Horoskop za 20. septembar: Lav pred životnom poslovnom prilikom, Riba samo pogoršava ljubavni odnos

Horoskop za 20. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.

Posao:

Informačije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.



Bik

Ljubav:

Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.

Posao:

Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.

Zdravlje:

Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.



Blizanci

Rak

Prati Vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među Vama postoje različita interesovanja i »merila vrednosti«.Posao:Motivisani ste za poslovni uspeh, stoga prihvatite takmičarsku atmosferu ili ideju koju Vam predlaže jedna mlađa osoba.Zdravlje:Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama.

Ljubav:

Ukoliko Vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju Vas vezuju slična interesovanja.

Posao:

Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.

Zdravlje:

Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.



Lav

Devica

Nedostaje Vam emotivni podsticaj, ali Vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja.Posao:Nalazite se u sjajnoj formi. Nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu.Zdravlje:Potrudite se da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Ljubav:

Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.



Vaga

Ljubav:

Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas nečije ponašanje.

Posao:

Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje Vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne situacije.



Škorpija

Strelac

Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namere.Posao:Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.Zdravlje:Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.

Ljubav:

Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na Vašu priču.

Posao:

Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.

Zdravlje:

Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.



Jarac:

Ljubav:

Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.

Posao:

Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija, opustite se.



Ribe

Ljubav:Ponekad je teško postaviti znak jednakosti između glasa razuma i uzavrelih emocija. Neko Vas izaziva na emotivnu reakciju.Posao:Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju Vaše poslovne procene.Zdravlje:Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.

Ljubav:

Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.

Posao:

Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.



