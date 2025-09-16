Ovom znaku od danas sve ide od ruke, srećan period se nastavlja i u oktobru

Povoljni astrološki tranziti se otvaraju mnogima, ali jednom horoskopskom znaku posebno. Može da očekuje procvat na svim poljima i, ako bude umeo da iskoristi ovaj srećan period, veliki uspeh.
Druga polovina septembra nam stiže, a na nebu se dešavaju tranziti koji unose novu energiju i otvaraju vrata i prilike mnogim znacima Zodijaka.
Sunce prelazi iz Device u Vagu 22. septembra, a prate ga harmonični aspekti s Venerom i Merkurom. To tokom drugog dela septembra donosi naglasak na međuljudske odnose, ravnotežu i nove početke, dok Mesec krajem meseca pokreće emotivne i intuitivne odluke. Da ne pričamo o tome da nam se sprema moćno pomračenje sunca u Devici!
Ovaj period biće obojen traženjem sklada, ali i iznenadnim prilikama za ljubav, posao i lični razvoj.
Najviše sreće u drugoj polovini septembra ima Vaga
Ulaskom Sunca u njihov znak, Vage postaju glavni favoriti zvezda do kraja meseca. Ovo je njihov trenutak da zasijaju, a univerzum im šalje podršku na više polja.
Ovaj period im donosi jasnoću i samopouzdanje, pa Vage lakše donose odluke i otvaraju novo životno poglavlje.
Kada je reč o ljubavi i, uopšte, međuljudskim odnosima, Vage mogu očekivati sklad u svim svojim vezama, od ljubavnim preko porodičnih do prijateljskih, dok slobodne Vage dobijaju priliku za sudbonosne susrete. Njihov šarm i harizma sada su na vrhuncu, pa slobodno mogu da se osmele da pošalju poruku nekome za kim dugo uzdišu!
Što se tiče karijere i finansija, poslovne prilike stižu ljudima rođenim u znaku Vage kroz kontakte i saradnje. Mogu da očekuju da će njihov trud biti prepoznat i da će dobiti vetar u leđa za projekte koji dugo čekaju pravi trenutak.
Do kraja septembra 2025. Vage će jednostavno imati osećaj da im se kockice slažu same od sebe, kao da se univerzum potrudio da ih nagradi za sve prethodne napore. A kako je kraj septembra tek početak vladavine Vage, očekujte da i u oktobru sve nastavi u istom, fenomenalnom ritmu!
