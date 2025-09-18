Horoskop za 18. septembar: Blizanci, dobra volja čini čuda! Lavovi, uvek postoji i ružniji deo stvarnosti

Horoskop za 18. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.
Bik
Ljubav:
U društvu voljene osobe nemojte dozvoliti da Vam nedostaje maštovitost ili ljubavna inspiracija, kao dobar podsticaj.
Posao:
Neko u Vama podstiče kreativnu radoznalošt i želju za novim saznanjem. Obratite pažnju na korisne informacije.
Zdravlje:
Učinite nešto u prilog lepšem izgledu i dobrom raspoloženju.
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Ponekad Vam nedostaje samopouzdanje i smisao za praktičnom orijentacijom, ali uvek postoji zaobilazno rešenje.
Zdravlje:
Izbegavajte različite situacije koje Vas psihički uznemiravaju.
Rak
Ljubav:
Ulepšajte svoje raspoloženje uz osobu koja odgovora Vašem ukusu i senzibilitetu. Želje se ostvaruju u zajedničkom ritmu.
Posao:
Postoje stvari koje ne treba da činite u afektu ili na osnovu prvog impulsa. Saradnja je nužna, ali ne po svaku cenu.
Zdravlje:
Podstičite kod sebe optimizam i dobru volju.
Lav
Ljubav:
Uvek postoji i »ružniji deo stvarnosti«, stoga ne budite u zabludi da će se emotivni problemi rešavati sami po sebi.
Posao:
Na Vama je da se distancirate u odnosu na događaje koji Vam narušavaju ravnotežu i koncentraciju.
Zdravlje:
Izbegavajte neke naporne obaveze ili stresne situacije.
Devica
Ljubav:
Posao:
Postoje situacije kada je teško objasniti uzrok ili posledicu, ali ako su Vaša osećanja u skladu sa glasom razuma postupite po svojoj savesti.
Zdravlje:
Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem.
Vaga
Ljubav:
Moguće je da ste nehotično povredili nečija osećanja, glas savesti Vas podseća na iskreno izvinjenje.
Posao:
Pravilna informisanost pruža širu mogućnost za dobar izbor i poslovnu afirmaciju. Vaši saradnici imaju dobre ideje.
Zdravlje:
Važno je da uspostavite harmoničan odnos sa okolinom.
Škorpija
Ljubav:
Potrebno je da se pridržavate proverenih standarda. Posvetite pažnju osobi koja odgovara Vašem emotivnom raspoloženju i senzibilitetu.
Posao:
Izbegavate poslovni kliše i stereotipno ponašanje. Imate interesantnije ideje nego rešenja koja nude Vaši saradnici.
Zdravlje:
Važno je da popravite raspoloženje.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Osećate laganu stagnaciju ili potrebu da se psihički rasteretite nagomilanih obaveza. Potrebno je da angažujete pouzdane saradnike.
Zdravlje:
Obratite pažnju na pravilnu ishranu.
Jarac
Ljubav:
Delujete rezervisano i nepoverljivo, ali partner nema nameru da razuverava Vaše sumnje.
Posao:
Nedostaje Vam dobar uvid u različite tokove poslovnih događaja. Prihvatite novu lekciju o poslovnim odnosima.
Zdravlje:
Važno je da pravilno usmeravate svoju kreativnu energiju.
Vodolija
Ljubav:
Osećate novi emotivni uzlet. Pokrenite svoju maštu i zavodničke sposobnosti kada se nalazite u društvu bliske osobe.
Posao:
Nema potrebe da se eksponirate u društvu saradnika, mudro sačekajte završnu fazu u poslovnim pregovorima.
Zdravlje:
Važno je da kanališete svoju kreativnu energiju.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Imate utisak da trpite loše uticaje i ne želite da prihvatite različita pravila koja Vas ograničavaju u izražavanju.
Zdravlje:
Izbegavajte konflikte situacije, sačuvajte prisebnost duha.
Horoskop za 18. septembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
