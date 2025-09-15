Horoskop za 15. septembar: Rak zanemaruje nečija osećanja, Lava muči emotivna dilema

Horoskop za 15. septembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Iznenadite voljenu osobu ne neki nesvakidašnji način, ako imate dovoljno mašte sve je moguće promeniti u pozitivnom pravcu.

Posao: Neko osporava vaše ideje ili uticaj koji imate u poslovnim krugovima. Sa par dobrih poteza, možete rešiti svoje probleme.

Zdravlje: Važno je da sačuvate pozitivno raspoloženje.

Bik

Ljubav: Svoju energiju i vreme trošite u pogrešnim situacijama, neko neće ispuniti vaša očekivanja.

Posao: Sve ima svoj vek trajanja, a vi uporno insistirate na stvarima koje su davno prevaziđene.

Zdravlje: Prijaće vam psihofizička relaksacija i opuštanje.

Blizanci

Ljubav: Imate loš predosećaj ili potrebu da proveravate svog partnera. Delujete napeto i sumnjičavo.

Posao: Ne budite razmetljivi pri predstavljanju svojih ideja i nemojte ocenjivati tuđe ponašanje, ako za to ne postoji dobar povod.

Zdravlje: Potrebno je da se rasteretite napornih situacija, opustite se.

Rak

Ljubav: Zanemarili ste nečija osećanja, glas savesti vas podseća na izvinjenje. Razmislite na koji način treba da se iskupite pred voljenom osobom.

Posao: Vaši saradnici imaju dobru poslovnu strategiju, stoga prihvatite nove ideje ili savremenija rešenja koja vode ka praktičnim rezultatima.

Zdravlje: Važno je da uskladite misli i osećanja.

Lav

Ljubav: Potrebno je da rešite svoje emotivne dileme, pre nego što vas neko uhvati na delu ili vas iznenadi.

Posao: Preteranim isticanjem pred saradnicima privlačite negativne komentare. Potrudite se da završite započete poslove.

Zdravlje: Kontrolišite svoje unutrašnje konflikte.

Devica

Ljubav: Priuštite porodici ili voljenoj osobi dobru zabavu. Uz iskrene namere, usrećite osobu do koje vam je stalo.

Posao: Dobar izbor proizilazi iz konsultacije sa pouzdanim saradnicima. Važno je da u profesionalnom maniru ispunite različita očekivanja.

Zdravlje: Prijaće vam neka dodatna aktivnost, kao psihološka relaksacija.

Vaga

Ljubav: Nema razloga da emotivno ucenjujete voljenu osobu, na takav način samo postižete suprotan efekat.

Posao: Važno je da odaberete ulogu koja odgovara Vašem interesovanju i posao koji donosi materijalnu korist.

Zdravlje: Slobodno prihvatite izazove koji vas podstiču na kreativno izražavanje.

Škorpija

Ljubav: Pokušajte da usrećite porodicu. Važno je da da razumete i odgovorite na nečije emotivne potrebe.

Posao: Vaš način razmišljanja deluje pozitivno na okolinu i obećava zajednički uspeh ili dobitak.

Zdravlje: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi.

Strelac

Ljubav: Nema razloga da sumnjate u svoja osećanja ili reči koje izgovora voljena osoba. Delujete isuviše strogo.

Posao: Neko vam nameće različite obaveze. Izbegavajte javnu raspravu i situacije koje vas dodatno zamaraju.

Zdravlje: Prijaće vam dijetalna ili vitaminska ishrana.

Jarac

Ljubav: Važno je da se nalazite u pozitivnom okruženju. Pažljivije birajte društvo za izlazak ili intimno poveravanje.

Posao: Nemojte dozvoliti da se nesporazum negativno odrazi na vašu koncentraciju ili da vas neko ulovi u zamku.

Zdravlje: Sačuvajte prisebnost duha i jaku volju.

Vodolija

Ljubav: Suviše pažnje posvećujete nekim sporednim događajima koji vas dodatno udaljavaju od voljene osobe.

Posao: Pažljivije birajte reči koje koristite u susretu sa saradnicima. Diplomatska nota postaje neizbežna, naročito kada za to postoji dobar poslovni interes.

Zdravlje: Potrebna vam je bolja psihološka ravnoteža, opustite se.

Ribe

Ljubav: Delujete uznemireno i zahtevno. Kontrolišite impulsivnu stranu svoje prirode, pre nego što povredite nečija osećanja.

Posao: Stalo vam je da ostavite veliki utisak na svoje saradnike, stoga u megalomanskom stilu prihvatate različite obaveze.

Zdravlje: Obratite pažnju na zdraviji način ishrane.

Horoskop za 15. septembar. 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook












