vaša osnovna interesovanja su praktične prirode. Lako možete da ostvarite svoje poslovne ciljeve.

Zdravlje: Potrebno je da unosite više tečnosti i vitamina u ishranu.

Jarac:

Ljubav: Razmislite na koji način treba da prevaziđete porodične nesporazume. Raduje vas osmeh zadovoljstva na partnerovom licu.

Posao: Delujete opterećeno različitim obavezama, tako da vam nedostaju diplomatski maniri predsaradnicma.

Zdravlje: Prijaće vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Vodolija

Ljubav: Budite iskreni u susretu sa voljenom osobom. Uzajamno poverenje je neophodno i deluje lekovito.

Posao: Ukoliko vam se ne dopada nečije ponašanje, pokušajte da kontrolišete svoju osujećenost ili nezadovoljstvo.

Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu i na zdraviji način života.

Ribe

Ljubav: Nalazite se u emotivnom neskladu. Više vam smeta partnerova euforija, nego osećaj lične dezorijentisanosti i emotivna nesigurnost.

Posao: Ako vam je stalo da sačuvate svoje poslovne interese, potrebno je da se poslužite malim lukavstvom ili nekim zaobilaznim metodama.

Zdravlje: Ulepšajte svoje raspoloženje, opustite se.

