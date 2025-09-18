Horoskop za 18. septembar: Blizanci, dobra volja čini čuda! Lavovi, uvek postoji i ružniji deo stvarnosti

Horoskop za 18. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.

Posao:

Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Bik

Ljubav:

U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da Vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.

Posao:

Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.

Zdravlje:

Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.

Blizanci

Rak

Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.Posao:Ponekad Vam nedostaje samopouzdanje i smisao za praktičnom orijentacijom, ali uvek postoji zaobilazno rešenje.Zdravlje:Izbegavajte različite situacije koje Vas psihički uznemiravaju.

Ljubav:

Ulepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovora Vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu.

Posao:

Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cenu.

Zdravlje:

Podstičite kod sebe optimizam i dobru volju.

Lav

Ljubav:

Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.

Posao:

Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.

Zdravlje:

Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.

Devica

Vaga

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.Posao:Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.Zdravlje:Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.

Ljubav:

Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.

Posao:

Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.

Zdravlje:

Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.

Škorpija

Ljubav:

Potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara Vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu.

Posao:

Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude Vaši saradnici.

Zdravlje:

Važno je da popravite raspoloženje.

Strelac

Jarac

Budite diskretniji pri različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti, pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.Posao:Osećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike.Zdravlje:Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Ljubav:

Delujete rezervisano i nepoverljivo, ali partner nema nameru da razuverava Vaše sumnje.

Posao:

Nedostaje Vam dobar uvid u različite tokove poslovnih događaja. Prihvatite novu lekciju o poslovnim odnosima.

Zdravlje:

Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Vodolija

Ljubav:

Osećate novi emotivni uzlet. Pokrenite svoju maštu i zavodničke sposobnosti kada se nalazite u društvu bliske osobe.

Posao:

Nema potrebe da se eksponirate u društvu saradnika, mudro sačekajte završnu fazu u poslovnim pregovorima.

Zdravlje:

Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.

Ribe

Horoskop za 18. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook











Photo by James Wheeler

Prikrivanjem istine ostavljate loš utisak na voljenu osobu. Važno je da uvidite svoju grešku.Posao:Imate utisak da trpite loše uticaje i ne želite da prihvatite različita pravila koja Vas ograničavaju u izražavanju.Zdravlje:Izbegavajte konflikte situacije, sačuvajte prisebnost duha.