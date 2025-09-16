Horoskop za 16. septembar: Strelac mora da uspori tempo, Vodolija da izađe iz zone komfora

Horoskop za 16. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.
Posao:
Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.
Bik
Ljubav:
Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osećate.
Posao:
Važno je da verujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savet koje Vam nude bliski saradnici.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili neka sportska aktivnost.
Blizanci
Ljubav:
Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji Vas dodatno udaljavaju od voljene osobe.
Posao:
Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.
Zdravlje:
Potrebna Vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.
Rak
Ljubav:
Stalo Vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše Vaše ponašanje.
Posao:
Nemojte dozvoliti da Vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika.
Zdravlje:
Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se.
Lav
Ljubav:
U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.
Posao:
Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada Vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.
Zdravlje:
Potrudite se da poboljšate koncentraciju.
Devica
Ljubav:
Posao:
U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećutati različite komentare.
Zdravlje:
Izbegavajte loše navike i brzopletost.
Vaga
Ljubav:
Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Opterećujete se pogrešnim idejama.
Posao:
Umete da napravite dobru procenu u poslovnim pregovorima. Razmislite u kom pravcu treba da tražite nove odgovore i rešenja.
Zdravlje:
Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savest.
Škorpija
Ljubav:
Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju.
Posao:
Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje:
Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam šetnja.
Strelac
Ljubav:
Posao:
Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.
Zdravlje:
Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.
Jarac
Ljubav:
Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da pravite ljubomornu scenu. Izbegavanje istine predstavlja pogrešan izbor.
Posao:
Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da su nečija obećanja dovoljna garancija za poslovno-finansijskih uspeh.
Zdravlje:
Prijaće Vam vitaminska ishrana.
Vodolija
Ljubav:
Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.
Posao:
Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi Vaše izjave u svoju korist.
Zdravlje:
Poboljašajte svoju kondiciju.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima. Nemojte dozvoliti da Vam neko nameće inferioran položaj.
Zdravlje:
Nema razloga za zabrinutost, opustite se.
Horoskop za 16. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
