Horoskop za 15. septembar: Rak zanemaruje nečija osećanja, Lava muči emotivna dilema

Horoskop za 15. septembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.
Posao: Neko osporava vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.
Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.
Bik
Ljubav: Svoju energiju i vreme trošite u pogrešnim situacijama, neko neće ispuniti vaša očekivanja.
Posao: Sve ima svoj vek trajanja, a vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.
Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i opuštanje.
Pročitajte Tenzije za 3 horoskopska znaka - Evo ko treba da se pripazi od 13. septembra
Blizanci
Ljubav: Imate loš predosećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Delujete napeto i sumnjičavo.
Posao: Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.
Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.
Rak
Ljubav: Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.
Posao: Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.
Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.
Horoskop za 15. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.
Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.
Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.
Devica
Ljubav: Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje vam je stalo.
Posao: Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.
Zdravlje: Prijaće vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.
Vaga
Ljubav: Nema razloga da emotivno ucenjujete voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.
Posao: Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.
Zdravlje: Slobodno prihvatite izazove koji vas podstiču na kreativno izražavanje.
Škorpija
Ljubav: Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.
Posao: Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.
Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.
Horoskop za 15. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav: Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.
Posao: Neko vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje vas dodatno zamaraju.
Zdravlje: Prijaće vam dijetalna ili vitaminska ishrana.
Jarac
Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.
Posao: Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas neko ulovi u zamku.
Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.
Horoskop za 15. septembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Vodolija
Ljubav: Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe.
Posao: Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.
Zdravlje: Potrebna vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.
Ribe
Ljubav: Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.
Posao: Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.
Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.
Horoskop za 15. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 15. septembar: Ovnovi, večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji; Blizanci, opustite se
Horoskop za 15. septembar 2022. godine vam donosi sledeću astro prognozu
15/09/2022Saznajte više
Horoskop za 15. septembar: Ribe, uporno ponavljate pogrešne poteze, suviše ste uznemireni
Horoskop za 15. septembar 2021. godine donosi sledeću astro prognozu
15/09/2021Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 15. septembar: Rak zanemaruje nečija osećanja, Lava muči emotivna dilema
Dnevni horoskop za 15. septembar 2025. godine
15/09/2025Saznajte više
Horoskop za 14. septembar: Škorpija se preterano eksponira, Riba sumnja u nečije namere
Dnevni horoskop za 14. septembar 2025. godine
14/09/2025Saznajte više
Tenzije za 3 horoskopska znaka: Evo ko treba da se pripazi od 13. septembra
Tri horoskopska znaka treba da se pripaze od 13. septembra
13/09/2025Saznajte više
Horoskop za 12. septembar: Vodolija treba da obrati pažnju na zdravlje, Rak na ono što priča kolegama
Dnevni horoskop za 12. septembar 2025. godine donosi sledeću astro prognozu
12/09/2025Saznajte više
Do kraja oktobra jedan znak dobija ono što je mislio da mu nikad neće doći u ruke
Ovaj znak u oktobru dobija ono što je verovao da mu život nikada neće dati
11/09/2025Saznajte više
Horoskop za 11. septembar: Škorpija usporava tempo, Lav dobija neočekivan poziv
Dnevni horoskop za 11. septembar 2025. godine
11/09/2025Saznajte više
Komentari (0)