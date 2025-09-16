Horoskop za 16. septembar: Strelac mora da uspori tempo, Vodolija da izađe iz zone komfora

Horoskop za 16. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće Vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.

Posao:

Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Emotivna afirmacija pozitivno deluje na Vaše raspoloženje i motivaciju.

Bik

Ljubav:

Nemojte zavaravati partnera pogrešnom pričom. Pred voljenom osobom nije važno ono što govorite, nego ono što osećate.

Posao:

Važno je da verujete u svoju intuiciju, ali i da prihvatite koristan savet koje Vam nude bliski saradnici.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija ili neka sportska aktivnost.

Blizanci





Rak

Ljubav:Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji Vas dodatno udaljavaju od voljene osobe.Posao:Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.Zdravlje:Potrebna Vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.

Ljubav:

Stalo Vam je da izgledate lepo, duhovito ili šarmantno pred svojom okolinom. Međutim, neko pogrešno karakteriše Vaše ponašanje.

Posao:

Nemojte dozvoliti da Vas neko kritikuje bez pravog povoda. Prepustite drugima situacije sa visokim stepenom rizika.

Zdravlje:

Potrebno je da ostvarite unutrašnju ravnotežu, opustite se.

Lav

Ljubav:

U emotivnom smislu, nemojte činiti stvari koje kod partnera izazivaju ljutnju ili negodovanje.

Posao:

Brzopleto ste prihvatili nečiju ponudu, sada Vam preostaje žaljenje zbog onoga što ste rekli ili učinili.

Zdravlje:

Potrudite se da poboljšate koncentraciju.

Devica

Ljubav:



Vaga

Reagujete razdražljivo, preterivanje u izlivima osećanja ljubomore deluju iritirajuće na voljenu osobu.Posao:U poslovnim susretima ponekad treba imati dovoljno mudrosti i prećutati različite komentare.Zdravlje:Izbegavajte loše navike i brzopletost.

Ljubav:

Popustljivost pred voljenom osobom ne predstavlja znak emotivne slabosti. Opterećujete se pogrešnim idejama.

Posao:

Umete da napravite dobru procenu u poslovnim pregovorima. Razmislite u kom pravcu treba da tražite nove odgovore i rešenja.

Zdravlje:

Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga i da olakšate svoju savest.

Škorpija

Ljubav:

Neko Vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju.

Posao:

Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni.

Zdravlje:

Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće Vam šetnja.



Strelac

Ljubav:



Jarac

U susretu sa voljenom osobom, svaki vid preterivanja donosi suprotan efekat. Nemojte iritirati svog partnera.Posao:Strpljivo sačekajte da se smire negativne strasti i prećutite svoje mišljenje. Važno je da procenite prigodan trenutak za akciju.Zdravlje:Usmerite svoje misli u pozitivnom pravcu, opustite se.

Ljubav:

Bolje je da prihvatite partnerovu ideju, nego da pravite ljubomornu scenu. Izbegavanje istine predstavlja pogrešan izbor.

Posao:

Nemojte se zavaravati da je istina sve što čujete ili da su nečija obećanja dovoljna garancija za poslovno-finansijskih uspeh.

Zdravlje:

Prijaće Vam vitaminska ishrana.

Vodolija

Ljubav:

Nema potrebe da gajite velike iluzije. Lako se zanosite. Podršku i razumevanje potražite kod proverenih prijatelja.

Posao:

Važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da Vas okarakteriše na pogrešan način ili da upotrebi Vaše izjave u svoju korist.

Zdravlje:

Poboljašajte svoju kondiciju.

Ribe

Ljubav:



Važno je da se pripremite za romantičan susret. Neko Vas podstiče na pozitivno raspoloženje.Posao:Ponekad postoji razlika u poslovnim interesima. Nemojte dozvoliti da Vam neko nameće inferioran položaj.Zdravlje:Nema razloga za zabrinutost, opustite se.