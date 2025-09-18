Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Horoskop za 18. septembar: Blizanci, dobra volja čini čuda! Lavovi, uvek postoji i ružniji deo stvarnosti

Autor: | 18/09/2025

Horoskop za 18. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:
Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Bik

Ljubav:
U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da Vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.

Blizanci

Ljubav:

Dobra volja »čuda čini«, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao:
Ponekad Vam nedostaje samopouzdanje i smisao za praktičnom orijentacijom, ali uvek postoji zaobilazno rešenje.
Zdravlje:
Izbegavajte različite situacije koje Vas psihički uznemiravaju.
 

Rak

Ljubav:
Ulepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovora Vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu.
Posao:
Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cenu.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe optimizam i dobru volju.

Lav

Ljubav:
Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.
Posao:
Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.

Devica

Ljubav:

U emotivnom smislu učinite onako kako Vam odgovara, bez osećanja krivice.
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.

Vaga

Ljubav:
Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao:
Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje:
Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.

Škorpija

Ljubav:
Potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara Vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu.
Posao:
Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude Vaši saradnici.
Zdravlje:
Važno je da popravite raspoloženje.

Strelac

Ljubav:

Budite diskretniji pri različitim susretima i dobro procenite svoje mogućnosti, pre nego što pokrenete »ljubavnu varnicu«.
Posao:
Osećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.

Jarac

Ljubav:
Delujete rezervisano i nepoverljivo, ali partner nema nameru da razuverava Vaše sumnje.
Posao:
Nedostaje Vam dobar uvid u različite tokove poslovnih događaja. Prihvatite novu lekciju o poslovnim odnosima.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.

Vodolija

Ljubav:
Osećate novi emotivni uzlet. Pokrenite svoju maštu i zavodničke sposobnosti kada se nalazite u društvu bliske osobe.
Posao:
Nema potrebe da se eksponirate u društvu saradnika, mudro sačekajte završnu fazu u poslovnim pregovorima.
Zdravlje:
Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.

Ribe

Ljubav:

Prikrivanjem istine ostavljate loš utisak na voljenu osobu. Važno je da uvidite svoju grešku.
Posao:
Imate utisak da trpite loše uticaje i ne želite da prihvatite različita pravila koja Vas ograničavaju u izražavanju.
Zdravlje:
Izbegavajte konflikte situacije, sačuvajte prisebnost duha.

