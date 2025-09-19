Horoskop za 19. septembar: Lav je pod emotivnim pritiskom, Škorpija mašta o osobi koja je zauzeta

Horoskop za 19. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Neko određuje pravila ponašanja, a vama preostaje da se pomirite sa zadatom ulogom. To Vam se ne dopada.
Posao: Ne budite nadmeni ili rasipni u susretu sa saradnicima. Zadovoljite se prosečnim rezultatima.
Zdravlje: Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.
Bik
Ljubav:Nepotrebno brinete zbog nečijeg ponašanja. Nikako da uskladite svoje želje i potrebe u odnosu sa voljenom osobom.
Posao: Zainteresovani ste za poslove koji donose novčanu nadoknadu ili materijalne aspekte. Jasno predstavljate svoje namere.
Zdravlje: Potrebno je da ulepšate svoje raspoloženje.
Blizanci
Ljubav: U dijalogu sa voljenom osobom imate dobru procenu, stalo vam je da predstavite svoje mišljenje u različitim situacijama.
Posao: Potrebne su vam pouzdane informacije koje obećavaju uspešnu saradnju na raznim nivoima ili novi poslovni dobitak.
Zdravlje: Izbegavajte obaveze koje vas dodatno zamaraju.
Rak
Ljubav: Prati vas nesklad. Partneru nedostaje razumevanje ili dobra volja, a vama upornost.
Posao: Važno je da upotrebite svoje diplomatske manire u susretu sa poslovnim partnerima.
Zdravlje: Obratite pažnju na pravilniju ishranu.
Lav
Ljubav: Nalazite se pod emotivnim pritiskom, morate da poštujete nečiju volju ili zahteve. Iritira vas nečije ponašanje.
Posao: Otvorena rasprava sa jednom osobom ilustruje Vašu nesigurnost i nemoć u krugu poslovnih saradnika.
Zdravlje: Izbegavajte konfliktne situacije.
Devica
Ljubav: Vaše raspoloženje može da se shvati na različite načine, a partner nema previše razumevanja za vaše izgovore.
Posao: Dobijate pogrešne informacije o poslovnim prilikama. U susretu sa saradnicima izbegavajte preteranu razmetljivost.
Zdravlje: Prijaće vam izlazak ili susret sa prijateljima.
Vaga
Ljubav: Delujete zadovoljno i raspoloženo za izlazak i novi susret. Voljena osoba čini sve što je potrebno da ispuni sva vaša očekivanja.
Posao: Važno je da ostvarite pozitivne rezultate, ali ne po cenu prekida poslovne saradnje. Prihvatite nečiji koristan savet.
Zdravlje: Prijaće vam više sati čvrstog sna, obratite pažnju na snove.
Škorpija
Ljubav:Uzalud razmišljate o nekom uzbudljivom susretu ili o pogrešnoj osobi koja nije u vašem emotivnom dometu.
Posao: Delujete netaktično u susretu sa saradnicima i uporno pokušavate da nametnete svoje stavove.
Zdravlje: Važno je da kontrolišete impulsivnu stranu svoje prirode.
Strelac
Ljubav: Planirajte susret sa bliskim prijateljima i neku omiljenu zabavu. Važno je da osetite emotivnu toplinu u nečijem društvu.
Posao: Očekuju vas iznenadne komplikacije poslovno-finansijske prirode, ali to ne treba bitno da utiče na vašu koncentraciju.
Zdravlje: Nema razloga za preteranu zabrinutost.
Jarac:
Ljubav: Delujete isuviše uznemireno i uporno insistirate na svojim namerama. Profiltrirajte svoje misli i osećanja.
Posao: Izbegavajte sva nepotrebna uzbuđenja ili obaveze koje vas psihofizički iscrpljuju. Neko od saradnika može da obavi i vaš deo posla.
Zdravlje: Nema potrebe da precenjujete lične mogućnosti.
Vodolija
Ljubav: Položaj Meseca utiče na vašu emotivnu ili psihičku uznemirenost, teže razlikujete svoje subjektivne želje u odnosu na realnu sliku.
Posao: Opterećeni ste različitim obavezama, ali činite sve što je potrebno da se koncentrišete na prioritetne ciljeve.
Zdravlje: Primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Ribe
Ljubav: Nema razloga da ignorišete nezadovoljstvo koje primećujete u svojoj porodici. Ozbiljnije razmislite o svojim propustima.
Posao: Preterano eksponiranje ili nerazumno ponašanje u društvu saradnika na kraju donosi i određene posledice.
Zdravlje: Usporite svoj ubrzani ritam i predahnite od napornih obaveza.
Horoskop za 19. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
