Horoskop za 20. septembar: Lav pred životnom poslovnom prilikom, Riba samo pogoršava ljubavni odnos

Autor: | 20/09/2025

Horoskop za 20. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da Vam ugodi ili da Vam priušti dobar ljubavni tretman.
Posao:
Informačije koje dobijate potvrđuju Vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Uživajte u stvarima koje Vas inspirišu na pozitivno raspoloženje.
 

Bik

Ljubav:
Budite diskretniji u različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.
Posao:
Osećate laganu stagnaciju. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike kako biste ostvarili zajedničke interese.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilniji način ishrane.
 

Blizanci

Blizanci 

Ljubav:

Prati Vas loš dijalog u odnosu sa voljenom osobom, među Vama postoje različita interesovanja i »merila vrednosti«.
Posao:
Motivisani ste za poslovni uspeh, stoga prihvatite takmičarsku atmosferu ili ideju koju Vam predlaže jedna mlađa osoba.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete nekim ružnim događajima ili lošim slutnjama.
 

Rak

Ljubav:
Ukoliko Vam nedostaje nečije prisustvo, potražite odgovarajuću zamenu ili osobu za koju Vas vezuju slična interesovanja.
Posao:
Pažljivije posmatrajte svoju okolinu i promenite neke ustaljene navike. Potrebno je da zadovoljite nečije kriterijume poslovne saradnje.
Zdravlje:
Nema razloga da precenjujete lične mogućnosti.
 

 

Lav

Ljubav:

Nedostaje Vam emotivni podsticaj, ali Vi ne želite da se pomirite sa pasivnom ulogom. Slobodno povucite potez iznenađenja.
Posao:
Nalazite se u sjajnoj formi. Nemojte propustiti priliku koja obećava poslovni dobitak ili korisnu reklamu.
Zdravlje:
Potrudite se da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Devica

Ljubav:
Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.
 

Vaga

Ljubav:
Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira Vas nečije ponašanje.
Posao:
Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje Vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne situacije.
 

Škorpija

Ljubav:

Izbegavajte napete situacije u susretu sa voljenom osobom, važno je da među Vama postoje dobre namere.
Posao:
Ukoliko Vam je stalo da testirate svoje intelektualne ili praktične sposobnosti, potrebno je da imate precizne ciljeve.
Zdravlje:
Potrudite se da pravilno usmeravate svoju pozitivnu energiju.
 

Strelac

Ljubav:
Nema potrebe da preuveličavate svoje želje i interesovanja u susretu sa voljenom osobom. Partner ne reaguje na Vašu priču.
Posao:
Lakomislenost ili pomisao da se nalazite ispred drugih, predstavlja klasičan primer preteranog samoljublja.
Zdravlje:
Izbegavajte konfliktne i stresne situacije.
 

Jarac:

Ljubav:
Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.
 

Vodolija


Ljubav:
Ponekad je teško postaviti znak jednakosti između glasa razuma i uzavrelih emocija. Neko Vas izaziva na emotivnu reakciju.
Posao:
Najbolje se osećate kada sve držite pod strogom kontrolom i kada se potvrđuju Vaše poslovne procene.
Zdravlje:
Prijaće Vam psihološko opuštanje i relaksacija.
 

Ribe

Ljubav:
Vaše nezadovoljstvo je prolazna faza. Sitna prebacivanja i »emotivne žaoke«, samo pogoršavaju zajednički odnos.
Posao:
Veliki efekti ponekad brzo isčezavaju. Nema potrebe da se povodite za lažnim utiscima o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, važno je da se opustite.
 

Horoskop za 20. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

